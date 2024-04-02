Как проявляется уважение в отношениях: 10 признаков

Потребности нельзя оценивать критически, нельзя считать, что у другого человека (или у вас) они "неправильные" или глупые. Они правильны всегда! И относиться к ним нужно со вниманием и бережностью. Потому что из реализованных потребностей и складывается общая удовлетворенность жизнью и ощущение счастья.
Здоровые отношения в паре строятся прежде всего на любви и уважении друг к другу. Психолог Ирина Чеснова показывает на конкретных примерах, как это уважение можно проявить.
Потребность – это необходимость в чем-то очень хорошем для себя. Потребность во внешнем благе. Любой человек нуждается в пище, безопасности, отдыхе, общении, принятии, любви. Потребности всегда хороши и естественны.
Нет ничего стыдного в том, чтобы нуждаться, например, в поддержке. Или в признании. В том, чтобы ощущать себя хорошим и нужным. И в том, чтобы побыть в тишине и одиночестве.
Потребности нельзя оценивать критически, нельзя считать, что у другого человека (или у вас) они "неправильные" или глупые. Они правильны всегда! И относиться к ним нужно со вниманием и бережностью. Потому что из реализованных потребностей и складывается общая удовлетворенность жизнью и ощущение счастья.
– Я очень устал/а, мне нужно полчаса, чтобы отдохнуть.
Что вы ответите на это?
– От чего там было уставать? Не мешки же грузил/а!
В этой фразе нет уважения к потребности другого человека.
– Конечно, отдохни, тебе надо восстановиться.
А в этой есть. Теперь про желания.
– Очень хочу пиццу с беконом!
– Куда с твоим весом еще пиццу?
Люди, которые уважают друг друга, никогда не будут занимать позицию "над" в общении. Уважение – это прежде всего признание того, что ваша человеческая ценность – равная.
– Очень хочу пиццу с беконом! – А я хочу мороженого! Хоть и вредно очень. Ну что, пустимся во все тяжкие или проявим силу воли? – так выглядит разговор двух людей, которые не ставят себя ни выше и ни ниже другого.
Ваша совместная жизнь будет тем более комфортной и счастливой, чем лучше вы сможете видеть и принимать в расчет, какой человек рядом с вами, каковы его психические свойства и особенности характера, на что он способен, а в чем его ограничения.
– Я не могу это cделать/решить так быстро, мне нужно больше времени!
– Вот вечно ты тормозишь! Надо соображать быстрее!
Здесь мы видим раздражение и неприятие того, что другой человек менее быстр и сообразителен.
– Хорошо, я подожду, когда ты закончишь. И скажи, если я могу тебе в чем-то помочь? – спокойная и уважительная фраза, в которой нет конфронтации, а есть предложение сотрудничества.
Мы все живые люди, не роботы. Иногда нас что-то очень огорчает, выводит из себя, злит.
– Я очень расстраиваюсь, когда ты говоришь такое...
– Какие мы нежные! Правда глаза колет?
Это пренебрежение и стремление ударить побольнее.
– Я сожалею. Меня тоже вся эта ситуация очень расстраивает.
Так вы показываете: я признаю твои чувства, мы с тобой в одной лодке. И в ваших отношениях не появляются трещины.
Примеры неуважения:
– Чем на рыбалку свою ездить (с цветочками ковыряться), лучше бы книгу какую-нибудь умную прочитал/а!
– Только недалекие женщины смотрят такие сериалы.
– Как такое вообще можно есть? Выглядит ужасно!
Вкусы и круг интересов любого человека – это личная, совершенно неприкосновенная для других (даже самых близких) территория. Если вам не нравится, что любимый человек слишком много внимания уделяет своим пристрастиям, это можно и нужно обсуждать. Но критиковать, высмеивать его увлечения "вообще" – это удар ниже пояса и абсолютно недопустимые вещи в уважительных отношениях.
Ценности – это то, что имеет для нас огромную значимость, во что мы свято верим, на чем стоим. Это наше отношение к основополагающим вещам в жизни, наши представления о допустимом поведении, наши внутренние обязательства перед самими собой.
– Вместо того чтобы к родителям огород копать ехать, мог бы меня на море отвезти! – здесь проявляется неуважение к тому, что важно для мужчины – помогать престарелым родителям, быть хорошим сыном.
– Я знаю, что нужно помочь твоим родителям. Но и на море мне тоже хочется. Давай подумаем, как нам это совместить, чтобы все остались довольны.
Признавая ценности своего партнера, вы можете рассчитывать, что и он будет внимательно относиться к тому, что дорого для вас.
– Только отставшие от жизни люди могут так рассуждать!
– Ты ничего не понимаешь и жизни не нюхал/а.
Приятно слышать такое в разговоре, когда вы высказываете свою точку зрения? Конечно, неприятно. Никому неприятно.
А как можно уважительно выразить свое видение, отличное от видения другого? Очень просто – словами "у меня другое мнение" (далее следует мнение, начинающееся со слов "я считаю, что", "я верю в то, что", "мой опыт говорит о том, что") или "я не согласен/не согласна".
– Я хочу получить второе образование.
– Ты в своем уме? Столько времени и денег на это тратить! Тебе это не нужно!
"Нет у тебя права на свое развитие и свою собственную жизнь, я буду решать, что тебе делать и что хорошо для тебя" – как бы говорит эта фраза. Здесь партнер воспринимается не как отдельный человек со своей свободной волей и правом распоряжаться собой, а как собственность другого.
– Я хочу получить второе образование.
– Я не уверен/а, что сейчас подходящее время для этого, но если это твое решение – я его поддержу.
Вам необязательно с восторгом принимать все намерения своего супруга, вы можете сомневаться в их целесообразности и перспективности. Но в любом случае ваш любимый человек – взрослый, и сам способен делать жизненные выборы и нести за них ответственность.
– Что у тебя может быть общего с этими странными личностями, с которыми ты общаешься? Они не стоят твоего времени!
Круг общения, как и вкусы, как и круг интересов, как и взгляды на жизнь – это лично ваше. Никто не может вторгаться в эту зону со своим мнением и советами, если этих советов не спрашивали. Мы дружим, общаемся с кем-то, потому что нам с ними интересно, нас связывает какая-то своя, уникальная история и эмоциональная привязанность. Относиться с уважением к этим историям и эмоциональным привязанностям своего любимого человека – значит с уважением относиться к нему самому, к его личному пространству.
– Ты же знаешь, мне не очень комфортно в компании твоих друзей, но тебе же с ними хорошо. Ну и здорово, встречайтесь, общайтесь.
Дружба – это прекрасно. Уважение к кругу общения – еще одна нить, которая будет укреплять ваш союз, делать его прочным и безопасным.
– Посмотри, что я себе купил/а!
– Мог/ла бы найти что-нибудь дешевле/практичнее/лучше! – и снова мы слышим здесь пренебрежение, неодобрение, уверенность, что другой не в состоянии сделать хороший выбор, стремление самоутвердиться и за счет близкого человека обрести душевное равновесие.
Все, что другой выбирает для себя, – хорошо, практично, правильно лично для него. Вам его выбор может не нравиться, но – подумайте – нужно ли портить ему настроение своим мнением? Оно не сблизит вас, а только оттолкнет.
– Сколько можно этим заниматься?! Ты вообще на часы смотришь?
Если вы понимаете, что в любой момент времени ваш партнер занят чем-то важным для себя, если вы уважаете это его "важно", вы никогда так не скажете. Вы скажете: "Уже поздно, ты не мог/ла бы отвлечься, мне нужна твоя помощь".
Если в любом своем взаимодействии вы стремитесь к сотрудничеству, если вы радуетесь друг за друга, бережете, со вниманием и уважением относитесь ко всему, что принадлежит другому (чувствам, мыслям, планам, опыту, взглядам на жизнь), вы создаете то самое вдохновляющее пространство, в котором очень радостно жить – пространство любви.опубликовано econet
Автор Ирина Чеснова
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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