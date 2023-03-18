Или НЕ уходи, или не возвращайся

Один известный нейробиолог определила с помощью МРТ, что при виде бывшего наш мозг ведет себя точно так же, как мозг наркомана в завязке. Получается, что мужчина – определенно наркотик. Типа «нафтизина» без которого некоторые не в состоянии прожить и дня.

С первым мужем все произошло неожиданно. В один субботний день он привычно позавтракал молочными сосисками и жидким омлетом, промокнул губы и объявил о своей нелюбви. Начались сборы. Долгие, изнурительные, показушные. Больше недели делил имущество, комментируя: «Это тебе, это мне, это обратно мне». Искал квартиру и жаловался на дороговизну. На ржавые трубы, скрипучие полы и окна, выходящие на лентоткацкую фабрику. Консультировался чем можно отмыть плиту, кафель, вытяжку. Возмущался, что вахтер глухой, из мусоропровода несет тухлой селедкой, и скрипят уличные фонари. К метро десять остановок на маршрутке. К центру – полдня.

Вглядываясь в прошлое, невозможно увидеть будущее

Наконец-то с горем пополам съехал, и я стала учиться жить без него. Но не прошло и двух недель, как прислал смс с банальным «как дела?» Мой ответ «ок» его не удовлетворил и началось: «Чем занимаешься?» и «Как насчет встретиться завтра после трех?».

Затем явился в гости. Сперва за забытым старым свитером, в котором выбивал ковры, потом за раздолбанными кроссовками, предназначенными для посадки картошки. Приехал на работу с пакетом зеленых яблок и шоколадкой «Чайка». Вызвался проводить в отпуск и занести в вагон чемодан. Притащил из деревни котлетную часть свиньи. Напросился на ужин и «переночевать».

Я верила, что хочет возобновить отношения и принимала ухаживания, а он пытался получить привычное восхищение и заботу. Тешил самолюбие. Убивал время и скуку. Все окончательно закончилось лишь через год, когда наткнулась на его анкету на сайте знакомств, а могло завершиться намного раньше. Ведь по-настоящему уходят без «показательных выступлений».

Один известный нейробиолог определила с помощью МРТ, что при виде бывшего наш мозг ведет себя точно так же, как мозг наркомана в завязке. Получается, что мужчина – определенно наркотик. Типа «нафтизина» без которого некоторые не в состоянии прожить и дня.

Так и тянет впрыснуть его снова и снова в виде сообщения: «Взгляни в окно! Снег пошел», электронного письма или приглашения на матч «Манчестер Юнайтед - Реал Мадрид». Поэтому ставя перед собой цель справиться с табачной зависимостью, не стоит продолжать курить по две пачки в день, садясь на диету – привычно лопать пирожные «эстерхази», а желая остудить бульон – подогревать его с утра и до вечера.

Самое верное устроить себе карантин. Дистанцироваться. Вволю погоревать. Выплакать все глаза. Не бросаться в «транзитные» отношения, так как ничего хорошего не выйдет. Вся энергия еще в бывшем и новому партнеру просто нечего предложить.

Ведь вглядываясь в прошлое, невозможно увидеть будущее, а таская за собой настойку пиона и носовой платок, нереально зачать здоровую любовь.

Тот, кто уходя не уходит, постоянно держит приоткрытой входную дверь, и только нам решать как жить дальше: в комфорте или круглосуточно на сквозняке. опубликовано econet

© Ирина Говоруха

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