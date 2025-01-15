Панические атаки: Телесные симптомы и триггеры приступа

Паническая атака – явление совершенно непредсказуемое, поскольку оно может настигнуть человека в самый неожиданный момент. Это внезапно нахлынувшая тревога из ниоткуда, которая становится навязчивым состоянием. Давайте разберемся с тем, что представляет собой паническая атака и как с ней справиться.
Панические атаки — крайне тягостное и пугающее состояние, при котором человек испытывает множество неприятных телесных симптомов (учащенное сердцебиение, потение, озноб, одышка, дрожь, головокружение) и переживает невыносимый страх за собственное физическое или психические благополучие. Однажды пережив паническую атаку, у человека может развиться страх, что приступ повторится, поэтому он начинает избегать определенных мест или ситуаций, которые ассоциируются у него с панической атакой. Подобное поведение называется избеганием и способствует укоренению панического расстройства.
— это острое переживание страха или физического дискомфорта, которое имеет стремительное развитие и длится обычно не более 30 минут. По окончанию паники человек еще некоторое время может испытывать состояние повышенной тревожности и переживания небезопасности ситуации.
К типичным симптомам панической атаки относят:
Паническая атака начинается с того, что человек обратил внимание на определенные изменения привычного функционирования организма. Например, участилось сердцебиение или дыхание, возможно, на какое-то время «голова опустела от мыслей» или все вокруг показалось нереальным, как в фильме.
Затем человек пытается найти разумное для него объяснение того, что с ним происходит. Люди, склонные к паническому расстройству, в данной ситуации объясняют свой телесный или психический дискомфорт в наиболее негативном ключе, т.е. предполагают наихудшее развитие событий. Например, если дело касается учащенного сердцебиения, то человек убежден, что у него симптомы сердечного приступа.
Подобный стиль мышления в когнитивной психотерапии называется катастрофизацией, когда необычные телесные и психические процессы воспринимаются человеком как признаки неизбежной надвигающейся угрозы.
Катастрофическое мышление запускает телесную реакцию, которая возникла в ходе эволюции, чтобы справиться с реальной угрозой жизни человек (см изображение внизу).
Человек неосознанно, на физическом уровне, готов встретиться с опасностью или спасаться бегством.
В такой ситуации часто возникает головокружение, так как кровь насыщена кислородом, который никак не расходуется в паническом приступе (потому что опасность мнимая, а не реальная, и человек не нуждается в борьбе за свое выживание).
Непроизвольная телесная мобилизация
Усиление телесных симптомов по типу «бей или беги» еще больше подкрепляет уверенность человека в том, что ему угрожает опасность. Человек не отдает себе отчет в том, что его беспокойство и тревога по поводу необычных телесных или психических симптомов замыкает круг панической атаки.
Еще раз подчеркну, что именно катастрофическая интерпретация, а не реальная угроза здоровью, лежит в основе развития панической атаки, справиться с которой самостоятельно порой бывает очень сложно.
Главная задача при работе с паническим расстройством лежит в области психообразования. Психолог объясняет механизм развития панического приступа (описанный выше круг панической атаки) и его безопасность для физического и психического здоровья.
Одной из первоочередных задач при работе с паническим расстройством является выявление триггеров или стимулов, которые запускают паническую атаку.
Подобные стимулы вызывают самотовегетативные изменения в организме человека, которые интерпретируются человеком как надвигающаяся угроза его физическому (страх смерти от сердечного приступа, от удушья) или психическом здоровью (страх сойти с ума или потерять контроль над ситуацией).
К внешним триггерам панического приступа можно отнести следующие: кофеин (крепкий чай, кофе, кока-кола), алкогольные напитки, никотин, наркотики, душное помещение, сильные запахи, мигающие лампы, холод или, наоборот, жара.
Внутренние триггеры панической атаки крайне разнообразны, вот наиболее распространенные из них:
Повышенная чувствительность к телесному дискомфорту — одна из отличительных особенностей людей, страдающих от панического расстройства. Паникеры не чаще, чем все остальные люди оказываются в душном помещении или испытывают негативные эмоции, но они хуже переносят тот дискомфорт, который возникает в подобных ситуациях.
Именно поэтому в когнитивно-бихевиоральном подходе большое внимание посвящено тренировке людей с паническими атаками учиться переносить телесный дискомфорт. В ходе подобной тренировки человек убеждается на собственном опыте в безопасной ситуации (вне панического приступа), что телесные симптомы, ранее вызывающие страх, не угрожают его здоровью и вполне переносимы.
Катастрофические интерпретации — вот еще одна мишень для работы в когнитивно-бихевиоральной терапии панического расстройства. Человек с паническим расстройством неверно интерпретирует то, что с ним происходит.
Например, любое повышение частоты сердечных сокращений человек воспринимает как явные признаки сердечного приступа.
Вместе с психологом человек, страдающий от панических атак, ищет альтернативные и более реалистичные объяснения дискомфортных ощущений.
Сильнейший страх повторения панического приступа ведет к избегание ситуаций, где по мнению человека велика вероятность возникновения панической атаки. Человек может бояться оставаться дома один, находиться в людных местах или вдали от медицинских учреждений или аптек, человек может избегать поездок в лифтах, на эскалаторах, в метро.
Помимо избегающего поведения, паникер использует и другие способы контроля своей тревоги по поводу возможной панической атаки. Например, ездит в метро только в сопровождении близких людей, или постоянно носит с собой прописанные противотревожные медикаменты.
Если паническая атака запускается сильными эмоциями, то человек пытается всеми силами избегать этих эмоций.
Жизнь паникера превращается в сплошные ограничения и постоянную борьбу по предотвращению возможной панической атаки, человек лишается возможности радоваться и наслаждаться простыми вещами из-за страха спровоцировать приступ.
Подобное поведение не только влечет за собой резкие ограничения в трудовой и личной жизни человека с паническим расстройством, но и закрепляет панические атаки, так как поддерживает убежденность человека в том, что панический приступ опасен для жизни и его стоит избегать любой ценой.опубликовано econet
Автор Ирина Ушкова
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