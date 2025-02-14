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Анатомия крика на ребёнка 

Источник: facebook.com 14 февраля 2025 6090
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Недавно несколько кусочков пазла сложились в одну картину у меня: я прямо увидела изнутри, как в замедленной съёмке образуется импульс заорать. Это моя проблема, если честно. И, конечно, она против моих ценностей материнства. Тем более мне очевидно, насколько этот фактор зависит от ресурса. 

Анатомия крика на ребёнка 

В детстве на меня очень много кричала мама. Мне кажется, если попробовать суммировать и сравнить время, которое она разговаривала обычной интонацией и время крика, критики и оскорблений, то выяснится, что она почти всегда кричала на меня, и это был вид ее контакта. Возможно, в объективной реальности, технически, это было не так, хоть я и сомневаюсь. Но кому какое дело до объективной, если все мы, каждый, живём в субъективной, через призму своей души, и только это и имеет значение. 

Почему мы кричим на детей

Когда она кричала, она часто говорила, едва ли не завывая: "Я не могуууууу, я больше не могуууу. Это все как по голым нервам", мне кажется, я только сейчас поняла, в каком многолетнем хроническом состоянии депрессии и истощения она была. Это не оправдывает. Это объясняет. 

Когда она кричала, повод ее ругани всегда переживался мной в маленьком возрасте как конец света. На самом деле она это прям так и транслировала: как что-то невероятно ужасное, необратимое, невыносимое, смертноносное, очень на крайностях, на грани.

О чем бы ни шла речь: бежали и не успели на автобус и теперь опаздываем, случайно разбилась кружка, молоко для приготовления каши скисло, не застелила кровать - написала кошка, забыла предупредить, не помыла посуду, не записалась серия сериала... о чем бы вот таком ни шла речь, она сокрушалась так, будто больше до самого второго пришествия автобусов не будет, нас никуда не пустят, чашек в мире больше нет, молоко было последним на всём белом свете... Будто каждая неудача и промах настолько глобальны и непоправимы, что ничего нельзя ни решить, ни компенсировать, ни простить и поддержать. 

Первые годы самостоятельной жизни я раз за разом приучала себя и грелась под реакцией мужа - «ну ничего страшного», «сейчас придумаем», «так бывает», «я верю, что ты не специально, ты чего», «ты хорошая, я тебя все равно люблю». Крик воспроизводился изнутри, и даже если в комнате никого не было - на упавший предмет, рассыпанную по полу крупу, я вжимала голову в плечи, а по телу проходил разряд адреналина, как если бы сейчас-бить-будут. 

Но это все сторона ребёнка. 

Недавно, кстати, детёныш меня отрезвил как ушатом ледяной воды, когда внезапно сообщил, что на мой резкий и грубый окрик его по имени, он чувствует «будто меня укалило током». Сердце сжалось, и стыдом окатило. И слава богу. Он сформулировал словами то, что екало во мне по жизни, живет травмой в теле. И что я ни за что не то что своему самому родному сыну на свете не пожелаю, а, как говорится, врагу не пожелаю. (Оу, видимо в виду темы из меня прямо лезут мамины словечки). 

Так вот сторона матери. Мы в неё редко смотрим, потому что все размышления на тему крика на ребёнка обычно сводятся с самой собой на табу и резкое пресечение: нельзя орать да и все. Какая разница - почему. 

Конечно, мы все за собой знаем, что крикливость на ребёнка повышается или просто появляется тогда и сразу, если в принципе есть такая модель реагирования, когда у меня что-то в жизни пошло не так: когда нарушена моя безопасность, или мои желания, границы.

Агрессия - это всегда чувство нарушенных границ, фрустрация, когда не выходит так, как хочешь. Ну и сюда все: ссора с мужем, незапланированный или наоборот долго и мучительно ожидаемый приезд свекрови и житьем с ней под одной крышей, кризис в семье и угроза развода, подозрение на измену, конфликты и неоцененность на работе... Кстати, вы видите, как много здесь именно про привязанность, про контакт с другими людьми и нарушенную близость? 

И усталость ещё. Вот что причина. 

Недавно каскадом случилось несколько таких "концов света", зачеркиваем: бытовых неурядиц из-за детей. 

Анатомия крика на ребёнка 

Первая, посильнее, потому я не сразу догнала: мы не пошли в цирк шапито из-за того, что ребёнок прошляпил время выхода из дома и не вернулся с прогулки ко времени, когда мы все были собраны и били копытами. В цирк я хожу крайне редко, но именно шапито, бродячий цирк из Европы, это то, что отзывается внутри меня карнавалом. Моей архетипической мечтой.

И вот не пошли. И я так плакала, и так ругалась. И прям помню, что не могла остановиться. Что уже все сказала, но пошла по второму кругу, потому что сил смириться с случившимся просто нет, нет именно - сил. 

Да, кстати, это была ещё одна особенность моей мамы: в крике она ходила по кругу и будто действительно проедала макушечку, потому что - ну вроде сказала уже, ну все понятно, а она ещё и ещё, и на все лады, ещё и ещё. Теперь мне понятно о чем это. О неспособности самосконтейнировать собственную фрустрацию. 

И второе помельче. Прикол. Я даже не помню, что там случилось. Но я хорошо помню именно "анатомию", покадровое, межмиговое ощущение этого инсайта - импульса кричать. 

Я стою на кухне, и вот что-то ерундовое случается. Может, яйцо ребёнок разбил мимо миски и на пол? Или сладкий чай разлил на тот же пол? Или не проверила молоко, и скисшее добавила в кашу? Не суть. Суть в том, что я действительно ощутила это как конец света. Не с ребенкиной стороны, когда эту тревожность навязала мне мама.

А с материнской уже, своей собственной. Когда нет сил. И уже хочется заплакать, потому что это очередное - прям добивает (про голые нервы, привет, мама) и такая злость поднимается от отчаяния, если я заплачу сейчас, то все, тем более конец света. И невозможность впихнуть в себя это что-то разлитое-разбитое. Ни туда, ни сюда. Прям невозможность смириться. 

И я увидела: это крайняя точка нехватки ресурса. Обычно у нас есть силы переживать фрустрацию, маленькую - легко и незаметно, большую - потруднее, травму потери - с трудом, усилиями, годами - как раз по мере ресурса.

Ох, пишу, и боюсь, что слова подводят меня, в них это все плоско и капитан очевидность, а изнутри это прям 3Д.

Я увидела точку - нет сил. Как будто не из чего взять воздух, чтобы вдохнуть и выдохнуть. И тогда крик. 
Я тогда не закричала, кстати. Именно потому что увидела. Себя увидела. Этот контакт тоже даёт экстренный ресурс в такие моменты. Увидела, какого именно ресурса мне не хватает. Увидела, как пора восстанавливаться. Жалости и бережности много ощутила к себе. И такого материнского: ага, Сатурну больше не наливать. Ой. Это не из этой оперы. Ну да вы поняли. 

И ещё сложилось это с картинкой-эмпатией в голове, сотни раз виденной мной-матерью. Когда ребёнок чем-то очень сильно расстроен, или банально, если у него был сегодня тяжёлый день: рано встал, поездка, шумные гости и много перевозбуждения, когда долго гуляли, уже хочет спать, и при этом вот он суп, греется, а он голодный - любая фигня в этот момент, да просто ложку дала не того размера, колготки застряли на ногах в момент снимания, до включателя света не получается допрыгнуть - вызывает мощнейший визг, писк, ор и истерику. Это, ребята, ОНО. То самое, что и происходит с нами в момент крика, взрослыми. 

Только у нас потоньше уже, хотя... Да, начать стоит с достаточного количества сна, постоянства нормальной еды, напитанностью близостью с близкими. Все то, что восполняет мой ресурс. 

И ещё момент коллапса. Когда в бешеной гонке - уже спать пора, надо еще успеть посуду домыть, горшок вынести, стирку развесить, а то ж сгниет за ночь, младший кричит про почитать, старший зовёт ещё что-то сделать, и если хоть что-то в этот момент пойдёт не так... Тоже ощущение невыдерживания и взрыва. И это уже про осознанное замедление и заземление. 

Я раньше думала, что я кричу потому, что когда я в нересурсном состоянии из меня вылезает мамина модель, просто как прописанная норма. То, что первым слоем, а над ним уже надстроенный мой - ценностный-материнский. Да, так и есть. Но это я как-то плоско что ли видела: одномоментно. Ну, типа плохое настроение сегодня - берегись. 

С недавнего времени это стало масштабнее, программой по восстановлению себя тотально: про расстановку приоритетов и времени в семье, про замедленность, про напитанность превентивно, про границы другим и себе, про организацию и распределение, про покой, тепло и наслаждение. 

Засада ведь вот в чем ещё: когда кричишь на ребёнка, после чувствуешь себя настолько плохой, что, конечно, ничего хорошего ты уже не заслуживаешь. Какая забота о себе, о ребёнке позаботься, зараза! И вот это сторона себя и напитывание ресурсом - просто необходимы. Просто необходимы - в той степени, чтобы не случился и вправду конец света. Конец света твоего материнства и света в душе ребенка.опубликовано econet

Марьяна Олейник

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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