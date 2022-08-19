Ты можешь БОЛЬШЕ

Не бывает безвыходных положений, всё можно преодолеть. Пока ты жива, можно всё. Держись за жизнь, люби её, второй такой точно не будет. Не ограничивай себя, пробуй, действуй, живи и мечтай по крупному. Стирай ограничения, иди за пределы разумного, ищи своё удовольствие, пока каждая вещь и каждый человек в твоей жизни не будет твоим.

Я позволяю себе быть всем, что есть во мне. Думаю, это правильно - принимать свои пропорции оптимизма, реализма, идеализма и всего остального. Думаешь, меня не предавали? Предавали, я теряла близких, от меня отворачивались, от меня уходили, меня оклеветывали, я была по уши в долгах. В некоторых ситуациях со мной не было никого, кроме Бога. Наедине с Богом - не самая худшая компания. Все свои лучшие решения я принимала в Апокалипсисе, именно в самые тяжёлые времена ко мне приходили самые лучшие идеи, в тупике я делала прорывы, в этих местах своей жизни я совершала паломничество в собственное Я, в худшие времена ковался мой дар - любить жизнь, любить людей, расширялся диапазон принятия.

Я позволяю себе быть всем, что есть во мне

Когда я думаю о том, что было в моей жизни, проще сказать, чего не было. Но я не разучилась мечтать, не разучилась верить, не разучилась любить и видеть душу.

Что бы не происходило в жизни человека, я не оцениваю его через ситуации и события. Человек всегда важнее всех материальных благ. Я научилась ценить, я научилась видеть, я не трачу время на условности: мне не нужны долгие предисловия, чтобы проложить дорогу от души к душе. Душа для меня больше, чем материальные блага, а материальные блага я люблю.

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Пока ты видишь хорошее, ты чувствуешь крылья. Это не значит - не замечать плохого, это значит делать правильные акцентны, помогающие жить. Да, я реагирую, иногда остро, но меня сложно выбить из колеи надолго. Потому что сейчас у меня сильная опора, и мне за ней не надо идти во вне, она у меня внутри.

Да, мне тоже нужна и приятна поддержка. Но если что, справлюсь и без неё. Если я снова потеряю крупную сумму денег, я расстроюсь, но пойду и заработаю снова. Если меня предаст друг, я буду переживать, но найду нового. Если я столкнусь с непристойным поведением, я буду помнить, что хорошего всё же больше. Я долго не мусолю плохое, не позволяю неудачам отравлять мне жизнь. У меня иммунитет на потери. Хотя, может, правильнее было бы назвать это «быстрой адаптивностью».

Но одного иммунитета у меня нет, и это то единственное, что не в моих руках - жизнь. Я очень боюсь потерять близких. И я хочу, чтобы они жили долго-долго. И сама хочу жить долго, потому что люблю жизнь. Если бы было можно, я бы жила миллионы лет. Мечты - мечты. Я так люблю нашу Планету.

Мне не нужно отрываться от реальности, чтобы быть счастливой. Я живая реальная женщина из плоти и крови, и мне необходимо тепло, необходимо купаться в любви и комфорте, дарить свою нежность, но я могу любить себя и баловать достаточно до того как, если придётся.

В каждой точке невозврата взращивалась моя сила, поэтому я ценю всё, что со мной было.

Всем этим я хотела сказать, что не бывает безвыходных положений, всё можно преодолеть. Пока ты жива, можно всё. Держись за жизнь, люби её, второй такой точно не будет. Не ограничивай себя, пробуй, действуй, живи и мечтай по-крупному. Стирай ограничения, иди за пределы разумного, ищи своё удовольствие, пока каждая вещь и каждый человек в твоей жизни не будет твоим.

Пропитайся счастьем до мозга костей, пойми, что это для тебя, без чего точно этого не будет, и возьми это. Ничто в мире не может остановить тебя, пока ты сама не примешь решение остановиться.

Ставь всё на свою жизнь, иначе проиграешь. Живи, а не играй. Время уходит. Завтра не наступает. Ты владеешь только одним моментом: твоё сейчас - в твоих ладонях. Если ты не счастлива, ты тратишь время не на то, песок жизни уходит сквозь пальцы.

Даже секунда жизни слишком ценна, чтобы её потерять. Не упускай самое важное. Ты владеешь этой секундой, её достаточно для принятия решения - безудержного намерения быть счастливой. Спусти себя с тормозов, пустись в приключения, рискни всё изменить.

Нет ничего печальнее человека, не отважившегося пойти за своим счастьем, прожившего не свою жизнь, бывшего в своей собственной жизни как в гостях. Это всё реально происходит. Жизнь - не игра. Время идёт в сторону невозврата, его становится всё меньше. Уже сейчас ты могла бы быть абсолютно счастлива, если бы решила вчера. У тебя ещё есть время. Потрать его на себя. Пусти его на своё счастье.

Ты имеешь право быть счастливой в своей жизни. Даже секунда твоего счастья дорого стоит! Она стоит того, чтобы быть в твоей жизни!

Зайдя даже в самую грязную воду, можно остаться чистой: не позволяй запятнать красоту твоей души.

Скажи, как ты прожила свой самый худший день? Всё рано или поздно остаётся в прошлом. Дай Бог, чтобы ты не сталкивалась с трудностями, но если вдруг, знай, что они ничем не отличаются от тех, что уже были, ты смогла пережить то, переживёшь и это.

И помни про акценты: главное - люди, самое важное - жизнь. Если нечто, что расстраивает, не угрожает жизни, значит, оно безопасно и не стоит такого повышенного к себе внимания, просто делай то, что делаешь, выбирайся в своём темпе, припаси эмоции для чего-то действительно стоящего-того прекрасного, что тебе ещё предстоит. Если надо - вой белугой, но потом вспомни, что жизнь у тебя всё ещё есть, и действуй.

Я лучше тысячу раз буду идеалисткой, неисправимой оптимисткой, да кем угодно, чем чёрствым камнем, с которого стекает слизь зависти и злобы. Я слишком люблю жизнь, чтобы жить по-другому.

Воспой гимн себе. Той, которая настоящая, которая старалась, которая любила, которая жила! Жить, а не существовать! Быть, а не казаться! Действовать, а не ждать! Любить, а не рассчитывать! Чувствовать, а не бежать! Жить по-настоящему, а не понарошку. Крепко стоять на своих ногах, вросших в землю по самый пояс, а не искать лёгких путей! Помнить, что ты женщина, которая хочет быть заласканной и любимой! Горячее сердце, горячие руки, прохладный ум!

Шёпот раньше губ. Нараспашку. Принимая дары, идти к своей сказке и быть счастливой.

СВОЁ МЕСТО. СВОЯ ЖИЗНЬ. СВОЯ ПЕСНЯ.опубликовано econet.ru.

© Инна Макаренко

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