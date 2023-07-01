Как полюбовно принять свою внешность: 7 шагов

Многие думают, что «для женщины главное – душа и кулинарные способности» и «с лица воды не пить» и так далее. Я же полагаю, что стремиться к совершенству – это хорошо, здорово, позитивно. Скажу больше, выглядеть и быть в форме для женщины – часть самореализации.

Кто остановит женщину, если она решила похорошеть? Да и нужно ли это делать? Впрочем, в деле совершенства своей красоты и молодости есть любопытные тонкости, куда более глубокие, чем баночки, бутылочки, натягивание седалищного нерва на глазной и сбор отзывов от подруг по этому поводу. Многие думают, что «для женщины главное – душа и кулинарные способности» и «с лица воды не пить» и так далее. Я же полагаю, что стремиться к совершенству – это хорошо, здорово, позитивно. Скажу больше, выглядеть и быть в форме для женщины – часть самореализации. Ибо: в женщине должно быть все прекрасно, от пяточек, до макушки.

7 шагов по принятию своей внешности

Однако, перво-наперво, чтобы себя совершенствовать, нужно принять полюбовно то, что уже дано и ликвидировать внутренние конфликты, связанные с отношением к собственной внешности.

Самое главное – прочувствовать разницу меж тем, что стоит принять как есть, и тем в своей внешности, что можно и нужно менять.

Итак, перейдём к конкретным семи ключевым аспектам внешности, которые наиболее волнуют женщину.

1. Рост.

Лучше всего, принять свой рост, какой есть. Статус, уверенность, не зависят от роста, не делают вас лучше, достойнее. Качество близости и сексуальная привлекательность отнюдь не пропорциональны длине ног, да и любому размеру чего-либо. Однако тут есть аспект, который следует менять – это осанка. Принять рост, но ходить с гордо понятой головой. И рост и осанка влияют на восприятие окружающими.

Именно осанка влияет на самовосприятие, оно и передается окружающим. Истории известно множество женщин, как слишком низкого, так и весьма высокого роста, среди них множество успешных. Вы уже с рождения выделены из «толпы». Остаётся лишь осознать свою эксклюзивность и «штучность».

Если вы комплексуете из-за того, что слишком низенькая или долговязая, это не повод вытягивать ноги аппаратом Елизарова, или ложиться на прокрустово ложе. Обратитесь к психологу, проработайте свои страхи. Кстати, после проработки мышечных зажимов, ваш рост может реально увеличиться, вы перестанете горбиться и сжиматься. Поэтому, лучше всего – к психологу.

2. Размер груди.

Идеальный бюст тот, что привлекает именно того мужчину, который реально от вас балдеет. И я даже не буду здесь уходить в полемику на тему «сисек». Впрочем, если вы хотите подкачать грудную мышцу на фитнесе – милости просим.

Пуш-ап попа. В адрес «тыла» ниже спины сейчас не говорят и не постят только ленивые. Хотите округлости в районе пятой точки – велкам в спорт-зал. Есть еще пуш-ап трусы, если что. Впрочем, на них ловится так называемый «мужчина пуш-ап», для которого округлости крупа в приоритете. Насколько он «клёвый» - зависит от запросов барышень.

3. Вес.

Для вашего пола, роста и возраста есть свой оптимальный вес (от сих до сих). Разумеется, стоит к нему стремиться. Но для начала хорошо бы принять, что вот прямо сейчас у меня вес именно такой. Принять – это полюбить и простить свой жир, не быть с ним в конфликте.

У ожирения всегда есть защитная функция: так тело нас оберегает от того, чего мы сами панически боимся, но не осознаём этого: замужества, отношений, секса, самостоятельности, уверенности, развития…

4. Признаки старения.

Они могут усиливаться, а могут проходить медленнее, в нормальных психологических условиях. Оплывание и скукоживание лица — это определенная внутренняя психологическая установка. Зачастую, неосознанное мысленное пребывание в прошлом или будущем, чрезмерные переживания о том «что да как будет», или «всё идёт не так, а вот раньше…». И, наконец, «как жить дальше, и что я буду делать, если…».

В часы пережевывания таких страхов лицо неосознанно напрягается, принимает выражение фиксированной маски. Челюсти смыкаются, на лбу образуется складка, напрягается шейно-воротниковая область. От многочасового напряжения лица старение накрывает гораздо раньше, чем могло бы. Так к кому же стоит идти в первую очередь: косметологу-хирургу или к психологу?

5. Строение фигуры.

Главное осознать и принять особенности строения своего тела, подобрать соответствующую себе одежду, подходящие силуэты и крой. Задача не в том, чтобы скрадывать недостатки, которых там нет в помине, а в том, чтобы подобрать под себя. Это тоже часть принятия.

Красота возникает от небольших деталей: иногда достаточно удлинить или укоротить шорты. Ну не идут вашему типу фигуры прямые силуэты, носите приталенные. Найдите свой собственный стиль. Отыскивая его, вы заботитесь о себе, обнимаете внутреннего ребенка, становясь тем самым счастливее.

6. Чрезмерно выделенные, не естественные губы.

Это превращает женщину в чудовище-франкенштентейна. Такой дисбаланс привлекает чисто для секса, причем, даже не всю со всей женщиной, а с какой-то ее частью. Он хочет не вас, а ваш рот, как бы грубо это не звучало. Впрочем, снова замечу, зависит от того, какой тип мужчины для вас целевой сегмент воздействия, и чего вы хотите от «отношений» с ним.

Хотя женщина не делится на части, даже не столько лицо, скольковыражение глаз отражает ее красоту...да и не только внешнюю.

7. Лицо это зеркало вашего внутреннего психологического состояния.

Оно отражает все ваши неприятности, размышления, сомнения. Даже сквозь самый что ни есть профессиональный макияж видно выражение глаз, светитесь ли вы или потухли. Вы не сможете записать качественное видео в любом макияже и прическе, если ваши глаза не сияют настоящей радостью. По-настоящему его сделаться молодой можно только с помощью психолога. Вывод: идите к психологу и устраняйте внутренние конфликты.опубликовано econet

Автор Марика Бения

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