Как подменили! Что происходит в голове и сердце у подростка

Давайте разберемся, что происходит в процессе взросления в голове и сердце у подростка? Человек начинает совершать не совсем приятные для себя открытия. Он понимает, что мир – не такой добрый и заботливый, каким казался раньше. Он начинает видеть несправедливость. Он осознает, что в этом мире, кроме мамы и папы, которые любят и ценят тебя любого, есть еще миллионы людей, которым надо доказывать, что ты чего-то стоишь.

«Ну как же так, у меня такая милая девочка росла! Слова поперек не скажет, вежливая, приветливая, а сейчас как будто подменили ребенка! Спорит постоянно, хамит, голос повышает. Представляешь, что вчера заявила? «Выйди из моей комнаты и закрой дверь!». И мне хамит, и учителям, и родственникам. Бабушка уже с таблетками не расстается…», – сквозь слезы говорила мне Ольга, мама тринадцатилетней дочери Ксюши.

Что происходит в процессе взросления в голове и сердце у подростка?

Ксюша правда была очень покладистой девочкой. Проблем не было никогда. «Подменили» Ксюшу в 12 лет. Она вдруг стала отстаивать свою точку зрения, выражать несогласие с родительскими требованиями, начала «хоть бы как» относиться к учебе и занятиям в художественной школе.

На самом деле, ничего необычного – наступил период, называемый красивым словом «пубертат». Которого боятся родители и учителя, который чаще всего сопровождается вот таким поведением ребенка.

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Термин происходит от латинского pubertas — возмужалость. И процесс это очень непростой. Не буду вдаваться в научное объяснение происходящих в это период гормональных и прочих изменений в организме, это всем родителям известно. Давайте разберемся, что происходит в процессе взросления в голове и сердце у подростка?

Человек начинает совершать не совсем приятные для себя открытия. Он понимает, что мир – не такой добрый и заботливый, каким казался раньше. Он начинает видеть несправедливость. Он осознает, что в этом мире, кроме мамы и папы, которые любят и ценят тебя любого, есть еще миллионы людей, которым надо доказывать, что ты чего-то стоишь.

, не так – кроме мамы и папы, которые ЦЕНИЛИ тебя любого, а теперь тоже стали частью несправедливого и порой жестокого мира. Что с этим миром делать и как найти в нем свое место взрослеющий человек не знает. А делать и искать надо. И надо твердо встать на ноги. И надо подняться.

Есть много способов подняться над поверхностью мира: к примеру, хорошо учиться, и тогда ты будешь выше других. Или добиться успехов в спорте, и тогда ты поднимешься на пьедестал. Или похудеть, накачать мышцы, и тогда ты будешь самым красивым. Но эти и другие подобные способы во-первых, не дают результата немедленно (а они хотят здесь и сейчас!), а во-вторых, требуют усилий и труда. И человек, особенно когда он еще не выработал в себе ресурсов для этих самых усилий, выбирает самый простой способ.

Самый просто способ подняться – опустить того, кто рядом. А рядом мы, родители. И нам прилетает чаще других. Гениальный Александр Дольский, на мой взгляд, отлично сформулировал: «Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям»

Очень трудно совладать с подростковым хамством. Надо быть Статуей Свободы, чтобы не завестись за секунду от крика любимой детки: «Да вы достали уже, отвалите и закройте дверь!!!». Что делать?

Ребенок хамит не со зла.

Ну не думаете же вы, что он с вечера разрабатывает коварный план мероприятий с целью вас побольнее задеть? Вспомните свои чувства и эмоции, когда срываетесь на крик. Наверняка жалеете потом, правда?

С ребенком происходит то же самое! Разница в том, что мы, как люди взрослые, можем осознанно относиться к происходящему и прогнозировать результат. У ребенка таких навыков еще нет. А что делает мама, пока у ребенка не сформировалось умение? Помогает. Когда вы учили его вытирать попу после туалета, тоже было не очень приятно, но вам же не приходило в голову ругать и наказывать его за то, что он делать не умеет?

Лайфхаки:

Давай мы сейчас остановимся, потому что мы оба знаем, что разговор в таком тоне закончится конфликтом. Нам конфликт не нужен, нам надо договориться. Поэтому даем себе 10 минут на то, чтобы успокоиться и начнем сначала.

Я знаю, что сейчас грубишь не ты, а твой псих. Тебе трудно , я понимаю. И будет еще труднее, если ты продолжишь в таком же тоне. Я же точно знаю, что ты потом жалеешь и мучаешься, а я не хочу, чтобы ты мучился комплексом вины.

Ты понимаешь, что я могу ответить тебе так же грубо, и даже хуже. Но я не могу себе этого позволить, потому что люблю тебя. Предлагаю успокоиться и поговорить спокойно.

Я могу уйти, но тебе сейчас трудно. Я – мама, я не могу оставить ребенка тогда, когда ему трудно. Я не хочу, чтобы ты мучился и извинялся, поэтому предлагаю прямо сейчас перейти на другой тон.

Нам все равно придется жить вместе и общаться. Давай подумаем, если мы сейчас продолжим разговор в таких тонах, как потом будем смотреть в глаза друг другу?

Ты знаешь, ни одному взрослому человеку я не позволила бы так со мной разговаривать. Но ты -совсем другое дело , ты еще не умеешь сдерживаться. Поэтому я постараюсь не реагировать на то, что ты сейчас сказал, а ты постараешься успокоиться и начать говорить по-другому.

«Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?»

Вот именно, зачем? Чего добьемся? Ну, кроме пожара? Станет от этого ребенок спокойно с вами разговаривать? В следующий раз подумает, прежде, чем хамить? Мы точно знаем, что не подумает. И

з любого конфликта победителем выходит тот, кто сильнее эмоционально и психологически. Сильнее должны быть мы, взрослые, иначе ребенок лишается опоры. Опора стоит как Александрийский столп, ее никакой вражеской авиацией с места не сдвинешь. Силу нам придает наша взрослость, которая уже наградила нас мудростью и опытом.

В отличие от ребенка мы уже знаем, что, живя под одной крышей с подростком, ходим по минному полю. Взорваться может в любой момент и по любому поводу. Ребенок к этому не готов, мы – готовы. Предупрежден – значит, вооружен. Спокойствием.

Лайфхаки:

Вспоминаем, что кричать в ответ мы уже пробовали и ничего хорошего из этого не выходит. Включаем логику: если это не работает, мы это не используем, это вхолостую. Повторяем про себя мантру: Я взрослее, я умнее, я умею сохранять спокойствие.

Пытаемся понять, чего добивается ребенок в этой конкретной ситуации? Зачем вам его непременное согласие? Это правда необходимо, чтобы дочь именно сейчас помыла посуду? Почему? Уверены, что необходимо – объясните, почему через полчаса ее помыть нельзя (начнется мировая война, нам на всю жизнь отключат воду, посуда начнет гнить и превращаться в крыс и тараканов и т.д.). Часто мы «закусываемся» на пустом месте, по принципу «чтоб знал свое место». Чтоб не возражал. А так ли это хорошо? Не научится возражать вам – не сможет возражать посторонним. Например, тем, кто предложит попробовать наркотик. Опыта отстаивания своей позиции нет, зато есть опыт подчинения тому, кто сильнее и взрослее.

У меня на консультации была мама, которая видела неразрешимую проблему в том, что дочь не хочет гладить по ее просьбе.

-Отец говорит – она гладит. А я говорю – ни в какую. Что делать?

– Так пусть отец говорит, – посоветовала я. – Вам что важно, чтобы белье было поглажено или чтобы она вам подчинялась?

Оказалось, все гораздо проще, чем кажется!

Компромисс часто становится спасением от хамства и конфликта в принципе.

Вспоминаем: Любовь – это не всегда «ДА». Это отсутствие страха сказать «НЕТ».

Подростки хотят свободы. Это единственное, чего они сейчас хотят.

Проще всего – дать ее там, где это возможно. Часто мы заводимся вообще без причины. Умоляю и заклинаю: ну забудьте уже про шапки! Ну смысл зарубаться из-за неё, все равно же снимет за первым же углом!

Ребенок нахамил учителю – это отношения ребенка и учителя, не стоит в них вмешиваться! Помочь надо. Помощь – это услышать ребенка, понять причину его поведения, посоветовать, как себя вести и вмешаться, если того требует ситуация и просит ребенок, то есть выступить на стороне ребенка. В паре учитель-ребенок второй всегда в заведомо слабом положении. В ситуации конфликта он чаще всего – жертва. Жертва защищается, как может. На равных говорить может только взрослый со взрослым.

Лайфхаки:

Понимаю, прическу не хочется портить. Я согласна на то, чтобы ты положил ее в рюкзак. Мне так спокойнее, ты же можешь сделать это для меня?

Я знаю, что у тебя конфликт с Натальей Петровной. Если нужна помощь – я готова.

Наталья Петровна – всего лишь одна из тех, кто встретится тебе в жизни. Давай подумаем, как использовать ее как бесплатный тренажер. Попробуй завтра быть подчеркнуто вежливым и соглашаться со всем. Или сказать ей, что ей очень идет это платье. Вечером обсудим, сработало или нет.

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Маятник качается, пока его раскачивают с двух сторон.

Остановить его можно двумя способами: отойти в сторону или поставить стенку, о которую он шибанется и остановится, т.е. неожиданную преграду. Ведем себя, как Айболит с разбойниками.

Лайфхак:

У тебя опять не получилось сказать спокойно, жаль. Давай порепетируем, как можно было донести до меня то же самое другим способом?

Да мой ты зайчик! Опять кричим, опять не получается сказать спокойно… дай я тебя обниму, сокровище, дай пожалею!

Может, тебе чем-то помочь? А то ты какой-то очень нервный.

Да, я не права, тебе надо уходить гулять, а я прошу помыть посуду. Давай решим, когда ты это сделаешь.

Попробуйте, обещаю: после этого повиснет пауза, поскольку человек готовился-то совсем к другим событиям!

Мотивация для повышенного агрессивного тона может быть самой разной.

Почему ему легче нагрубить, чем поговорить спокойно? Ведь спокойно – это результативнее в разы! Промониторьте свою реакцию на хамство. Чаще всего мы обиделись и ушли, а ребенку только этого и надо, он не знает, как вести себя в конфликте. А когда не знает, надо учить.

Читайте вместе статьи и книжки по конфликтологии, идите на тренинги, что угодно! Главное, чтобы подрастающий деть понял: вас не устраивает такое положение вещей и вы готовы до победного конца бороться за спокойствие в семье!

И еще. Все дети, бывает, наглеют (границ-то еще нет у них). Обычно, при нормальных отношениях, детей несложно поставить на место (см. лайфхаки). Но если это постоянная проблема, то тут уже надо копаться в ситуации.

Периодическое откровенное хамство – не от хорошей жизни, даже если со стороны кажется, что деть как-сыр-в-масле. Но мы в любой ситуации употребляем этот термин – «ХАМСТВО» и сводим любую ситуацию к одному родительскому желанию ” поставить на место”. Если хамство для ребенка стало нормой, то проблема – в отношениях.

Из-за проблем в отношениях с родителями кто-то уходит в болезни, кто-то всю жизнь пытается угодить. А кто-то хамит.

То есть хамство – признак того, что еще не все потеряно. Хуже, когда болеет или угождает.

Волшебной палочки нет. Эффективная борьба с подростковым хамством – это, чаще всего, борьба родителей с собственными проблемами. Их много, очень много.опубликовано econet.ru.

Автор Марина Солотова

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