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Пусть делает, что хочет...

Источник: Econet 14 декабря 2022 4950
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Человек — сосуд, наполненный любовью и страхом. Чем больше одного вещества, тем меньше другого. Все остальные чувства — производные от этих двух. 

Пусть делает, что хочет...

«Научиться разгонять облака не очень трудно. Гораздо труднее научиться оставить облака в покое, пусть делают, что хотят. «Пусть делает, что хочет» — это и есть формула любви, ее основа; выращенное на другой основе, любовью только притворяется.

Осознанность — единственный ключ к свободе

Если по-настоящему любить жизнь (то есть, позволить жизни быть такой, какова она есть), переделывать погоду просто не придется. Это, на самом деле, очень важно — не переделывать погоду. Потому что изменять погоду по-настоящему почти никто не умеет, зато бессознательно тратить силы на бессознательные же попытки ее переделать — это умеют все. Вернее, не умеют это прекратить. Да и как, скажите на милость, научиться прекратить то, чего не осознаешь

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Человек — сосуд, наполненный любовью и страхом. Чем больше одного вещества, тем меньше другого. Все остальные чувства — производные от этих двух. 

Засада в том, что чувство, которое традиционно называют словом «любовь» — это просто замаскированная разновидность страха (страха упустить свое, страха недополучить и самого страшного страха потерять то, что как бы уже есть).

Пусть делает, что хочет...

С любовью к жизни ровно та же фигня. Ровно та же.

Осознанность — единственный инструмент, с помощью которого можно выбраться из этого кошмара. Не нужно бороться с собой, тем более, не нужно бороться с другим (любая борьба — порождение все того же страха), достаточно просто осознавать — хотя бы одно действие и одно душевное движение из сотни. Для начала.

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Не имеет значения, как ты себя ведешь, что говоришь и что делаешь, если все это происходит осознанно. Осознанные действия не бывают «плохими», они — и есть жизнь.

Осознанность — единственный ключ к свободе и одновременно сама свобода в том виде, в каком она доступна человеку на этой земле. Взять ее почти невозможно. Не взять ее — величайшая растрата, какую только можно вообразить».опубликовано econet.ru.

(с) Макс Фрай «Няпиzдинг, сэнсэе»

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Источник: https://econet.ua/

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