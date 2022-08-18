Давайте попробуем разобраться со своими желаниями используя свой страх. В статье описана техника распознавания своих истинных желаний.

В процессе психоаналитической терапии, саморефлексии можно обнаружить, что у наших страхов, навязчивых мыслей имеется и обратная сторона - желание. Просто это желание нами табуировано, вытеснено, вследствие его неприемлемости, и заменено другим чувством, социально приемлемым - страхом, например. Человек часто прибегает к такой психологической защите, помимо вытеснения, как реактивное образование, замещая одну неприемлемую для себя мыслительную и поведенческую реакцию другой.

Техника для понимания своих настоящих желаний

Давайте попробуем распознать свои желания с помощью Техники распознавания своих истинных желаний:

Шаг 1.

Для начала выпишите 6 Ваших самых основных страхов. И поставьте им оценку от 1 до 10 по уровню насколько Вы этого боитесь: 1 – это легкое беспокойство, 10 – жуткий страх.

Шаг 2.

Теперь расположите свои страхи по уровню возрастания. На первом месте у Вас будет расположен страх, которому вы поставили максимальную оценку.

Если максимальную оценку Вы поставили нескольким страхам, то на свой выбор выберите, какой страх для Вас будет на первом месте, а какой на втором.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Шаг 3.

А теперь самое интересное. Постарайтесь найти выгоду для своей психики, если этот страх у Вас сбудется.

Например, у человека есть страх – быть бедным. Он задаёт себе вопрос: «От чего я мог бы получать выгоду, если бы этот страх у меня сбылся?»

И сразу пришёл ответ: «Если я буду бедным, значит у меня не будет работы, а если не будет работы, значит я смогу отдохнуть».

Приблизительно так наша психика подсказывает, что мы действительно хотим.

Шаг 4.

Сформулируйте свое желание так, чтобы Вы получили выгоды, которые были заложены в страхе.

Например, Вы поняли, что Ваша выгода – это возможность отдохнуть. Поэтому резонно спланировать свой отпуск и по выходным организовать качественный отдых.

Задание:

Выписать 6 Ваших страхов, расположить их по рангу и подумать, какая у Вас есть Выгода, если этот Страх сбудется.

И потом написать и постараться исполнить желания, которые будут содержать выгоды из страхов.

Заодно и осознаете, что на самом деле Вы хотите.опубликовано econet.ru.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet