Как осознать свою женскую ценность

Истинная сила и реализация Женщины начинается с признания ею своей ценности, своего величия.

Если вы по-настоящему цените себя, вы играючи справляетесь с любыми проблемами и вызовами судьбы; ваши желания сбываются, как по волшебству; люди любят и уважают вас, отражая ваше душевное состояние. Кстати, количество денег в вашей жизни тоже является лишь отражением величины вашей внутренней самоценности. Чем больше вы цените себя – тем больше денег к вам приходит. Чем больше женщина ценит себя – тем больше денег к ней приходит.

Истинное признание собственной ценности происходит не одномоментно, это целый процесс

Ведь нашу «не-ценность», малозначимость в нас вбивали годами: «Я – последняя буква в алфавите», «Много хочешь – мало получишь», «Не доросла еще до своего мнения», «Не заслужила…», «Надо быть скромнее» и так далее.

Нас годами и десятилетиями учили не ценить себя, жертвовать собой ради чужих целей, осуждали за незначительные проступки или не признавали наших достижений.

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Для того, чтобы убрать все эти «завалы» и освободить поток своей энергии и счастья, требуется определенная решимость и душевный труд. Об этом сегодня и поговорим.

Как женщине признать собственную ценность

1. Хвалите и благодарите себя

Найдите, за что вы можете себя поблагодарить прямо сейчас. В чем вы молодец? Что хорошего сделали себе или другим, чем порадовались или порадовали?

Напишите список своих достоинств и умений, за которые вы можете себя похвалить – не меньше 10 пунктов.

Лучше использовать конкретные примеры: роскошные волосы, ухоженные руки, варю вкусный борщ, вышиваю, родила двоих детей, купила себе новое платье.

Каждый день список можно обновлять.

2. Простите себя, перестаньте осуждать за прошлое

Каждая женщина найдет, за что себя корить (а еще ей помогут в этом «добрые люди»). Некоторые ругают себя за то, что вольно или невольно причинили боль другим; за то, что приняли в какой-то момент жизни «неправильное» решение.

Другие умудряются осуждать себя даже за то, что позволяли с собой плохо обращаться в прошлом – не защитили себя от обидчика, вовремя не ушли от мужчины-тирана.

Для меня самой прощение себя было самым сложным пунктом. Мне помогла все переосмыслить одна фраза:

«В каждый момент времени человек действует оптимальным образом, исходя из своих психических сил, возможностей и знаний».

Проще говоря, любой наш поступок является лучшим и правильным. Мы так можем в этот момент. Это потом, с позиции будущего, когда мы видим последствия, или поднабрались сил, нам кажется, что «понятно, как надо было сделать».

Но в момент совершения поступка у нас не было этих знаний будущего, не было нужного количества энергии. Возможно, мы тогда были испуганы, растеряны, душевно ранены.

И, вместо того, чтоб осуждать, просто пожалейте эту женщину – себя в прошлом. Без нее не было бы сейчас вас – таких, какие вы есть.

3. Простите своих обидчиков

Принцип здесь тот же – человек, который вас обидел и ранил, просто не мог поступить по-другому. Не будем копать психологические причины (например, его или вашего детства) и контекст ваших отношений.

Главное – он поступил, как мог тогда. Возможно, он об этом пожалел, возможно, нет. На это вы не можете повлиять.

Но в ваших силах разорвать эти негативные связи вины и обиды, которые тянутся в ваше прошлое, и, вероятно, мешают сейчас и вам, и обидевшему вас человеку.

Освободите себя и его от этого ненужного и разрушительного бремени. Вы слишком ценны, и у вас есть более великие задачи на Земле, чем годами лелеять обиду.

4. Защищайте свои границы

Но, если вы простили обидчиков, это не значит, что их, например, нужно теперь допустить глубоко в свою жизнь или открыться перед ними нараспашку.

Да, у нас всех есть Высшая часть (душа, Дух), и в этом пространстве мы прощаем и понимаем людей, причинивших нам боль.

Но есть еще физический мир – наша личность, тело, дом, семья, эмоциональные ценности, материальные вещи – которые нам дороги и важны. И наша задача – беречь все это от посягательств.

В этом физическом пространстве важно простроить четкие границы (прежде всего, определить их внутри себя): кого я пускаю в свой дом, что и для кого делаю, а чего не делаю, в какое время и по каким вопросам меня можно беспокоить.

Не менее важны эмоциональные границы. Вы имеете право защищать свою душевную сферу:

не слушать осуждения и оскорбления в свой адрес и другие неприятные вам разговоры

объяснить ранящим вас людям, что в их поведении по отношению к вам вас не устраивает

если они продолжают – прекратить общение

5. Знайте истинную цену своему времени и труду

Не беритесь за любую работу, лишь бы заработать «хоть сколько-то еще» денег. Как правило, эта сумма в итоге не покрывает даже ваши физические и душевные затраты.

Каждая из вас наверняка является специалистом в одной или нескольких областях. Вы можете посмотреть в интернете, какой порядок цен на схожие с вашими услуги – разница может быть в десятки раз.

Раз эти люди просят за подобный труд такую цену (и получают ее!) – почему не можете и вы?

6. Окружите себя людьми – «любящими зеркалами»

Вы вправе не только ограничивать травматичное для вас общение, но и выстраивать ресурсное окружение. Это круг единомышленников, которые вас понимают и поддерживают вашу ценность. Вам приятно проводить время с этими людьми, рядом с ними раскрываются ваши лучшие качества.

Возможно, найти таких людей – это определенный труд. Но они есть, и, наверняка, тоже ищут вас.

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7. Проявляйте любовь и уважение к своему телу

Ваше тело – сосуд Духа, оно прекрасно и ценно просто по определению. Любите его, ухаживайте за ним, относитесь к нему бережно. Обеспечивайте себе телесный комфорт и удовольствие, покупайте красивую и удобную одежду.

Заботьтесь о своем здоровье (с медицинской точки зрения), обеспечивайте себе достаточную физическую нагрузку.

Питайтесь тем, что вам действительно нравится. Даже «правильное» питание, если еда для вас невкусна, не принесет пользы.

8. Позвольте себе получать то, что радует и вдохновляет вас

Покупайте красивые вещи, обеспечивайте себе яркие впечатления: путешествия, развлечения. Окружайте себя прекрасными изображениями и музыкой.

Начните с чего-то небольшого, но «греющего» вас и поддерживающего вашу женскую ценность.

Для меня это был набор новой косметики и шикарная кисть для пудры со стразами. Каждый раз, когда я беру ее в руки, я радуюсь.

Во время прогулки по холодным улицам вы можете зайти в любой, хоть самый дорогой ресторан, и выпить кофе или чая. Даже в самом шикарном заведении чашку кофе вы точно можете себе позволить.

9. Балуйте своего внутреннего ребенка

Вы - женщина, и можете позволить себе быть чувствительной и спонтанной. Даже если кто-то это назовет капризами.

Вы можете совершать необычные поступки, реализовывать странные желания, создавать причудливые вещи.

Вы имеете право попробовать в своей жизни все, что угодно. Творите и изучайте мир, не оглядываясь ни на кого.

Будьте озорными и любопытными. Кстати, это восхищает и заводит мужчин.

10. Предпринимайте конкретные действия по принятию собственной ценности

Вы прочитали эту статью, немного помечтали и прониклись ощущением своей ценности. Но вы же на этом не остановитесь, правда?

Эффект от того, что мы просто об этом поговорили, кратковременный. А вы ведь хотите быть ценной и счастливой женщиной всю жизнь?

Для этого нужны конкретные действия. Сделайте что-то из этого списка, или придумайте свое – но прямо сейчас.опубликовано econet.ru.

Автор Ульяна Радная

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