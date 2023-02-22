У жадного человека нет гармонии внутренней, нет понимания самого себя, есть только страх перед жизнью и страх перед другими людьми.

Жадность – неумение отпускать что-либо от себя, которое сопровождается состоянием негармонии, неудовлетворенности и осуждением любых проявлений щедрости. Постоянный внутренний диссонанс порождает в жадном человеке страх перед жизнью и желание иметь всё больше и больше материальных накоплений для того, чтобы обеспечить свою психологическую безопасность. Он воспринимает жизнь как нечто враждебное, потому что она может ворваться, распахнуть окна, двери и унести все накопленное.

Какой он - жадный человек?

У жадного человека нет гармонии внутренней, нет понимания самого себя, есть только страх перед жизнью и страх перед другими людьми. Он никогда не поверит в доброту и щедрость другого человека. Его стремление – деньги, они ставятся во главу угла и являются, согласно его представлению, панацеей на все случаи жизни. Он считает, что деньги уберегут его от всех несчастий и послужат истинным источником счастья, жизненности, творчества.

Жадность сопровождается абсолютной, доведенной до абсурда, нетерпимостью по отношению к другому человеку, любое проявление которого встречается в штыки. При этом жадный человек никогда не признает, что в нем может быть что-то не так – он прав всегда, неправы остальные.

Когда мы встречаем жадного человека, он может опережающе начать говорить о своей доброте и невероятной щедрости – такова его идея о самом себе, которую он очень заботливо поддерживает. Мы еще ни о чем его не успеем спросить, а он уже станет распевать на все лады о собственной доброте и широте души, рассказывая о том, сколько он тратит на дом, семью, друзей и так далее.

Он может даже описать, сколько потратит на нас, если куда-либо пригласит. И даже если это состоится, нужно знать, что при случае, нам обязательно будет с лихвой предъявлен счет в том или ином виде.

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Жадный человек в любых взаимоотношениях усматривает покушение на себя со стороны других людей, что преследует его как тень.

И жадный человек не может видеть доброты других людей. Ему видится лишь темная сторона жизни, для него все искажено – все вокруг жадные, они не могут быть добрыми, они притворяются, лицемерят. если к нему пришли общаться, дружить или заняться сексом, то это из-за его денег, значит, покушаются на его деньги. То, с чем пришли – это второе, а деньги – это первое. Что бы там ни было, главное – деньги, а потом все остальное. То есть присутствует полное недоверие, полная закрытость.

Жадность компенсационна. Этот человек какое-то время проявляет жадность, экономя буквально на всем, а потом словно срывается с цепи и удержать его нельзя. Он теряет, растрачивает, проигрывает, у него крадут, и так далее, то есть он становится инфернальным – притягивающим неприятности.

Это происходит тогда, когда он доводит жадность до абсурда, подходит к крайней ее степени, и уже не в состоянии удерживать внутреннее напряжение, контролируя каждую копейку. После чего он вновь начинает бороться за денежные знаки. Жадность – болезнь, сон души человека. опубликовано econet

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