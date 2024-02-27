Техника, которое поможет сделать правильный выбор

Это упражнение для тех, кому нравятся телесные техники, кто учится или умеет слушать свое тело и доверять ему.

Когда мы стоим перед необходимостью какого-то выбора, нам кажется, что выбор сделать очень сложно. На самом деле, это делается достаточно просто, если научиться слышать и слушать самого себя.

В идеале, хорошо, когда это упражнение вы делаете с кем-то в паре, то есть, вас сопровождают инструкцией. Но, освоив его и натренировавшись, можно выполнять и самостоятельно.

Упражнение «Выбор»

Итак, займите удобную позу, сидя или стоя - как вам больше нравится и удобно. Создайте условия, чтобы вас никто не беспокоил. Вам ничего не должно мешать или отвлекать вас от вашего занятия. Лучше, выключить свой мобильный телефон или увести в беззвучный режим. Можно включить приятную тихую музыку, способствующую ещё большему расслаблению.

Расслабьтесь и закройте глаза. Следите за своим дыханием, чтобы оно не замирало. Дышите.

Вашему телу удобно в положении, которое оно занимает. Вам комфортно в помещении, в котором вы находитесь.

Ваша голова свободна от посторонних мыслей. Ваши мысли обнулены, и вы готовы приступить к занятию.

Выставьте обе руки в стороны, согнув в локтях ладонями вверх.Прочувствуйте свои руки от плеч до кончиков пальцев, сначала одну, потом другую, а потом обе.

Понаблюдайте за ощущениями. Все ваше внимание должно быть направленно только на ваши руки.

Позвольте вашим рукам быть самим по себе, в роли весов, минуя голову. Ваши руки - это плечи весов, ваше тело – теперь, это тело весов, а ладони - чаши весов.

Представьте, как ваши руки становятся чувствительны к нагрузке.

Уравновесьте обе чащи. Почувствуйте, как чаши выравниваются, и стрелка на теле весов показывает ноль. Весы готовы. Они откалиброваны. Они точны.

Ваши варианты, между которыми вам предстоит сделать выбор - это то, что вы положите на эти чаши.

Дышите, и не забывайте о своём дыхании.

Теперь, когда ваши весы в равновесии и готовы к работе, опишите мысленно свой первый вариант в выборе и определите на какую чашу вы его положите. То же самое проделайте со вторым вариантом. Положите оба варианта на выбранные для них чаши.

Почувствуйте, как изменилось ощущение в руках, как появился вес ваших вариантов, которые вы положили на чаши. Подождите пока чащи будут двигаться, определяя вес содержимого.

Теперь, когда варианты для выбора расставлены и заняли своё место на чашах весов, попросите своё тело и ваше подсознание, сделать выбор.

Попросите показать вам тот вариант, который будет для вас сейчас наиболее полезным из этих двух вариантов. Вариант, наиболее нужный для вас. Самым благоприятным и наилучшим образом для вас и всех, кто вас окружает.

Доверьтесь своему телу. Побудьте в этом состоянии какое-то время.

И, когда почувствуете, что достаточно - откройте глаза.

Какой вариант остался перед вашим взором? Как вам этот вариант? Что думаете по этому поводу? Этот ли вариант вы ожидали увидеть или выбор вас удивил?

Данное упражнение помогает научиться доверять телу и своему подсознанию.

Начните тренироваться с простых вещей. Если не получилось с первого раза – не огорчайтесь. Пробуйте ещё. Помните, что все приходит с опытом и в результате тренировки. Все в ваших руках!опубликовано econet

Автор Наталья Походилова

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