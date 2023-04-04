Как мы приобретаем внутреннюю силу

Чем больше внутренней силы мы нарабатываем, тем свободнее становимся. Настоящая свобода - в том, чтобы быть собой. "Собой" = не только "я-образ", но и жизнь, в которой хочется себя видеть, которой хочется жить. Любое "Я" хочет иметь достойную жизнь, и это так нормально.

Обретая что угодно, мы всегда приобретаем и неизменный бонус - силу. Поэтому можно пожелать спокойствия, веры, любви, счастья, денег... а сила и так пребудет. По законам физики, любое действие вызывает противодействие. На любую движущую силу есть противоположная. Всё должно быть в равновесии. Поэтому путь к мечте - всегда через преодоление, за каждым преодолением - сила, которая присваивается сразу после.

Физика в достижении целей

Присваивается = становится управляемой нами, т.к. мы научились с ней взаимодействовать и при новой встрече она не будет оказывать на нас воздействия. Но у силы есть свойство расти, т.к. у неё нет конечной величины. Поэтому имеет воздействие только то, с чем мы не сталкивались раньше.

Абсолютная лёгкость - это абсолютная иллюзия, всё абсолютное - иллюзия. Чем больше препятствий, тем фееричнее результат. А, вот, если их нет, - это стагнация, остановка движения к мечте.

Внутри человека уже есть определённый заряд силы (всё в природе - физическая измеримая величина) - это его потенциал. И даже если он его не учитывает и не собирается его осознавать и реализовывать, природа видит его и взаимодействует с ним так, как ей нужно.

А нужно - находиться в постоянном развитии и чтобы все механизмы работали корректно, а это значит, что всё должно быть на своём месте с реализацией заложенного потенциала, поэтому её силы будут действовать на то, чтобы этот потенциал задействовать и применить.

СИЛА ТЯГОТЕНИЯ - сила притяжения между всеми материальными телами и притяжение к Земле. Мы тяготеем оставаться там, где мы есть. Естественное желание человека - оставаясь во всём старом, что уже комфортно, получить новый результат, чтобы в таких условиях сбылись все наши мечты, но такого не бывает. Поэтому мы учимся преодолевать силу тяготения.

Человек и мечта - 2 разных пространства, чтобы их соединить в одно, нужно двигаться навстречу. Находясь на месте, ничего не произойдёт. Движение - это физическая энергия, а не эмоциональная, психическая или интеллектуальная, они помогают, но не являются определяющими.

Поэтому работа с эмоциональной, психической или интеллектуальной сферой нужна для того, чтобы это дало импульс к движению. Т.е. другие могут нам помочь только в приближении к цели, воздействуя на эмоциональную, психическую или интеллектуальную составляющую, но далее нужно будет действовать самому человеку, только так можно реализовать мечту.

СИЛА ТЯЖЕСТИ - поднимаясь вверх (к мечте), мы скатываемся вниз, и начинаем снова и снова подниматься. До уже пройденных ранее подъёмов мы доходим спокойно, т.к. уже умеем их проходить, то на новых падаем, и это нормально.

Это потому, что сила тяжести обладает следующим замечательным свойством: за каждую секунду она увеличивает скорость любого свободно падающего тела (независимо от его массы) всегда на одну и ту же величину, так же и нас всё время отбрасывает назад. Движение к цели - это не ступеньки, поднимающиеся вверх одна за другой, а постоянные взлёты и падения.

СИЛА ТРЕНИЯ - когда мы сталкиваемся с чем-то незнакомым, происходит остановка на некоторое время, чтобы мы научились вести себя релевантно (соответственно) своей цели и приобретали релевантное понимание. Когда это получается, сила преодолевается и даёт нам возможность пройти дальше, т.к. перестаёт иметь воздействие.

Это происходит не один раз, а столько, сколько нужно, чтобы мы стали полностью релеванты на всех уровнях: физическом (путём тестирования пришли к тому, чтобы совершать правильные шаги и энергии тела хватало на них), эмоциональном (чтобы нас не колебало из стороны в сторону, и эмоции были помогающими, а не препятствующими), психическом (отсутствие внутренних конфликтов, чтобы все части личности договорились между собой и действовали сообща в направлении цели), интеллектуальном (понимание того, что нужно делать и как).

Любое несоответствие на одном из уровней отбрасывает назад, чтобы мы научились с этим справляться и наработали соответствующий навык. Происходит это от того, что направление силы трения противоположно направлению движения.

Есть сила трения покоя или трение сцепления - это сила, возникающая между двумя контактирующими телами и препятствующая возникновению относительного движения. Эту силу необходимо преодолеть для того, чтобы привести два контактирующих тела в движение друг относительно друга.

Мы не можем двигаться дальше, пока не научимся быть в том новом, куда зашли, поэтому невозможно прыгать через несколько шагов. Например, есть цель - заработать 1 000 000 руб. Если человек зарабатывает 50 000, то до 1 000 000 нельзя прыгнуть за раз. Всё постепенно и по шагам, с неизбежными откатами назад.

СИЛА УПРУГОСТИ возникает в теле в результате его деформации (воздействия силы тяжести, которая отбросила назад) и стремится вернуть его в исходное (начальное) состояние. Поэтому когда мы "падаем" ниже тех навыков, которые уже наработали, эта сила возвращает нас в исходное положение (поднимает). Это то, благодаря чему мы встаём и начинаем идти снова. Это синоним силы: мы можем применить то, что у нас уже есть.

Чем больше внутренней силы мы нарабатываем, тем свободнее становимся. Настоящая свобода - в том, чтобы быть собой. "Собой" = не только "я-образ", но и жизнь, в которой хочется себя видеть, которой хочется жить. Любое "Я" хочет иметь достойную жизнь, и это так нормально. Раз в мире такое огромное количество благ, ими нужно наслаждаться. "Нужно" - не от необходимости, а от "хочу".

Всем звонкой, сочной и счастливой жизни!опубликовано econet

© Инна Макаренко

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