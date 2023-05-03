Если партнер жмет, то меняй партнера: Выбор туфель как модель выбора партнера

Если туфли жмут, меняй туфли. А не ищи сто и один способ их разносить и сделать удобными. Удобными они станут за счет изменения формы и тюнинга ваших ног. Если партнер жмет, то меняй партнера. Или готовь деньги на лечение. Потому что в этом случае оно точно понадобится

Вчера я ходила по магазинам и искала себе балетки. Захожу в один магазин. Померила, все прекрасно, но узкие. Продавец говорит, так кожа ведь еще потянется. Или можно спреем специальным побрызгать и они разойдутся. Я говорю, нет, я хочу, чтобы сразу было хорошо. А она говорит, ну смотрите, узкие - это ведь мелочь, в остальном-то все ок. В другом магазине у балеток подошва была такая жесткая, что я понимала, чем это закончится для моих ног. Но продавец мне говорила, что это ниче, нога привыкнет и станет хорошо.

Как мы выбираем партнера

И я вот бегу я сегодня такая в супер удобных кроссовках и думаю, что то, как мы выбираем обувь можно метафорично перенести на то, как мы выбираем партнера.

Ну и что, что трет, что узко, что давит, зато уже есть. Стерпится, слюбится, привыкнешь, наклеишь пластырь или растянешь с помощью спрея. То есть нужно делать что-то с тем, что уже сейчас не то. И поскольку нужда такая сильная, то можно закрыть глаза на последствия. Ну подумаешь, давят. Ну и что, что косточка наросла, сходишь потом к хирургу, он тебе прооперирует. И вместо того, чтобы сразу выбрать то, что подходит, люди берут то, что есть. Потому что дефицит, потому что нужда, потому что все уже ходят в балетках, а я еще коньки не сносила.

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Есть партнеры, как туфли на выход. Дико неудобные, но пафосные и статусные. То есть они нужны, чтобы их сфотографировать, чтобы вам стали все завидовать, чтобы поохали, а вы выложили это в Instagram. Но потом, когда приходишь домой, ты скидываешь эти туфли, обуваешь тапочки и приходит счастье.

А проблема с партнером для выхода, что его нельзя просто заменить дома на что-то более удобное. Он так и остается партнером для выхода, но который жмет, давит и напрягает постоянно. Но если очень хочется похвастаться, если главное - это внешняя форма, то какая разница, что это причиняет боль. Зато лучше, чем у других.

Когда мы встречаем нового человека, очень часто мы все про него понимаем. Все его особенности, шероховатости, жесткости видны изначально. Но если желание заполучить хоть кого-то сильнее, чем забота о себе, если альтернатива только коньки, тогда можно выбрать все, что угодно. Любая обувь будет казаться более удобной. Любой партнер будет лучше его отсутствия.

Так и появляются козлы и стервы. Казалось бы, натирает, давит, ну чего терпеть-то, зачем время тратить, все равно лучше не станет. Станет лучше только за счет шрамов, операций, пластыря и закрывания глаз на реальные проблемы.

Обычно эта притирка - это все-таки о том, что надо что-то забрать у себя, чтобы можно было оставить другого рядом. Но. когда страх остаться без туфель, или без фоточек в инстаграме затмевает разум, если всю жизнь носил коньки и не знаешь, что можно не отрывать пластырь с кровью каждый день, то тогда все эти "выбирать сразу хорошее" кажется чем-то вообще космическим.

Видела на днях статью на тему правил для отношений, которые изменят вашу жизнь. И первое правило было, что в отношениях должно быть просто. И я вот согласна. Но в том смысле, что если в отношениях сразу сложно, то это что-то очень странное и неправильное.

Понятно, что бывает всякое, и после конфетно-букетного полезет разное. Но если уже в конфетах и букетах какая-то напряженка, если человек агрессивен, или жаден, или инфантилен, или еще что, что для вас кажется недопустимым, то потом лучше ведь не станет.

Мы не можем менять других, они меняются сами. И поэтому быть терпилой в узких туфлях, это путь в снижение самооценки, кризисы, депрессии и постоянные визиту к психологу. В надежде понять, что с этими туфлями можно еще сделать, чтобы не чувствовать, как они давят, жмут, натирают или выращивают косточку.

И тут как раз во всей красе проявляется псевдо-принятие. Псевдо, потому что это просто закрыть глаза на то, что плохо, что делает больно, что неприятно. Но зато под соусом - я принимаю тебя таким, какой ты есть.

Если туфли жмут, меняй туфли. А не ищи сто и один способ их разносить и сделать удобными. Удобными они станут за счет изменения формы и тюнинга ваших ног. Если партнер жмет, то меняй партнера. Или готовь деньги на лечение. Потому что в этом случае оно точно понадобится.опубликовано econet

Автор Мария Жиган

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