Почему ВАЖНО правильно расставаться

К сожалению почти все мы проходим в жизни не только через встречи, но и через расставания. Это случается по разным причинам, которые к моменту разрыва становятся уже неважными. Но вот что действительно важно, так это правильно расстаться. Что это значит? И для чего нужно это "правильно"?

Любые отношения программируют нашу психику совершенно определенным образом. Формируя гештальты, о которых сейчас так часто говорят. Но гештальт работает только в настоящем времени. То есть, всё, что происходило в прошлом — влияет на нас прямо здесь и сейчас. Через наше отношение к этому. Расставаясь, люди часто переводят бывшего партнёра почти в разряд врагов. Это можно понять, так как порой, чтобы получить энергию на разрыв, человеку необходимо войти в состояние агрессии.

Для чего нужно "правильно" расставаться

Но, с одной стороны злость даёт силу на действие, а с другой (как тот самый демон-искуситель), забирает тайком от человека многие другие хорошие и полезные состояния. То есть, человек буквально лишается каких-то позитивных состояний, которые у него могли бы быть, не отдайся он с такой страстью злости.

Если еще проще, то когда мы относимся к бывшим партнёрам как к врагам, держим на них обиду, имеем претензии, жаждем отомстить — в настоящем времени наша психика работает в режиме «мой партнёр — мой враг».

Для психики нет бывших партнёров (до определенного момента, о котором ниже). А потому, если «мой партнёр — мой враг» - такое отношение БЕССОЗНАТЕЛЬНО переносится на всех потенциальных партнёров в настоящем.

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Наша душа (психика) буквально сопротивляется вступлению в новые отношения, опасаясь повторения прошлого опыта. А это и происходит. Повторение приходит, так как «вражеская» программа продолжает действовать.

Получается, что когда у нас есть обиды, недовольство, претензии, гнев по отношению к нашим бывшим возлюбленным (и другим значимым людям, например, друзьям) – мы блокируем себе возможность войти в новые отношения. Либо входим в них «не чистыми», с кучей подсознательных страхов (душа боится партнёрства, ведь оно приносит столько проблем).

Выходит, мы вредим не только себе, но и новым возлюбленным. Практически оскверняя новые отношения болезнями старых. Мы обречены воссоздавать несчастливые взаимоотношения снова и снова.

Поэтому очень важно расставаться правильно. А единственное правильное расставание — это с ощущением благодарности за всё хорошее. Благодарность — это и есть прощение, в его наивысшей форме.

Когда мы благодарны человеку — мы просто не в состоянии обижаться и желать поквитаться. Собственно, все негативные чувства, основанные на гневе и обиде — это неблагодарность. Таким образом, испытывая благодарность, мы прощаем человека и полностью отпускаем его.

Мы не в состоянии держать человека отрицательными чувствами, если благодарны ему!

Благодарность распахивает наши крылья, и мы хотим человеку только хорошего. И если ему хорошо без нас — что ж, так тому и быть. Мы получили свой опыт и благодарны за него.

Да, могут возникнуть вопросы — а что, если не за что быть благодарным?

Отвечу так — это невозможно. Эта установка отрицает полностью нашу ответственность за свою жизнь и выборы. Ведь мы когда-то выбрали этого человека? Выбрали его почему? За то, что он затрагивал в нас какие-то струны, которые не мог затронуть прежде никто другой. То есть, он уже дал нам возможность стать шире, больше, чем мы были до встречи с ним.

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Ведь мы проживали яркие чувства, испытывали воодушевление, радовались. Это тот самый минимум, за который можно быть благодарным.

Полноценное, тотальное отпускание происходит только тогда, когда мы можем быть благодарны человеку. Это сразу же убирает привязки, присоски, устраняет морок и освобождает душу из плена.

Вот тогда гештальт полностью закрывается. Если мы благодарны бывшему партнёру, мы становимся чистыми. Душа с признательностью принимает прошлый опыт и настраивается на то, что отношения — это хорошо. Это повод для роста и благодарности. Вот тогда бывший становится действительно бывшим, а новый человек может прийти в нашу жизнь на новом уровне и качестве.опубликовано econet

Автор Анастасия Булатова

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