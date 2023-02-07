Шпаргалка по чувствам и эмоциям для НЕ психологов

Есть эмоции, которые переживаются всеми людьми, независимо от их культуры, страны, воспитания. Их называют базовыми. Есть простые, элементарные эмоции, в которых уже нельзя выделить составные части. Например, страх. Их называют элементарными. Достаточно часто мы испытываем сложные, составные чувства и эмоции, например, обиду (смесь из огорчения, разочарования и злости), злорадство (злость и удовлетворение), вину (страх, стыд, гнев и горе) или сложные, тонкие переживания, вроде светлой грусти или радости с нотками печали.

Если вы хорошо разбираетесь в собственных эмоциях, можете легко сказать, что чувствуете, назвать эти переживания, то вы уже знаете все, что тут написано. А написано это для другой категории людей. Для тех, кто плохо отличает, что именно он чувствует. Точнее, не умеет назвать свои эмоции, различить их, и кто, в следствии этого, боится своих и чужих чувств. Плохо справляется с их течением, предпочитает бежать, отгораживаться, рационализировать.

Какие бывают эмоции и чувства и что с ними делать?

Для начала ответьте, пожалуйста, на вопрос: что вы сейчас чувствуете? Запишите свой ответ.

Теперь, пожалуй, начнем разбираться.

В ответ на подобный вопрос люди обычно называют разные состояния, которые могут определить. Это могут быть:

ощущения - то, что происходит в теле человека. Например, я напряжена. Или чувствую, что трясутся руки. Чувствую ком в груди. У меня подгибаются колени. Меня всего колотит. Сухость во рту. Горят щеки. Твердый край стола упирается в руку.

эмоции - быстрая субъективная интегральная оценка того, что есть и сейчас и прогноза на будущее.

Например, коллеги заходят в кабинет и говорят вам, что неожиданно отделу выдали большую премию и надо пойти срочно получить. Ваш внутренний отклик – радость, удивление или страх, что пошутили, и будет текущими эмоциями. Мгновенно ваш мозг оценил ситуацию как благоприятную, и дал оценку дальнейших событий.

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Эмоции гарантировали выживание нашего вида. Они дают не только мгновенную целостную оценку ситуации и ее развития, они дают и необходимую энергию для действий. Поэтому и сила, интенсивность эмоций может быть разной, от легчайшей, едва заметной до насыщенной, до аффекта.

Увидел предок человека тигра, почувствовал жуткий парализующий страх, упал камнем, тигр (сытый), прошел мимо. Или, увидел тигра, вспомнил сожранную половину племени, испытал дикую ярость, гнев, прибил полосатого, стал вождем. Утрирую, конечно, но схема работы эмоций именно такая.

В состоянии аффекта все ресурсы организма тратятся на борьбу за выживание. Никакого анализа. Человек сжигает себя ради эффективнейшего действия, победы.

Настроение сообщает нам об общем состоянии. Например, у вас прекрасное настроение с самого утра. Вы здоровы, в семье все отлично, вы собираетесь в отпуск, на работе ждет повышение …и тут какой-то нехороший человек, проезжая на своем авто мимо, форсировал лужу и забрызгал ваши любимые туфли. Расстроитесь?Скорее всего, да. Сильно? Вряд ли. Вы испытаете эмоции – например, гнев. Но в целом ваше настроение будет по–прежнему отличным. Ведь общее состояние и прогноз дальнейших событий – радуют.

Самое серьезное и глубокое проявление нашей эмоциональной сферы – это чувства. Чувства отражают нашу оценку социальных отношений, отношений между людьми, отношения к смыслам, созданным людьми. Любовь к картинам Сальвадора Дали, любовь к конкретному человеку, любовь к музыке … Чувство, как правило, достаточно продолжительно во времени, и сильно по интенсивности переживания. Как крайнюю степень чувства можно назвать страсть.

Итак, ответом на вопрос «что вы чувствуете сейчас?» будет мгновенная оценка того, что есть, и прогноза на будущее, которую мы переживаем как эмоцию, чувство, страсть, аффект, настроение. Это переживание имеет окраску, тон – оно воспринимается как приятное, нейтральное или неприятное. И оно дает нам жизненную энергию для действий. Точнее, эмоциональные проявления – это и есть одновременная оценка событий, готовность действовать и энергия для активности.

Может быть и так, что человек проскакивает осознание своих переживаний, и сразу выдает что-то вроде: хочу его стукнуть, прибила бы, хочу бросить все и уйти, хочу лечь, уснуть и никогда не просыпаться, вообще ничего не чувствую и т.д. Подобные люди очень жестки и прямолинейны в действиях, они, то что называется, эмоционально глухи, как к своей душе, так и к другим людям.

А может быть, наоборот, человек испытывает много-много различных эмоций, но не обдумывает их сигналы рационально, не реализует имеющуюся энергию для благополучия себя и близких. Получается этакий огонек на ветру, вроде бы и горит, но особо никого не греет, зачем горит не понятно, да и риск пожара огромный. И, да, при таком способе отношения к своим эмоциям, вероятность эмоционального выгорания высока.

Немного разобравшись с интенсивностью, направленностью и длительностью проявлений эмоциональной сферы, перейдем к практической части: какие бывают эмоции и чувства и что с ними делать?

В психологии есть множество теорий, объясняющих различные проявления чувств человека. Мы не будем их рассматривать, и уж тем более обсуждать достоверность и правильность выделение конкретного числа базовых эмоций и т.д. Мы будем следовать принципу удобства применения информации и ее практической ценности.

1. Итак, очень укрупненно, вам или хорошо, или плохо, или «никак». И, четвертый вариант – не пойми что, или, амбивалентно.

Еще раз повторим: в очень грубом приближении, вы можете сказать вам:

хорошо

плохо

ни хорошо и ни плохо

местами хорошо, местами плохо

2. Теперь отделяем ощущения в теле, от собственно, эмоциональных переживаний.

Да, да, да! Они связаны. И связаны напрямую. При сильном голоде или боли – раздражительность гарантирована. Когда организм утомлен, давление упало, человек хочет спать – он становится спокойным, грустным и т.д.

Тем не менее, ваше «хорошо, плохо, непоймичто и никак», связаны с телом? Или с некими событиями реальными или воображаемыми?

Вы напряжены, потому что мышцы застоялись, засиделись? Или что-то случилось, и вы напряглись?

Определяем, где и что вы чувствуете:

ощущения в теле,

эмоции и чувства.

3. Расшифровываем переживание, называем его, определяем его интенсивность.

Вначале, пока вы учитесь называть свои чувства, можно пользоваться списком эмоций. Конечно же, вы можете дополнить список чувств и эмоций своими индивидуальными названиями переживаний. Можете вписать их в список, учитывая интенсивность переживания.

Отвращение

Легкое отвращение, легкое презрение, брезгливость, гадливость, неприязнь, антипатия, отвращение, презрение, омерзение, ненависть.

Страх

Тень сомнений, Промелькнувший страх, Сомнение, Легкий страх, Трепет, Страх, Опасение, Легка тревога, Волнение, Тревога, Сильная Тревога, Сильный страх, СТРАХ!, Легкий ужас, Ужас, УЖАС! УЖАС! УЖАС!, Парализующий ужас, Жуть, Умопомрачительный ужас, Паника.

Гнев

Легкое раздражение, неудовольствие, легкая досада, недовольство, досада, раздражение, возмущение, озлобление, закипающий гнев, злость, злоба, запальчивость, негодование, гнев, ярость, бешенство, свирепость, исступление, остервенение, белая ярость.

Горе

Легкое огорчение, разочарование, огорчение, горюшко, горесть, подавленность, печаль, грусть, жалость, кручина, боль, сожаление, горе, скорбь, горькое горе, настоящее горе.

Стыд

Легкий стыд, стеснение, неудобство, смущение, стыд, унижение, стыдоба, позор (запредельный стыд), вина.

Удивление

Растерянность, беспомощность, бессилие, замешательство, удивление, изумление, оторопь, шок.

Интерес

Апатия, скука, Безразличие, Азарт, Бодрость, Интерес, Вдохновение, Воодушевление, Зависть, заинтересованность, увлеченность, любопытство, собранность, энтузиазм, энергичность.

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Удовольствие

Безмятежность, спокойствие, благодарность, умиротворение, умиление, довольство, драйв, ликование, ирония, нежность, радость, восторг, восхищение, гордость, гордыня, счастье, эйфория, экзальтация, экстаз, любовь.

Есть эмоции, которые переживаются всеми людьми, независимо от их культуры, страны, воспитания. Их называют базовыми. Есть простые, элементарные эмоции, в которых уже нельзя выделить составные части. Например, страх. Их называют элементарными.

Достаточно часто мы испытываем сложные, составные чувства и эмоции, например, обиду (смесь из огорчения, разочарования и злости), злорадство (злость и удовлетворение), вину (страх, стыд, гнев и горе) или сложные, тонкие переживания, вроде светлой грусти или радости с нотками печали.

Посмотрите, пожалуйста, на записанный вами ответ. Теперь снова ответьте на вопрос «что вы чувствуете?», пользуясь шпаргалкой со списком эмоций.

4. Вы определили что чувствуете. Что с этим можно сделать?

проигнорировать

Мы же понимаем, что это весьма неудачный выбор? Игнорировать свои чувства можно, когда того требует ситуация. Но подобным образом лучше поступать изредка, и краткосрочно.

проэмоционировать

Вот, тот самый «огонек на ветру», о котором мы говорили выше.

выразить

Отличие от предыдущего пункта, в осознанности и осмысленности. Например, вы не просто выражаете свою любовь к кому-то, а делаете это на его языке, улучшая его жизнь, радуя его.

Вы не гоняетесь за ребенком, принесшим двойку со злобным оскалом на лице и тапком в руках, а выражаете свои чувства: злость, боль, разочарование, страх за его будущее, заботу о нем и любовь к нему – словами, искренне и просто. И это дает потрясающий эффект – ребенок вас слышит.

пережить (перетерпеть)

Иногда в жизни мы испытываем чувства, которые можно только пережить. Со временем они пройдут, но это бывает далеко не сразу. И не всегда. Например, тоска по Родине в эмиграции или при переезде в другое место жительства. Само наличие подобных переживаний делает нас людьми, настоящими и живыми.

проанализировать и эффективно использовать

прожить

Погрузиться в чувство и активно его прожить, выражая, переживая, используя, реализуя активность в различные, даже и не связанные области жизни. Многие творческие личности стремятся к состоянию влюбленности, затем, к восторгу своих зрителей и почитателей, проживая его так – искрометно, красиво, созидая.

Понимая, что именно мы чувствуем, мы получаем возможность управлять своей эмоциональной сферой и слышать ее сообщения, мыслить и действовать более эффективно. Мы находимся в ладу со своей душой, со своим сердцем.опубликовано econet

Александра Павловская

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