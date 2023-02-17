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САМОРАЗРУШАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

Источник: facebook.com 17 февраля 2023 5476
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Саморазрушающее поведение характерно для людей, склонных к очень жестокой самодеструкции с целью привлечь к себе внимание.

САМОРАЗРУШАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

Саморазрушающее поведение – это требование любви. Это сомнения про то, любят ли нас, обращают ли внимание, заботятся? "Искусственно" стать уязвимым, слабым, больным для того чтобы проверить «подлинность» чувств другого. В этом есть кричащая потребность к другому «останови меня, если любишь!».

Модели саморазрушающего поведения:

  • Переедание
  • Социальная изоляция
  • Очевидная ложь
  • Самопожертвование
  • Переутомление (от переработки)
  • Анорексия/булимия
  • Неспособность к самовыражению
  • Зависимость от видеоигр и спорта
  • Воровство и клептомания
  • Неспособность расставлять приоритеты (слишком много задач в списке дел)
  • Влечение к «неправильным» людям
  • Избегание возможностей выразить свои таланты
  • Склонность оставаться в неблагоприятной ситуации (работа, отношения)
  • Пассивно-агрессивное поведение
  • Глупая гордость
  • Избегание внимания
  • Перфекционизм
  • Чрезмерно завышенные стандарты (по отношению к себе или к другим)
  • Прокрастинация (промедление)
  • Пренебрежение собственным здоровьем
  • Злоупотребление алкоголем или наркотиками
  • Хронические опоздания
  • Нежелание просить о помощи

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САМОРАЗРУШАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

  • Молчаливое страдание
  • Пагубное пристрастие к моде
  • Беспорядочные половые связи; случайный секс без отношений
  • Бессмысленные битвы с людьми, облеченными властью
  • Склонность к риску
  • Повышенная тревожность
  • Сексуальная зависимость
  • Действия на спор
  • Склонность к опасному вождению
  • Склонность портить все именно тогда, когда все хорошо
  • Упорство за пределами здравого смысла.опубликовано econet

Автор Слава Соловьев

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Слава Соловьев психология жизнь человек поведение необходимость любовь внимание тревожность зависимость страдания

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