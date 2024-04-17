Как не зацикливаться на прошлом

Продолжать ругать себя за ошибки, «неправильные выборы» и поступки – верный способ жить в прошлом всю жизнь. Просто примите, что в прошлом вы поступили так, как могли, исходя из своих «тогдашних» знаний, возможностей, уровня осознанности. Без вас «того, прежнего» не было бы вас нынешнего.

Прошлое забыто, будущее закрыто, настоящее даровано

(с) м/ф «Кунг-фу Панда»

Чтобы полноценно жить настоящим, прошлое нужно оставить позади. Вы, наверняка, и сами понимаете, что важно перестать зацикливаться на неудачах и старых проблемах, сожалеть о своих ошибках, злиться на былых обидчиков… В общем, убрать все, что тянет вас назад – и с радостью двигаться вперед…

Как перестать жить прошлым

Сегодня речь пойдет о том, как перестать жить прошлым.

7 практик, как не осуждать себя за прошлую жизнь

1. Примите решение работать над тем, как перестать жить прошлым

Само по себе «излечение» не произойдет – вы должны сделать выбор: «Я перестаю жить прошлым» и начать действовать. Хорошо, что сейчас не нужно «резать хвост по частям», ковыряя и годами прорабатывая каждую травму. В условиях современной энергии исцеление происходит комплексно.

2. Пошлите себе в прошлое любовь и прощение

Продолжать ругать себя за ошибки, «неправильные выборы» и поступки – верный способ жить в прошлом всю жизнь. Просто примите, что в прошлом вы поступили так, как могли, исходя из своих «тогдашних» знаний, возможностей, уровня осознанности.

Без вас «того, прежнего» не было бы вас нынешнего. И в тяжелые моменты в прошлом вам было очень страшно или грустно, вы могли испытывать смятение и неуверенность, не ощущать ничьей поддержки.

Проявите к себе в прошлом любовь и сочувствие. Просто вспомните себя в один из тяжелых моментов и направьте туда свет вашей любви, заботливое внимание. Скажите себе те слова, в которых так нуждались в тот момент.

3. Исцелите свою боль и травмы

Именно старые незажившие раны бередят душу и заставляют нас жить прошлым. Некоторые так свежи, как будто это случилось вчера.

Себя нужно врачевать. Это – базовое действие на пути к легкой и свободной жизни.

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4. Поблагодарите прошлое за мудрость

Какой бы сложной не была ситуация, пройдя ее, Вы становились лучше, мудрее, сильнее. Если прямо сейчас вас беспокоят какие-то конкретные травмирующие ситуации из прошлого – сделайте технику «Жемчужины мудрости».

Подумайте и запишите несколько пунктов – чему вас научила эта ситуация, этот поступок, этот человек, как изменилась ваша жизнь, что вы благодаря тому случаю осознали и постигли.

То, что вы напишите – и есть жемчужины мудрости. Оставьте их себе, в настоящем. А остальной груз той ситуации с благодарностью отпустите. Самое главное из нее вы взяли.

5. Простите людей из прошлого

Вечно храня злость на обидчиков, вы никогда не перестанете жить прошлым. На самом деле, тех людей, которые причинили вам боль «когда-то», уже нет. Изменились вы, изменились они. Во факту, это уже другие люди.

Те, на кого вы злитесь или обижаетесь за прошлое – это уже не они, это их психологические двойники в вашем сознании и памяти. А со своими памятью и сознанием всегда можно договориться.

6. Осознайте и перепишите старые сценарии

Сценарий – это поведение «по накатанной», езда по старым рельсам. Он прописался в подсознании и раз за разом заставляет вас наступать на одни и те же грабли.

Важно такие сценарии найти и переписать. Для этого существуют специальные упражнения. Например, на одном мастер-классе участницам было предложено выполнить яркое творческое действие, «заменяющее картинку». Одна из участниц провела ритуал: растопила лед из холодильника, как лед отношений.

Вы можете придумать что-то свое.

7. Сосредоточьтесь на настоящем!

Просто перенесите свое внимание на настоящее, прямо на этот момент. Как вы одеты? Чего вы хотите прямо сейчас? Комфортно ли вашему телу? В чем сейчас ваша радость? Что вам ценно в вашей нынешней жизни?

Вы увидите, как много энергии, радости и возможностей в вашем настоящем!опубликовано econet

Автор Ульяна Радная

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