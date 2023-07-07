Как определить есть ли у вас проблемы с самооценкой?

Вы не можете быть определены ничем, кроме вашего собственного к себе отношения.

Нормальная (здоровая) самооценка - это, когда любишь себя в любой ситуации, вне зависимости от обстоятельств, мнений окружающих. Здесь может быть перебор с любовью к себе, такое тоже бывает, когда человек считает себя лучше остальных, пренебрегает мнением других, уничижительно относится к окружающим. Это тоже проблема.

Проблемы с самооценкой

Но всё-таки в разы чаще я сталкиваюсь с отсутствием ценности себя, где ценность всё время варьируется и определяется контекстом. Конечно, мы - социальные существа, всем нам нужны подтверждения извне, оценка действий, идей, но когда акцент делается в бОльшей степени на это, а не на себя, своё мнение и существование, то ценность всё время колеблется, и её сложно удержать на комфортном уровне.

Это проблема не отдельного человека, хоть на уровне отдельного человека и решается, а общества, которое культивирует успех, делает акцент на внешних атрибутах, материальной стороне. Это хорошо - быть заточенным на успех и хотеть большего, иначе невозможно достичь желаемого уровня жизни.

Но когда гораздо меньше внимания уделяется или, вообще, не уделяется морально-нравственным составляющим и общечеловеческим ценностям, идёт перекос. Обе составляющих важны. Но какими бы важными они ни были, ими невозможно измерить человека, его личность, и, тем более, душу. Не стоит пренебрегать одним и возвышать другое. Здесь не нужно выбирать. Материальное и духовное - равны по значимости и одинаково важны.

Если подойти к вопросу с точки зрения психоанализа, то материальное - это женский аспект, и то, как вы относитесь к нему, на символическом уровне отражает ваше отношение к женскому и женственности. Духовное - мужской, и то, как вы относитесь к нему, отражает ваше отношение к мужскому.

Поэтому, когда выбирается что-то одно, вы делаете это внутри себя главенствующим, принижая второе. А поскольку женское и мужское присутствует в каждом человеке, независимо от пола, таким образом он разрывает себя изнутри, становится нецелостным, а быть нецелостным и отвергать одну из своих частей - больно. И жить с этим сложно: много энергии тратится на преодоление.

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Когда делается акцент только на одном аспекте жизни, выпадает другой. И наоборот. Но ведь, если на Земле столько благ, почему бы ими не пользоваться?! При этом оставаясь человеком с высокими моральными стандартами.

С таким восприятием, когда ценность себя приравнивается к чему-то, имеет смысл поработать над самооценкой. Например, я = деньги, которые зарабатываю, или я = достижения, я = успехи, я = любовь/ нелюбовь окружающих. Это не так.

"Я" ценно само по себе. Вы ценна / ценен, что бы ни делали, ни говорили и кем бы вы ни были. Важно быть милосердной (ым) к себе и принимать себя любой / любым, в любом контексте, т.к. контекст - это всего лишь контекст, а вы - это вы. И вы не можете быть определены ничем, кроме вашего собственного к себе отношения.

Цените себя!опубликовано econet

© Инна Макаренко

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