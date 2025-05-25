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Отпускать надо вовремя

Источник: b17.ru 25 мая 2025 6256
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Живите отдельно, устраивайте свою личную жизнь, растите, переходите из состояния испуганного ребенка в состояние уверенного взрослого. Дайте себе возможность Выбора, ведь у Взрослого много преимуществ/возможностей и мало ограничений.

Отпускать надо вовремя

Если около тебя сейчас великовозрастной ребенок, вспомни слова Максима Горького: "Ну, Лексей, ты не медаль, на шее у меня не место тебе, а иди-ка ты в люди".

На шее у меня не место тебе

Ты не отпустил, когда:

  • вы живете вместе, и  у каждого из вас нет личной жизни;
  • вы живете вместе, у тебя есть личная жизнь, а у него-нет;
  • вы живете вместе, у тебя нет личной жизни, а него есть;
  • вы живете отдельно, но у каждого из вас нет личной жизни;
  • вы живете отдельно, у одного из  вас есть личная жизнь, а у другого нет, потому как он "в ответе за вашу личную жизнь";
  • вы живете отдельно, у каждого из вас есть личная жизнь, но вы оба в курсе (подробном), что происходит в этой жизни.

В любом из этих случаев у вас друг с другом очень тесная связь и уровень близости.

Слишком много выгод для каждого и они весомее, чем одна жертва по имени Взрослость.....
Вот несколько из них:

  • Смешение ролей (общение друг с другом через роли мать-ребенок, муж-жена, подруга-друг, начальник-подчиненный);
  • Удобство (экономия бюджета);
  • Компенсация (своей личной жизни нет, так в твоей поживу);
  • Защита (пока я живу твоей личной жизнью, я защищен от возможности наладить свою);
  • Уход от Самостоятельности и ответственности (мне удобно за твоей спиной);
  • Уход от страха одиночества (рядом с тобой мне можно не смотреть в пустоту своей души);
  • Жизненная необходимость (некуда уйти, маленькая зарплата);
  • Эгоизм (ты мне нужен, чтобы через тебя удовлетворять свои потребности);
  • Уход от близости (пока я с тобой, я защищен от секса с Другим);
  • Запрет на рост и переход на новый уровень развития Личности (рядом с тобой я всегда маленький).

Отпускать надо вовремя

Живите отдельно, устраивайте свою личную жизнь, растите, переходите из состояния испуганного ребенка в состояние уверенного взрослого. Дайте себе возможность Выбора, ведь у Взрослого много преимуществ/возможностей и мало ограничений (в отличие от инфантильного взрослого, у которого много ограничений и минимум возможностей).опубликовано econet

Лика Конкевич (Ставцева)

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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