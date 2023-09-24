Первая любовь у вашего ребёнка.Что делать?

Первая любовь неизбежна, и это прекрасное чувство не всегда может сопровождаться приятными событиями. Юное сердце может не справиться от новых эмоций, и может понадобиться помощь родителей. Как вести себя, если ваш ребенок влюбился и вступил в свои первые отношения?

От неразделенной любви страдают даже взрослые, умудренные опытом люди, что уж тут говорить о детях, которые в подростковом возрасте впервые сталкиваются с этим чувством. Помочь ребенку без потерь — или почти без потерь — выйти из этой жизненной ситуации могут (и должны!) взрослые, то есть, мы с вами. Первая (даже совсем детская!) любовь закладывает кирпичики как в формирование личности самого отпрыска и его будущих взаимоотношений с противоположным полом, так и в развитие дальнейших отношений между членами семьи.

О первых влюбленностях

НЕ ВМЕШИВАЙТЕСЬ, но дайте понять ребенку, что он всегда может обсудить с вами его чувства.

НЕ ВЫСМЕИВАЙТЕ ЧУВСТВА РЕБЕНКА. Все они имеют право на существование, и не вам судить о силе вспыхнувшего чувства. Если отнестись к эмоциям ребенка небрежно, он не сможет доверять вам в дальнейшем.

ПОГОВОРИТЕ С РЕБЕНОК О ПОЛОВОМ ВОСПИТАНИИ. Да, сейчас вам кажется, что он и не думаем об этом, но лучше завести разговор раньше, чем ребенок совершит ошибки от незнания. Что стоит обсудить? Контрацепцию, ответственность, умение говорить “нет” в ситуациях, когда не хочешь чего-либо.

НЕ СОЗДАВАЙТЕ ТАБУ ВОКРУГ ТЕМ О СЕКСЕ. Да, бывает неловко начинать такие разговоры с собственным ребенком, но лучше он узнает об этих вещах от вас, чем из интернета (ведь можно столкнуться с разной, в том числе и искаженной, информацией).

НЕ ОСУЖДАЙТЕ РЕБЕНКА ЗА ВЫБОР, КОТОРЫЙ ОН СДЕЛАЛ. Не давите, а делитесь своими мыслями, расскажите о своем опыте первой любви. Дайте ребенку убедиться в том, что вы помните себя в его возрасте, и ваше поведение тоже иногда было безрассудным, вы тоже совершали различные поступки и не всегда влюбленности заканчивались благополучно. Чем больше вы делитесь, тем ближе становитесь с ребенком.

НЕ КРИТИКУЙТЕ ВЫБОР СВОЕГО РЕБЕНКА. Да, нам не всегда нравится тот человек, в которого он влюблен. Постарайтесь присмотреться к пассии, прежде чем делать какие-то выводы.

Надеемся, эти простые рекомендации помогут вам и поддержать ребенка, и не волноваться из-за нового этапа его взросления.опубликовано econet

Автор Лия Шарова

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