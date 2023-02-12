ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС: несоответствие между потребностями и способностями

Психологи часто сталкиваются с тем, что за "кризисом", "стрессом", "травмой" или "депрессией" могут стоять совершенно другие вещи. В этом смысле важно понимать, что кризис возникает тогда, когда человек целиком вовлекается и должен встретиться с этим "вызовом судьбы".

У Мераба Мамардашвили как-то спросили: "С чего начинается человек?" – "С плача по умершему", – ответил он. Ситуация утраты, не обязательно близкого человека, а чего-то важного в жизни, играет не только опасную роль, но и создает нашу личность. В этом и есть творческое приспособление человека. Мы все сталкиваемся с гореванием, с утратой. Это не обязательно умерший близкий, это еще и расставание, столкновение с возрастом, а иногда это умершее "я". В жизни масса всяких утрат. Выбирая что-то, мы всегда что-то теряем. Нередко говорят о "муках" выбора, на самом деле человек страдает от того, что утратил или отверг. С переживанием страдания и душевной боли мы сталкиваемся в ситуациях разнообразных кризисов, которые дарит наша жизнь. Я говорю "дарит" без иронического подтекста: кризисы – это дар, только мы не всегда знаем, как с ними правильно обходиться.

Кризис – это дар, с которым мы не знаем как правильно обходиться

Правда, сегодня само слово "кризис" стало штампом. Психологи часто сталкиваются с тем, что за "кризисом", "стрессом", "травмой" или "депрессией" могут стоять совершенно другие вещи. В этом смысле важно понимать, что кризис возникает тогда, когда человек целиком (душой, телом и системой отношений с окружающим миром) вовлекается и должен встретиться с этим "вызовом судьбы".

Когда все во мне внутри содрогается, меня трясет, "штырит" и "колбасит" – это носит название кризисного состояния.

Согласно классическому определению, психологический кризис – это резкое несоответствие между потребностями и способностями организма человека, с одной стороны, и требованиями и ожиданиями внешнего мира, окружающей среды – с другой.

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Эта среда что-то от нас требует, бросает вызовы, к которым мы не готовы. Способностей родившегося младенца явно не хватает для того, чтобы самому организовать свое бытие в мире. Окружающая среда посылает требование "выживи": ты нужен нам в семье, нужен нашему обществу, нашей культуре и так далее.

С одной стороны, есть это "выживи – ты нужен", а с другой стороны, есть ситуация беспомощности. Это – типичная картина любого кризиса.

Говорят, в китайском языке слово "кризис" обозначается двумя иероглифами, один из которых означает опасность, а другой – возможность.

Думаю, в любом кризисе можно выделить эти две зоны. Кризис – не то состояние, которое течет минуты, дни или даже недели. На то, чтобы преодолеть его, у нас уходит много сил, и нам важно для этого время.

В 1917 году вышла небольшая статья Зигмунда Фрейда "Печаль и меланхолия", на мой взгляд эпохальная для развития кризисной психологии. Фрейд ввел важное понятие – "работа горя", которое позднее расширилось и стало называться "работой кризиса".

Фрейд имел в виду, что для того, чтобы прожить горе, кризис, надо проделать работу, которую, кроме самого человека, не может осуществить никто.

У него может быть психологический сопровождающий, психолог-консультант, добровольные помощники и волонтеры, даже духовный наставник или гуру – неважно, кто это будет, важно то, что человека на пути проживания горя можно сопровождать, но сама работа – плод личных усилий.

В "работе" кризиса выделяют основные фазы.

Первое, с чем встречается организм, – это известие о кризисе, которое или приходит изнутри нас, или, наоборот, посылается нам окружающей средой. У меня нет никаких сил, нет никаких возможностей, а судьба посылает практически какой-то невыносимый вызов.

Естественно, первое, что я делаю, – начинаю защищаться и впадаю в состояние шока. Действуют механизмы вытеснения и отрицания: "Нет, этого не может быть!" Смысл этого шока в том, чтобы человек смог накопить силы, энергию.

Человек по природе ленив, он не любит даже хорошую, приносящую ему деньги работу, а уж если работа связана с проживанием страданий…

В этой фазе шока можно завязнуть, тогда линия развития кризиса сильно затормозится и кризис трансформируется в травму.

Поэтому от шока человека важно немного подвинуть. Когда мы выходим из шока, начинают появляться первые признаки, связанные с необходимостью отреагировать агрессию. Она нарастает, превращается в злость, гнев или ярость – хочется уничтожить весь мир.

Иногда в протест против несправедливости судьбы вкладывается очень много энергии.

Вслед за фазой гнева-бессилия возникает фаза переживания или фаза страдания. Начинает "очищаться" жизненный горизонт, ситуация, связанная с кризисом, утратой или потерей, приобретает невыносимую ясность.

Страдание можно разделить на две части. С одной стороны, это телесное страдание. Наверное, все переживали горе и чувствовали, что такое телесное страдание. Даже воспоминание о прожитом кризисе заставляет сделать глубокий вздох – это остаток телесного переживания.

Не прожив телесное страдание, мы становимся роботами с хорошо развитой когнитивной функцией, прекрасным, как говорил Фриц Перлз, "тревожным автоматом", который хорошо рассуждает, все понимает, может поставить рациональный диагноз, но живет, не ощущая никакой радости.

И человек превращается в голову профессора Доуэля или предстает в виде чистого кантовского разума.

"Предательством тела" назвал Александр Лоуэн состояние, в котором душа "отщепляется" от тела. Это неправильно – важно обращать внимание на сигнал "я страдаю", который посылает наше тело.

Есть вторая часть – психическое страдание, его осевым симптомом является боль, которую называют душевной, психической, экзистенциальной.

Основоположник современной суицидологии Эдвин Шнейдман говорил, что психическая боль – это метаболь, боль от осознания боли.

Во внутреннем мире нет перегородок, нет каких-то систем или органов – болит весь наш внутренний мир, вся наша душа. Невозможно спрятаться, скрыться, разве что насильственно выключив сознание, например напившись или наложив на себя руки.

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Психическая боль свидетельствует об очень сильном эмоциональном напряжении, о накопленных эмоциональных переживаниях: ужасе, страхе, тревоге, тоске, отчаянии – переживаниях, которые достигают степени аффекта, проявляются этим эффектом боли.

Чтобы сделать выносимой эту невыносимость, для начала очень важно о своей боли кому-то сказать. Превратить ее в рассказ, нарратив. Знак всегда ограничен. Наш внутренний мир всегда безграничен. И когда мы говорим о боли, сам рассказ локализует ее, она перестает быть равной всему внутреннему миру.

Раз я могу боль как-то обозначить, она становится семантической, выносится вовне, становится феноменом контакта – что снижает невыносимое напряжение. Нет "большой зеленой таблетки" от страданий, есть транквилизаторы, которые всего лишь заглушают боль.

Обозначив боль, мы пишем в "тексте переживания" какую-то строку и, соответственно, сталкиваемся со своим отношением. Если я начинаю относиться к боли, боль перестает быть мной.

Если я начинаю рефлексировать, боль уменьшается. Душевная боль двулика – она не только сигнал о пределе выносимости, она еще и сигнал о переживаемом. Ценности, которые не болят, мы не ощущаем как ценности.

Сторона душевной боли, связанная с переживанием ценностей, ведет нас к ресурсу.

Когда я начал проводить мастерскую о ресурсах психической боли, многие коллеги гневно говорили: "Боль – это когда душу раздирает, и никаких ресурсов у психической боли нет".

Если мы посмотрим немного глубже и увидим, "по ком звонит колокол", по ком или о чем болит наша душа, то неизбежно в нашем уме отыщем ту ценность, которую мы вывели из обихода.

Главное, что нам несет боль и вообще любые отрицательные эмоции, – это обратная связь – некий указатель дороги.

В этом отношении ценность любых отрицательных эмоций и переживаний намного выше, чем ценность положительных.

Последние как бы говорят: "Все в порядке. Продолжай в том же духе". Далеко не всегда это оказывается хорошо. Система лишается ориентиров, которые бы позволили ее скорректировать.

Примеры такой положительной обратной связи: паранойя и попустительский стиль воспитания ребенка (что ребенок ни сделает – все правильно).

А отрицательная обратная связь – это сигнал об отклонении, которое требуется устранить.

Осуществляя работу кризиса, мы движемся к следующей фазе, она называется фазой интеграции, восстановления, реконструкции.

Кризис начинает превращаться в событие прошлой жизни. Это превращение кризиса в историю о себе – достаточно длительный процесс. Человек должен снова научиться жить, заново отстраивать разрушенный мир и искать интегрирующую основу, чтобы строить его соответственно изменившейся жизни.

Эту основу мы, как правило, находим не в книгах и фильмах, не у авторитетов. Мы находим ее под ногами.

Скажите себе: "Я понимаю, что я страдаю, что сейчас мне очень больно, и я понимаю, что я сейчас думаю о произошедшем. Но помимо этого есть просто моя жизнь, и я во что-то продолжаю, может быть неосознанно, вкладывать силы".

Во что? Это и есть то, вокруг чего собирается мир заново. Обратите внимание не на то, что является выпуклым, а на обычные данности бытия. Простые вещи. Я продолжаю кормить своих детей, заботиться о своих близких, гулять с собакой.

Я могу страдать, выть, работать с психотерапевтом, молчать, загонять себя в воронку травмы, но есть вещи, которые я продолжаю делать. Жизнь собирается вокруг того, во что мы продолжаем, несмотря ни на что, вкладывать силы.опубликовано econet

Автор Александр Моховиков

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet