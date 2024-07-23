Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. ПРИНЯТИЕ - это НЕ ТЕРПЕНИЕ

ПРИНЯТИЕ - это НЕ ТЕРПЕНИЕ

Источник: Econet 23 июля 2024 6550
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Сейчас модно говорить о принятии, но мало кто понимает, что же это значит. Очень многие под этим девизом сваливаются в мазохизм и иллюзии всемогущества, пытаются терпеть то, что терпеть вредно, прыгнуть выше своей головы и доводят себя до истощения. Не надо так, дорогие.

ПРИНЯТИЕ - это НЕ ТЕРПЕНИЕ

Принимать - значит, всего лишь, осознавать реальность. Принять человека таким, как есть - значит, понять, что он такой вот и не изменится. Казалось бы - как просто, но не тут-то было: сначала ясному взгляду мешают розовые очки, а когда иллюзии уже невозможно удержать, в строй встают тайные надежды переделать объект под свои нужды.

Принять - значит открыть глаза и увидеть.

А вот что вам делать после этого - дело исключительно ваше, к принятию никакого отношения не имеет.

Можете уйти из отношений, если с этим объектом они невозможны или бесперспективны, можете остаться, если объект вас устраивает.

ПРИНЯТИЕ - это НЕ ТЕРПЕНИЕ

Да, под влиянием вашего решения партнер может изменить свое поведение.

Это, собственно, и называется "строить отношения".

Но рассчитывать на это не надо.

Пусть в жизни будет место удивительному.опубликовано econet

Автор Юлия Тимофеева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

отношения психология

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Что случилось однажды, может никогда больше не случиться. Но то, что случилось два раза, непременно случится и в третий. Пауло Коэльо
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.