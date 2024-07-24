Когда опускаются руки...

У нас в жизни не всегда получается получить поддержку от других. Но мы и сами в состоянии оказать такую поддержку себе сами. Существует несколько правил как это можно сделать.

Не секрет, что поддержка (в том числе похвала), благотворно влияет на большинство из нас. Вспомните, как после того, как Вас похвалили - улучшается настроение, а дела начинают делаться быстрее и легче. Случаются ли в нашей жизни трудности, или мы задумали какое-то важное для себя дело, роль поддержки в таких ситуациях также сложно переоценить. Однако, в жизни у нас не всегда есть возможность получать ее от других.

Несколько правил для самоподдержки

Однако, в жизни у нас не всегда есть возможность получать ее от других. Но не стоит отчаиваться, ведь мы можем (если конечно захотим) такую поддержку оказывать себе сами!

А чтобы получить максимум пользы от данной процедуры, хорошо бы придерживаться нескольких простых правил:

1. Составьте список того, что приносит (или когда-то приносило) вам удовольствие.

Это может быть что угодно, от любимого блюда до любования закатами или лежания на диване. Чем более полным получится Ваш список, тем лучше .В дальнейшем Вы можете его корректировать и дополнять.

2. Выделите время на то, чтобы найти, за что Вы сегодня можете себя похвалить.

Возможно, поначалу, Вам будет сложно. Особенно, если для Вас привычнее ругать и наказывать себя (лишать чего-то). Будьте терпеливы к себе. Делайте это внимательно, не торопитесь, и результат не заставит себя долго ждать.В ы обязательно найдете такие события.

3. Описывайте то, за что себя хвалите.

Например: Я молодец, что сдержался и не стал сегодня спорить с начальником. Я - умница, так как все-таки записалась к стоматологу; вышла в обед погулять; поговорила на важную, но не очень приятную тему и.т.п.

4. Похвалив, наградите себя чем-то из своего «списка удовольствий».

Это укрепит желательное поведение, и в следующий раз Вам будет легче «не забыть» похвалить себя. Выбирайте то, что именно в этот день видится вам удовольствием. Если "в целом я люблю мороженное, но конкретно сегодня я его не хочу", то и выбирать в этот день его не стоит....

Делайте так каждый день, на протяжении как минимум 6 недель и Вы сформируете у себя полезный навык. Он поможет Вам более объективно взглянуть на свои действия, повысить уверенность в себе и своих силах. Позволит, не опускать руки, а успешно двигаться даже к самым отдаленным целям.опубликовано econet

Автор Ирина Шляхтина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet