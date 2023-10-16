3 причины набора ЛИШНЕГО веса по Лиз Бурбо

Диеты не решают проблемы – это лишь временная помощь, к тому же все они противоречат естественному течению процессов в теле.

При обсуждении проблемы веса одинаково важно остановиться как на излишней тучности, так и на чрезмерной худобе. Если ты слишком худ, значит, ты не придаешь особого значения своей материальной жизни. Недостаточный вес указывает на чувство вины, возникающее в тебе одновременно с восхищением материальными вещами или желанием доставить себе материальное удовольствие. Это может также означать, что ты тратишь слишком много времени на беспокойство о мировых проблемах. Обеспокоить тебя очень легко – ты постоянно интересуешься событиями окружающего мира и истощаешь собственные ресурсы, взваливая на себя ответственность за других.

Лиз Бурбо: Слушайте свое тело, вашего лучшего друга на Земле

Третьей причиной может быть то, что ты отдаешь больше, чем получаешь. Тебе нужно научиться принимать дары жизни. Измени свое отношение к себе, начни ценить себя – и твой вес станет более сбалансированным. Важно позволить телу функционировать в его собственном ритме. Прислушайся к нему.

Проблема противоположного характера – ты отличаешься излишней полнотой или слишком легко набираешь вес – указывает на несколько моментов. «Садясь на диету», человек показывает абсолютное неумение принимать на себя ответственность за свою жизнь. Он хочет изменить следствие, не установив причины.

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Успех, которого можно достичь с помощью диеты, – не более чем иллюзия. Поэтому он всегда бывает временным (статистика показывает, что в 98% случаев стойкого успеха добиться не удается). Тело обязательно отреагирует на неправильное обращение с собой: после окончания диеты большинство людей «набирают» больше, чем им удалось потерять.

Помни: тело – это твой лучший друг, который с помощью сверхсознания поддерживает с тобой связь. Для общения твое тело использует самые разнообразные способы. А ты вместо благодарности сопротивляешься. Тебе кажется, что твое тело должно выглядеть по-другому, что оно не такое, как тебе хочется, – вот ты и стремишься изменить его. С помощью общения с телом ты сможешь добраться до источника проблемы, и тогда снижение веса станет простым и естественным процессом.

Количество сброшенных килограммов у каждого человека будет различным, но могу тебя заверить: вес, которого ты достигнешь, будет идеальным и наиболее комфортным для тебя. Не стоит надеяться, что десять килограммов, которые ты набирал в течение многих лет, исчезнут за пару недель. Дай своему телу время, необходимое для того, чтобы приспособиться к твоей внутренней трансформации. Измени свой образ мыслей – и все остальное приложится.

Поскольку причины набора лишнего веса могут быть разными – привычка переедать, попытки утолить эмоциональный или чувственный голод, – в своем подходе к уменьшению веса ты должен исходить из конкретной мотивации.

Употребление пищи в количестве большем, чем необходимо твоему телу, будет приводить к накоплению жира. Это один из способов, которым пользуется твое тело, чтобы передать тебе сообщение. Надо заметить, однако, что данное положение справедливо не для всех людей без исключения. Я уверена, среди твоих знакомых найдется хотя бы один человек, который ест очень много, но не поправляется при этом ни на грамм.

У таких людей просто повышенный обмен веществ – их пищеварительная система постоянно работает на повышенных оборотах, а калории, которые они потребляют, сгорают быстрее. В результате такой человек, по-видимому, скорее сгорит – его организм быстрее стареет. Каждый из нас получает свои собственные внутренние сообщения. Наше тело, наш лучший друг, всегда находит способ сообщить нам о своих потребностях.

Чтобы избежать проблем, лучше всего есть тогда, когда ты голоден, и прекращать прием пищи, как только почувствуешь приятную сытость. Это единственная практика, которая может привести к потере веса! Прислушивайся к своему телу – ты получишь все необходимые сигналы. Поступай согласно этим сигналам.

Лишний вес может свидетельствовать не только о накоплении материальных благ. Часто он может быть внешним проявлением накопившихся идей и мыслей. Человек, который накапливает слишком много чего бы то ни было, боится лишиться своих накоплений.

В основе излишней тучности может лежать именно этот страх. Он же – страх остаться ни с чем – заставляет людей копить страховые полисы. Такие люди обычно очень привязаны к своим вещам, а привязанность подобного рода наносит вред твоему духовному росту и развитию. Учись свободно отпускать и верить, что у тебя всегда будет всего в достатке.

Возможно, тебе хотелось бы иметь множество материальных благ, но ты даже себе боишься в этом признаться. Втайне от других ты мечтаешь иметь еще больше. В данном случае твое сверхсознание посылает тебе следующее сообщение: «Твое право по рождению жить в окружении прекрасного – материальные вещи могут быть очень духовными».

Избыточный вес может быть показателем того, что ты не принимаешь или не любишь себя. Ты чувствуешь себя нелюбимым, недостойным и страстно желаешь заслужить признание и любовь других людей. Ты боишься быть отвергнутым, но неприятие тебя окружающими – всего лишь иллюзия. Ты получаешь столько любви, сколько ее отдал. Оглянись вокруг – и ты поймешь, что тебя любят гораздо больше, чем тебе кажется.

Разочарование в собственной половой принадлежности или отказ принять выбранный вами пол также могут привести к ожирению. Если твои родители – или один из них – хотели иметь ребенка противоположного пола, то с рождения ты можешь чувствовать себя нежеланным.

В дальнейшем это может оказать огромное влияние на твое ощущение приятия, которое остается на всю жизнь. Ты действительно веришь, что твоя жизнь была бы легче, будь ты другого пола?

Выражал ли кто-нибудь из твоих родителей недовольство по поводу проблем и обязанностей, связанных с принадлежностью к конкретному полу? Разочарования в своей половой принадлежности нередко являются отголоском событий отрочества. Часто бывает, что подросток чувствует себя весьма неуютно под давлением человека противоположного пола, а иногда и просто боится его.

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В подобной ситуации подросток перестает следить за своим внешним видом, чтобы не казаться привлекательным для представителей противоположного пола и не иметь с ними дела. Как правило, это приводит к тучности.

Чрезмерная полнота может быть также проявлением «связи» с каким-то человеком, которую необходимо разорвать. Когда ты был моложе, был ли в твоей жизни тучный человек, которого ты не мог принять? Испытывая страх стать похожим на него, ты создал именно то, чего боялся.

Это урок, который тебе следует выучить, – о приятии. Загляни в себя и постарайся принять и полюбить этого человека таким, каким он был, – физически, ментально и эмоционально. Тогда ты обнаружишь, что можешь принять и себя, и твой вес перестанет быть для тебя проблемой.

Возможно, когда ты был моложе, в твоей жизни был кто-то, кого ты любил, кем восхищался, – и этот человек был очень толстым. Если ты восхищаешься какими-то качествами этого человека, принимай его без оглядки на физические данные.

Научись любить и принимать себя таким, как есть. Ты должен идти по жизни именно в таком виде, пока не поймешь посылаемое тебе сообщение или причину, которая скрывается за физическим, ментальным или эмоциональным недостатком.

Случается, что неполноценный от рождения человек чудесным образом полностью исцеляется – что обычно связано с глубоким духовным откровением. И проблемы лишнего веса вовсе не являются исключением. Только ты можешь решать, когда положить этому конец.

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Проблемы с весом часто возникают у людей духовно устремленных, потому что их души смутно помнят об иных измерениях и страстно стремятся туда. О таких людях часто говорят, что они «не от мира сего». Они подсознательно стремятся находиться в лучшем месте

Избыточный вес в какой-то степени позволяет им прочнее закрепиться на Земле. Сообщение, которое они получают, звучит примерно так: «Примите, пожалуйста, раз и навсегда свое присутствие на Земле. У вас здесь есть цель – вы должны научиться любить и принимать себя и других». Если это как раз твой случай, попробуй оглянуться вокруг и увидеть красоту природы. Начни любить себя и принимать свое место во Вселенной.

Лишний вес может объясняться также тем, что ты получаешь больше, чем отдаешь. Ты боишься открыться другим? Возможно, ты огородился стеной, потому что чувствуешь свою уязвимость. Ты открыто делишься своими мыслями и чувствами или тебе кажется, что другие должны испытать ту же боль, что и ты, и «пройти тяжелый путь обучения»?

Присмотрись повнимательнее и попробуй понять, почему ты все держишь внутри – боишься причинить кому-то боль или опасаешься, что тебя не будут принимать и любить таким, как есть? А может, ты из тех людей, которые с удовольствием обсуждают чужие секреты и проблемы, но не отваживаются поделиться собственными? Найди в себе мужество избавиться от эмоционального груза – и ты избавишься от груза физического.

Твоему сверхсознанию известны тысячи способов передать тебе сообщение – так что учись слышать его и осознавать, что оно тебе говорит. Сообщения могут проявляться в виде прыщей, покраснения или сыпи на теле, в виде явных или неявных заболеваний. Научись их замечать.

Присмотрись к тому, что происходит у тебя внутри. Докопайся до причины – следствие само о себе позаботится. Диеты не решают проблемы – это лишь временная помощь, к тому же все они противоречат естественному течению процессов в теле. Любитель выпить пьет, чтобы забыть о своих проблемах. Но на следующее утро все проблемы опять при нем и кажутся с похмелья еще ужаснее.

К подобным результатам приводят и диеты. Даже если тебе удалось временно сбросить вес, причина тучности никуда не исчезла и по-прежнему будет приносить тебе постоянную внутреннюю неудовлетворенность. Если ты хочешь раз и навсегда достичь своего идеального веса, ищи причину и работай с ней.

Запомни: тебя не должно беспокоить, сколько времени может потребоваться для достижения поставленной цели. Учись следовать ритмам своего тела. Гораздо важнее, чтобы ты научился быть хозяином самому себе и, в конечном счете, хозяином собственной судьбы.

Итак, если ты всерьез решил сбросить лишний вес, забудь такие слова, как «диета» и «нарушение диеты». Никто ничего не нарушает. Если ты считаешь, что нарушаешь диету, значит, в глубине души ты все еще сидишь на ней и позволяешь своему разуму управлять решениями тела.

Почувствовав, что «нарушаешь диету», попроси прощения у своего тела. Скажи: «Прости меня, рума, за жестокое обращение. Я дал тебе слишком много пищи – я не прислушался к тебе. Я стараюсь изо всех сил; прояви терпение – у нас с тобой одна цель». Работая бок о бок со своим телом, ты убережешься от ненужного чувства вины, которым часто сопровождается «диета».

Упражнения

Составь список всех продуктов, которых ты себя сейчас лишаешь. Включи туда те продукты, которые тебе хотелось бы съесть или выпить, но ты не можешь на это решиться из страха набрать лишний вес. Признай, что какая-то твоя часть до сих пор «сидит на диете».

1. Прими мысль о том, что ты можешь есть, что хочешь и когда хочешь. Это твое тело. Ты не перед кем, кроме самого себя, не обязан отчитываться.

2. Начни внимательно прислушиваться к тому, что говорит твое тело о своих потребностях. Постарайся осознать любые свои «пристрастия» и определить их основу. Прежде чем что-нибудь съесть, спроси себя, действительно ли ты проголодался и та ли это пища, которая принесет пользу твоему телу. Ешь осознанно.

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3. Запомни, что самопрограммирование посредством слов «нельзя» и «не следует» может привести лишь к появлению навязчивых идей. Такие слова приведут тебя к результату прямо противоположному тому, чего ты стремился достичь.

4. Как можно чаще повторяй приведенную аффирмацию.

Я принимаю себя таким, какой я есть сейчас. Моя великая внутренняя сила помогает мне обрести и удерживать мой идеальный вес.опубликовано econet

Лиз Бурбо "Слушайте свое тело, вашего лучшего друга на Земле"

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