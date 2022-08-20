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Как подменили! Что происходит в голове и сердце у подростка

Источник: solotova.ru 20 августа 2022 5836
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Давайте разберемся, что происходит в процессе взросления в голове и сердце у подростка? Человек начинает совершать не совсем приятные для себя открытия. Он понимает, что мир  – не такой добрый и заботливый, каким казался раньше. Он начинает видеть несправедливость. Он осознает, что в этом мире,  кроме мамы и папы, которые любят и ценят тебя любого, есть еще миллионы людей, которым надо доказывать, что ты чего-то стоишь.

Как подменили! Что происходит в голове и сердце у подростка

«Ну как же так, у меня такая милая девочка росла! Слова поперек не скажет, вежливая, приветливая, а сейчас как будто подменили ребенка! Спорит постоянно, хамит, голос  повышает. Представляешь, что вчера заявила? «Выйди из моей комнаты и закрой дверь!». И мне хамит, и учителям, и родственникам.  Бабушка уже с таблетками не расстается…», – сквозь слезы говорила мне Ольга, мама тринадцатилетней дочери Ксюши.

Что происходит в процессе взросления в голове и сердце у подростка?

Ксюша правда была очень покладистой девочкой. Проблем не было никогда. «Подменили» Ксюшу в 12 лет.  Она вдруг стала отстаивать свою точку зрения, выражать несогласие с родительскими требованиями, начала «хоть бы как» относиться к учебе и занятиям в художественной школе.

На самом деле, ничего необычного – наступил период, называемый красивым словом «пубертат». Которого боятся родители и учителя, который чаще всего сопровождается вот таким поведением ребенка.

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Термин происходит от латинского pubertas — возмужалость. И процесс это очень непростой. Не буду вдаваться в научное объяснение происходящих в это период гормональных и прочих изменений в организме, это всем родителям известно. Давайте разберемся, что происходит в процессе взросления в голове и сердце у подростка?

Человек начинает совершать не совсем приятные для себя открытия. Он понимает, что мир  – не такой добрый и заботливый, каким казался раньше. Он начинает видеть несправедливость. Он осознает, что в этом мире,  кроме мамы и папы, которые любят и ценят тебя любого, есть еще миллионы людей, которым надо доказывать, что ты чего-то стоишь.

, не так – кроме мамы и папы, которые ЦЕНИЛИ тебя любого, а теперь тоже стали частью несправедливого и порой жестокого мира. Что с этим миром делать и как найти в нем свое место взрослеющий человек не знает. А делать и искать надо. И надо твердо встать на ноги. И надо подняться.

Есть много способов подняться над поверхностью мира: к примеру, хорошо учиться, и  тогда ты будешь выше других. Или добиться успехов в спорте, и тогда ты поднимешься на пьедестал. Или похудеть, накачать мышцы,  и тогда ты будешь самым красивым.  Но эти и другие подобные способы во-первых, не дают результата немедленно (а они хотят здесь и сейчас!), а во-вторых, требуют усилий и труда. И  человек, особенно когда он еще не выработал в себе ресурсов для этих самых усилий,  выбирает самый простой способ.

Самый просто способ подняться – опустить того,  кто рядом. А рядом мы,  родители. И нам прилетает чаще других. Гениальный Александр Дольский, на мой взгляд, отлично сформулировал: «Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям»

Очень трудно совладать с подростковым хамством. Надо быть Статуей Свободы,  чтобы не завестись за секунду от крика любимой детки: «Да вы достали уже, отвалите и закройте дверь!!!». Что делать?

Ребенок хамит не со зла.

Ну не думаете же вы, что он с вечера разрабатывает коварный план мероприятий с целью вас побольнее задеть? Вспомните свои чувства и эмоции,  когда срываетесь на крик.  Наверняка жалеете потом, правда?  

С ребенком происходит то же самое! Разница в том, что мы, как люди взрослые, можем осознанно относиться к происходящему и прогнозировать результат. У ребенка таких навыков еще нет. А что делает мама, пока у ребенка не сформировалось умение? Помогает. Когда вы учили его вытирать попу после туалета, тоже было не очень приятно, но вам же не приходило в голову  ругать  и наказывать его за то,  что он делать не умеет?

Лайфхаки:

  • Давай мы сейчас остановимся, потому что мы оба знаем, что разговор в таком тоне закончится конфликтом.  Нам конфликт не нужен, нам надо договориться. Поэтому даем себе 10 минут на то, чтобы успокоиться и начнем сначала.

  • Я знаю, что сейчас грубишь не ты, а твой псих.  Тебе трудно , я понимаю. И будет еще труднее, если ты продолжишь в таком же тоне.  Я же точно знаю, что ты потом жалеешь и мучаешься, а я не хочу, чтобы ты мучился комплексом вины.

  • Ты понимаешь, что я могу ответить тебе так же грубо, и даже хуже. Но я не могу себе этого позволить, потому что люблю тебя. Предлагаю успокоиться и поговорить спокойно.

  • Я могу уйти, но тебе сейчас трудно. Я – мама, я не могу оставить ребенка тогда,  когда ему трудно.  Я не хочу, чтобы ты мучился и извинялся, поэтому  предлагаю прямо сейчас перейти на другой тон.

  • Нам все равно придется жить вместе и  общаться. Давай подумаем,  если мы сейчас продолжим разговор в таких тонах, как потом будем смотреть в глаза друг другу?

  • Ты знаешь, ни одному взрослому человеку я не позволила бы так со мной разговаривать. Но ты -совсем другое дело , ты еще не умеешь сдерживаться. Поэтому я постараюсь не реагировать на то, что ты сейчас сказал, а ты постараешься успокоиться и начать говорить по-другому.

«Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?»

Вот  именно, зачем? Чего добьемся? Ну, кроме пожара? Станет от этого ребенок спокойно с вами разговаривать? В следующий раз подумает, прежде, чем хамить? Мы точно знаем, что не подумает.  И

з любого конфликта победителем выходит тот, кто сильнее эмоционально и психологически. Сильнее должны быть мы, взрослые, иначе ребенок лишается опоры. Опора стоит как Александрийский столп, ее никакой вражеской авиацией с места не сдвинешь. Силу нам придает наша взрослость, которая уже наградила нас мудростью и опытом.

В отличие от ребенка мы уже знаем, что, живя под одной крышей с подростком, ходим по минному полю. Взорваться может в любой момент и по любому поводу. Ребенок к этому не готов, мы – готовы. Предупрежден – значит, вооружен. Спокойствием.

Лайфхаки:

  • Вспоминаем, что кричать в ответ мы уже пробовали и ничего хорошего из этого не выходит. Включаем логику: если это не работает, мы это не используем, это вхолостую. Повторяем про себя мантру: Я взрослее, я умнее, я умею сохранять спокойствие.

  • Пытаемся понять, чего добивается ребенок в этой конкретной ситуации? Зачем вам его непременное согласие?  Это правда необходимо, чтобы дочь именно сейчас помыла посуду? Почему? Уверены, что необходимо – объясните, почему через полчаса ее помыть нельзя (начнется мировая война, нам на всю жизнь отключат воду, посуда начнет гнить и превращаться в крыс и тараканов и т.д.).  Часто мы «закусываемся» на пустом месте, по принципу «чтоб знал свое место». Чтоб не возражал. А так ли это хорошо? Не научится возражать вам – не сможет возражать посторонним. Например, тем, кто предложит попробовать наркотик. Опыта отстаивания своей позиции нет, зато есть опыт подчинения тому, кто сильнее  и взрослее.

У меня на консультации была мама, которая видела неразрешимую проблему в том, что дочь не хочет гладить по ее просьбе.

-Отец говорит – она гладит. А я говорю – ни в какую. Что делать?

– Так пусть отец говорит, – посоветовала я. – Вам что важно, чтобы белье было поглажено или чтобы она вам подчинялась?

Оказалось, все гораздо проще, чем кажется!

Компромисс часто становится спасением от хамства и конфликта в принципе.

Вспоминаем: Любовь – это не всегда «ДА». Это отсутствие страха сказать «НЕТ».

Как подменили! Что происходит в голове и сердце у подростка

Подростки хотят свободы. Это единственное, чего  они сейчас хотят.

Проще всего – дать ее там, где это возможно. Часто мы заводимся вообще без причины. Умоляю и заклинаю: ну забудьте уже про шапки! Ну смысл зарубаться из-за неё, все равно же снимет  за первым же углом!

Ребенок нахамил учителю – это отношения ребенка и учителя, не стоит в них вмешиваться! Помочь надо. Помощь – это услышать ребенка, понять причину его поведения, посоветовать, как себя вести и вмешаться, если того требует ситуация и просит ребенок, то есть выступить на стороне ребенка.  В паре учитель-ребенок второй всегда в заведомо слабом положении. В ситуации конфликта он чаще всего – жертва. Жертва защищается, как может. На равных говорить может только взрослый со взрослым.

Лайфхаки: 

  • Понимаю, прическу не хочется портить. Я согласна на то, чтобы ты положил ее в рюкзак. Мне так спокойнее, ты же можешь сделать это для меня?

  • Я знаю, что у тебя конфликт с Натальей Петровной. Если нужна помощь – я готова.

  • Наталья Петровна – всего лишь одна из тех, кто встретится тебе в жизни. Давай подумаем, как использовать ее как бесплатный тренажер. Попробуй завтра быть подчеркнуто вежливым и соглашаться со всем.  Или сказать ей, что ей очень идет это платье. Вечером обсудим, сработало или нет.

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Маятник качается, пока его раскачивают с двух сторон.

Остановить его можно двумя способами: отойти в сторону или поставить стенку, о которую он шибанется и остановится, т.е. неожиданную преграду.  Ведем себя, как Айболит с разбойниками.

Лайфхак:

  • У тебя опять не получилось сказать спокойно, жаль. Давай порепетируем, как можно было донести до меня то же самое другим способом?

  • Да мой ты зайчик! Опять кричим,  опять не получается сказать спокойно…  дай я тебя обниму, сокровище, дай пожалею!

  • Может, тебе чем-то помочь? А то ты какой-то очень нервный.

  • Да, я не права, тебе надо уходить гулять, а я прошу помыть посуду. Давай решим, когда ты это сделаешь.

Попробуйте, обещаю: после этого повиснет пауза, поскольку человек готовился-то совсем к другим событиям!

Мотивация для повышенного агрессивного тона может быть самой разной.

Почему ему легче нагрубить, чем поговорить спокойно? Ведь спокойно – это результативнее в разы! Промониторьте свою реакцию на хамство.  Чаще всего мы обиделись и ушли, а ребенку только этого и надо, он не знает, как вести себя в конфликте. А когда не знает, надо учить.  

Читайте вместе статьи и книжки по конфликтологии, идите на тренинги, что угодно! Главное, чтобы подрастающий деть понял: вас не устраивает такое положение вещей и вы готовы до победного конца бороться за спокойствие в семье!

И еще. Все дети, бывает, наглеют (границ-то еще нет у них). Обычно, при нормальных отношениях, детей несложно поставить на место (см. лайфхаки).  Но если это постоянная проблема, то тут уже надо копаться в ситуации.

Периодическое откровенное  хамство – не от хорошей жизни, даже если со стороны кажется, что деть как-сыр-в-масле. Но мы в любой ситуации употребляем этот термин – «ХАМСТВО» и сводим любую ситуацию к  одному родительскому желанию ” поставить на место”. Если хамство для ребенка стало нормой, то проблема –  в отношениях.

Из-за проблем в  отношениях с родителями кто-то уходит в болезни, кто-то всю жизнь пытается угодить. А кто-то хамит. 

То есть хамство –  признак того, что еще не все потеряно. Хуже, когда болеет или угождает.

Волшебной палочки нет. Эффективная борьба с подростковым хамством – это,  чаще всего, борьба родителей с собственными проблемами. Их много, очень много.опубликовано econet.ru.

Автор Марина Солотова

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Источник: https://econet.ua/

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Марина Солотова дети родители возраст пубертат характер поведение общение понимание хамство терпение помощь лайфхаки

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