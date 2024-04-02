Как проявляется уважение в отношениях: 10 признаков

Потребности нельзя оценивать критически, нельзя считать, что у другого человека (или у вас) они "неправильные" или глупые. Они правильны всегда! И относиться к ним нужно со вниманием и бережностью. Потому что из реализованных потребностей и складывается общая удовлетворенность жизнью и ощущение счастья.

Здоровые отношения в паре строятся прежде всего на любви и уважении друг к другу. Психолог Ирина Чеснова показывает на конкретных примерах, как это уважение можно проявить.

10 признаков уважения в отношениях

1. Уважение к потребностям и желаниям

Потребность – это необходимость в чем-то очень хорошем для себя. Потребность во внешнем благе. Любой человек нуждается в пище, безопасности, отдыхе, общении, принятии, любви. Потребности всегда хороши и естественны.

Нет ничего стыдного в том, чтобы нуждаться, например, в поддержке. Или в признании. В том, чтобы ощущать себя хорошим и нужным. И в том, чтобы побыть в тишине и одиночестве.

Потребности нельзя оценивать критически, нельзя считать, что у другого человека (или у вас) они "неправильные" или глупые. Они правильны всегда! И относиться к ним нужно со вниманием и бережностью. Потому что из реализованных потребностей и складывается общая удовлетворенность жизнью и ощущение счастья.

– Я очень устал/а, мне нужно полчаса, чтобы отдохнуть.

Что вы ответите на это?

– От чего там было уставать? Не мешки же грузил/а!

В этой фразе нет уважения к потребности другого человека.

– Конечно, отдохни, тебе надо восстановиться.

А в этой есть. Теперь про желания.

– Очень хочу пиццу с беконом!

– Куда с твоим весом еще пиццу?

Люди, которые уважают друг друга, никогда не будут занимать позицию "над" в общении. Уважение – это прежде всего признание того, что ваша человеческая ценность – равная.

– Очень хочу пиццу с беконом! – А я хочу мороженого! Хоть и вредно очень. Ну что, пустимся во все тяжкие или проявим силу воли? – так выглядит разговор двух людей, которые не ставят себя ни выше и ни ниже другого.

2. Уважение к особенностям.

Ваша совместная жизнь будет тем более комфортной и счастливой, чем лучше вы сможете видеть и принимать в расчет, какой человек рядом с вами, каковы его психические свойства и особенности характера, на что он способен, а в чем его ограничения.

– Я не могу это cделать/решить так быстро, мне нужно больше времени!

– Вот вечно ты тормозишь! Надо соображать быстрее!

Здесь мы видим раздражение и неприятие того, что другой человек менее быстр и сообразителен.

– Хорошо, я подожду, когда ты закончишь. И скажи, если я могу тебе в чем-то помочь? – спокойная и уважительная фраза, в которой нет конфронтации, а есть предложение сотрудничества.

3. Уважение к чувствам и переживаниям.

Мы все живые люди, не роботы. Иногда нас что-то очень огорчает, выводит из себя, злит.

– Я очень расстраиваюсь, когда ты говоришь такое...

– Какие мы нежные! Правда глаза колет?

Это пренебрежение и стремление ударить побольнее.

– Я сожалею. Меня тоже вся эта ситуация очень расстраивает.

Так вы показываете: я признаю твои чувства, мы с тобой в одной лодке. И в ваших отношениях не появляются трещины.

​4. Уважение к интересам и вкусам.

Примеры неуважения:

– Чем на рыбалку свою ездить (с цветочками ковыряться), лучше бы книгу какую-нибудь умную прочитал/а!

– Только недалекие женщины смотрят такие сериалы.

– Как такое вообще можно есть? Выглядит ужасно!

Вкусы и круг интересов любого человека – это личная, совершенно неприкосновенная для других (даже самых близких) территория. Если вам не нравится, что любимый человек слишком много внимания уделяет своим пристрастиям, это можно и нужно обсуждать. Но критиковать, высмеивать его увлечения "вообще" – это удар ниже пояса и абсолютно недопустимые вещи в уважительных отношениях.

5. Уважение к ценностям.

Ценности – это то, что имеет для нас огромную значимость, во что мы свято верим, на чем стоим. Это наше отношение к основополагающим вещам в жизни, наши представления о допустимом поведении, наши внутренние обязательства перед самими собой.

– Вместо того чтобы к родителям огород копать ехать, мог бы меня на море отвезти! – здесь проявляется неуважение к тому, что важно для мужчины – помогать престарелым родителям, быть хорошим сыном.

– Я знаю, что нужно помочь твоим родителям. Но и на море мне тоже хочется. Давай подумаем, как нам это совместить, чтобы все остались довольны.

Признавая ценности своего партнера, вы можете рассчитывать, что и он будет внимательно относиться к тому, что дорого для вас.

6. Уважение к точке зрения/видению/картине мира.

– Только отставшие от жизни люди могут так рассуждать!

– Ты ничего не понимаешь и жизни не нюхал/а.

Приятно слышать такое в разговоре, когда вы высказываете свою точку зрения? Конечно, неприятно. Никому неприятно.

А как можно уважительно выразить свое видение, отличное от видения другого? Очень просто – словами "у меня другое мнение" (далее следует мнение, начинающееся со слов "я считаю, что", "я верю в то, что", "мой опыт говорит о том, что") или "я не согласен/не согласна".

7. Уважение к планам и устремлениям.

– Я хочу получить второе образование.

– Ты в своем уме? Столько времени и денег на это тратить! Тебе это не нужно!

"Нет у тебя права на свое развитие и свою собственную жизнь, я буду решать, что тебе делать и что хорошо для тебя" – как бы говорит эта фраза. Здесь партнер воспринимается не как отдельный человек со своей свободной волей и правом распоряжаться собой, а как собственность другого.

– Я хочу получить второе образование.

– Я не уверен/а, что сейчас подходящее время для этого, но если это твое решение – я его поддержу.

Вам необязательно с восторгом принимать все намерения своего супруга, вы можете сомневаться в их целесообразности и перспективности. Но в любом случае ваш любимый человек – взрослый, и сам способен делать жизненные выборы и нести за них ответственность.

8. Уважение к кругу общения.

– Что у тебя может быть общего с этими странными личностями, с которыми ты общаешься? Они не стоят твоего времени!

Круг общения, как и вкусы, как и круг интересов, как и взгляды на жизнь – это лично ваше. Никто не может вторгаться в эту зону со своим мнением и советами, если этих советов не спрашивали. Мы дружим, общаемся с кем-то, потому что нам с ними интересно, нас связывает какая-то своя, уникальная история и эмоциональная привязанность. Относиться с уважением к этим историям и эмоциональным привязанностям своего любимого человека – значит с уважением относиться к нему самому, к его личному пространству.

– Ты же знаешь, мне не очень комфортно в компании твоих друзей, но тебе же с ними хорошо. Ну и здорово, встречайтесь, общайтесь.

Дружба – это прекрасно. Уважение к кругу общения – еще одна нить, которая будет укреплять ваш союз, делать его прочным и безопасным.

9. Уважение к выбору.

– Посмотри, что я себе купил/а!

– Мог/ла бы найти что-нибудь дешевле/практичнее/лучше! – и снова мы слышим здесь пренебрежение, неодобрение, уверенность, что другой не в состоянии сделать хороший выбор, стремление самоутвердиться и за счет близкого человека обрести душевное равновесие.

Все, что другой выбирает для себя, – хорошо, практично, правильно лично для него. Вам его выбор может не нравиться, но – подумайте – нужно ли портить ему настроение своим мнением? Оно не сблизит вас, а только оттолкнет.

10. Уважение ко времени.

– Сколько можно этим заниматься?! Ты вообще на часы смотришь?

Если вы понимаете, что в любой момент времени ваш партнер занят чем-то важным для себя, если вы уважаете это его "важно", вы никогда так не скажете. Вы скажете: "Уже поздно, ты не мог/ла бы отвлечься, мне нужна твоя помощь".

Если в любом своем взаимодействии вы стремитесь к сотрудничеству, если вы радуетесь друг за друга, бережете, со вниманием и уважением относитесь ко всему, что принадлежит другому (чувствам, мыслям, планам, опыту, взглядам на жизнь), вы создаете то самое вдохновляющее пространство, в котором очень радостно жить – пространство любви.опубликовано econet

Автор Ирина Чеснова

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