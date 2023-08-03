Важные условия для полноценного развития детской психики до 6 лет

Эти принципы Марии Монтессори помогут организовать любому педагогу или родителю образовательное пространство правильно. Систематизация данного материала будет полезна тем, кто занимается с детьми по данной методике, а так же тем кто только планирует к ней приступать.

Мария Монтессори - врач и педагог, первая женщина в Италии получившая степень доктора наук. Она занималась проблемами обучения и воспитания детей, страдающими слабоумием. Свои педагогические теории она проверила практическими занятиями с такими детьми в «школе педагогического лечения». В результате практического применения ее умственно отсталые подопечные сдали экзамен в городскую школу лучше своих сверстников.

Методика раннего развития Марии Монтессори

Основная идея в том, что взрослый не должен целенаправленно обучать ребенка, но должен обеспечить условия для полноценного развития детской психики. Т.е. она придерживалась принципа природосообразности развития заложенных в каждом ребенке больших жизненных сил и способностей.

По мнению Мария Монтессори, помочь ребенку сформировать самого себя как личность - главная задача любого взрослого, а тем более педагога.

Эти условия для свободного развития должны были обеспечиваться, главным образов, в дошкольном возрасте, а именно до 6 лет. Этот период она разделяла на 2 основных этапа, или две подфазы дошкольного детства:

От 0 до 3 лет – характеризуется тем, что ребенок не подвергается прямому воздействию взрослого. Т.е. находится на стадии «впитывающего сознания», и задача взрослого – привить интерес ребенка к познанию окружающего мира.

От 3 до 6 лет – когда ребенок уже может находиться под педагогическим воздействием

Она была убеждена в том, что нельзя приспосабливать насильно малышей ко взрослому миру, который совсем не благоприятен для развития ребенка, а лишь подавляет его психику и приводит к полному отрицанию его личности.

По мнению Марии Монтессори существует всего 2 слогаемых успеха ребенка:

правильно организовывать пространство вокруг ребенка.

развивать каждое умение в отведенное для этого время (сензитивные периоды);

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Зонирование развивающего пространства

Условия реализации и построения обучающего пространства:

предметы, стимулирующие практический интерес у ребенка (что-то чистить, мыть, сметать пыли, выстраивать и т.д.);

каждый обучающий материал должен быть представлен в единственном экземпляре (это делается для того, чтобы, если предмет используется, ребенок учился ждать своей очереди);

все предметы, которыми пользуется ребенок, должны быть настоящими, а не игрушечными.

Зоны образовательного пространства:

Зона упражнений в практической жизни.

В ней находятся предметы из практической жизни. Это могут быть различные жидкости, которые можно переливать, шнуровки, тактильные материалы, пуговицы, песочница, а так же материалы для мытья рук, чистки одежды, для готовки и формирования навыков самообслуживания, и т.д.

Зона сенсорного развития.

Без сенсорной гимнастики не возможно развитие мышления. В данной зоне длжны находиться материалы, которые позволят ребнку развивать слух, зрение, осязание, обоняние, вкусовое восприятие, обучить различать размер, форму цвет, шороховатость, температуру и т.д.

В настоящее время в сенсорную зону помещают современные развивающие игрушки, погремушки, кубики, свистульки, матрешки и прочее.

Зона двигательной активности.

Эта зона для развития крупной моторики ребенка. Здесь можно разместить различные шведские стенки, заборчики, лестницы, скамеечки и т.п.

Для перобретения знаний в различных других областях, огранизуется мини-зона со своим наполнением. Например, Математическая, языковая, естественнонаучная, музыкальная зоны, и разные другие, в зависимости от желания ребенка и родителей.

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Попадание в сензитивный период.

Сензитивный период – это самый благоприятный период для развития какой-либо функции мозга ребенка. Именно в эти периоды маленький человек может легко и естественно освоить то, на что в другой момент жизни потратит гораздо больше усилий и времени. Об этих периодах необходимо знать каждому родителю и педагогу, поскольку они не восполняются и не возобновляются никогда.

1. Восприятие порядка (от 0-3 лет)

Для ребенка важно «однажды и навсегда» познать и принять ориентиры, необходимые для осознания окружающего мира, а затем овладения им. Для детской сущности неприемлем хаос в окружающей среде, ни во времени, ни в поведении взрослых по отношению к нему самому.

2. Сенсорное развитие (0-5,5 лет)

Развитие процессов восприятия предметов и явлений окружающего мира невозможно без умения выделять в них определенные качества и свойства. А это становиться возможным при умении человека всматриваться, вслушиваться и ощущать (в процессе специально организованной деятельности)

3. Восприятие маленьких предметов (1,5 – 5,5 лет)

Это возраст, когда ребенка начинают привлекать маленькие предметы. Здесь очень важно предоставить возможность ребенку создать что-то большое и целое из них (модель, картину, бусы и т.п.)

4. Развитие движения и действия (1-4 года)

Занятия спортом в этот период очень важны не только для развития физических свойств маленькой личности, но и для развития интеллектуальной сферы. Они должны сочетаться с насыщением мозга кислородом, т.е. проходить на открытом воздухе.

5. Развитие социальных навыков (2,5-6 лет)

В этот период необходимо прививать ребенку формы вежливого поведения. И так же, в это время происходит наибольшая адаптация к социальной среде, т.е. самый благоприятный период для начала посещения дошкольных образовательных организаций.

6. Развитие речи (0-6 лет)

До полугода ребенок вслушивается в речь взрослого и старается подражать определенным звукам. Около года произносит свои первые слова. В 1,5 года использует их для выражения своих чувств и желаний. В 2 года ребенок способен выразить словами свои мысли.

Это основные сензитивные периоды по Монтессори, которые имеют свой подъем, пик и спад. Взрослым необходимо их знать для того, чтобы грамотно организовать обучающую среду для ребенка определенного возрастного этапа.опубликовано econet

Автор Олеся Требушенкова

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