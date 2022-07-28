4 типа личности по способу обращения с деньгами: Хотите выяснить, кто вы? 

Мы выделили четыре основных типа личности, отличающихся по манере обращения с деньгами. Чем лучше вы понимаете свои склонности, тем эффективнее вы сможете использовать ваши сильные стороны и управлять слабыми.

Когда речь заходит о «финансовой» стороне вашей личности, вы, вероятно, задумывались, являетесь ли вы транжирой или бережливым человеком. Но ваши врожденные черты характера могут влиять на вашу финансовую жизнь больше, чем вы ожидаете. Теория Майер-Бриггс делит людей на 16 типов, исходя из комбинации следующих признаков: экстраверт – интроверт, сенсорик – интуит, мыслительный – чувствующий, решающий – воспринимающий.

Как вы обращаетесь с деньгами - 4 типа личности

Используя их в качестве основы, мы выделили четыре основных типа личности, отличающихся по манере обращения с деньгами. Чем лучше вы понимаете свои склонности, тем эффективнее вы сможете использовать ваши сильные стороны и управлять слабыми.

Адаптер

Главный признак Адаптера – гибкость. Они открыты для новых идей и готовы в любой момент скорректировать направление своей деятельности. В то же время, адаптеры склонны к спонтанным решениям – вроде внезапного приглашения друзей в ресторан или купленного в последний момент тура.

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Им может быть трудно контролировать свои ежедневные траты и придерживаться бюджета, потому что они всегда хотят держать все возможности открытыми. В результате они часто имеют проблемы с текущими расходами.

Как улучшить свой тип:

Установите внешние ограничения, которые помогут вам обуздать себя, придерживаться бюджета и следовать своим целям. Автоматизируйте ваши хорошие привычки – например, отправляя на прямой депозит ваши сбережения или используя систему автоплатежей.

Посадите себя на временную «диету наличности». Поскольку вы привыкли жить сегодняшним днем, ограниченная сумма наличных в руках станет для вас естественным препятствием для перерасхода.

Лоялист

Лоялисты – это люди твердые, устойчивые и надежные, они строго придерживаются бюджета и избегают долгов. Но их строгость и косность в финансовых вопросах может обернуться против них. Они склонны быть слишком упрямыми, что приводит к застреванию на активах, которые больше не являются прибыльными, например, они остаются со своим брокером лишь из чувства преданности ему.

Лоялисты также склонны переходить границу, отделяющую бережливость от скупости. Отказывая себе в разумных удовольствиях, они не только снижают качество своей жизни, но также вызывают конфликты в отношениях.

Как улучшить свой тип:

Делайте годовой финансовый обзор. Заставьте себя пересмотреть ваш текущий финансовый план, чтобы выяснить, составлен ли он по-прежнему в ваших интересах или вы просто придерживаетесь статус-кво, потому что всегда так делали.

Давайте себе разрешение иногда потратить немного денег. Запланируйте деньги на развлечения в вашем бюджете каждый месяц. Таким образом, вы сможете делать все, что хотите, и чувствовать себя в безопасности.

Лидер

Это личности, ориентированные на действие, движимые амбициями – например, рано выйти на пенсию, или иметь несколько домов - и мотивированные на реализацию собственных целей.

Поскольку они хорошо информированы и логичны, они считают, что всегда правы и могут не учитывать потребности или мнения других людей, будь то их партнер или финансовый консультант. Излишняя самоуверенность вредит не только их бумажнику, но и личной жизни.

Ориентированные на будущее Лидеры часто попадают впросак, когда дело доходит до повседневных денежных дел. У них есть цели, но они не знают, как их достичь. И действительно, исследования показывают, что амбициозные, энергичные люди часто имеют больше долгов и меньше финансовых активов.

Как улучшить свой тип:

Чтобы превратить ваши мечты в реальность, попробуйте записывать ваши действия и разбивать их на конкретные шаги. Старайтесь играть активную роль в своих планах экономии. Это поможет им оставаться вовлеченными и сохранять мотивацию.

Сотрудничество с надежными специалистами в сфере финансового планирования также может оказаться полезным.

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Соединитель

Соединители управляют своими эмоциями и интуицией и придают большое значение отношениям с другими людьми. Но если давать своим чувствам управлять кораблем, это может привести к неоправданным расходам и инвестициям в пагубные привычки.

Соединители могут жить не по средствам, потому что они заботятся о том, что подумают о них другие и подвергают себя большому риску эмоциональных трат. Когда речь заходит об инвестировании, соединители могут оказаться слишком доверчивыми. Их идеализм делает их уязвимыми объектами для безрассудного выколачивания денег.

Как улучшить свой тип:

Приучите себя брать паузу перед крупными финансовыми решениями. Позвольте себе остыть и дать своему рациональному сознанию принять решение. Задействуйте свои навыки взаимодействия с людьми, чтобы создать прочную финансовую основу. Обсудите ситуацию с надежным другом или финансовым консультантом, это поможет вам достичь сбалансированной точки зрения.

Бюджетирование также может иметь неприятные последствия для этого типа. Соединители могут чувствовать себя слишком скованными планом расходов – поэтому контролируйте свои расходы, учитывая самую важную для вас цель.

Например, установите фотографию дома вашей мечты в качестве фона на мобильном телефоне, чтобы постоянно напоминать себе о вашей цели купить новый дом. Эта эмоциональная тактика станет для вас хорошим источником мотивации и поможет преодолеть искушение сорить деньгами.опубликовано econet.ru.

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