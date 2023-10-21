Психосоматика — наука, которая изучает влияние психологических факторов на возникновение и течение соматических (телесных) заболеваний. . В этой статье описаны основные источники психосоматических заболеваний.

Психологами описано несколько основных источников эмоционально обусловленных, психосоматических заболеваний.

Источники психосоматических заболеваний

1. Внутренний конфликт.

Конфликт частей личности человека, сознательного и бессознательного, единоборство между которыми приводит к разрушительной «победе» одной из них над другой.

Например, при злоупотреблении алкоголем можно выделить две различные части личности, которые формируют разные модели поведения. Часть первая – «я пить не хочу, мне стыдно, мне плохо, я собою недоволен». Эта часть обвиняющая.

Вторая часть в конце концов не выдерживает: «Замолчи, ты мне надоела!» И заставляет замолчать первую единственным доступным для нее способом – употребив алкоголь. Обе эти части балансируют, как на чаше весов, создавая глубокий внутренний конфликт.

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2. Мотивация или условная выгода.

Это очень серьезная причина, потому что часто симптом несет условную выгоду для человека. Например, если вы болеете, то внимание и забота к вам родных и близких усиливаются. Если вы не хотите общаться (что-то делать), то головная боль может освободить вас от этого действия.

Иногда болезнь сдерживает развитие другого, более тяжелого заболевания. Психоаналитики утверждают, что если больному вылечить язвенный колит, то у него сразу разовьется «прятавшийся» за колитом психоз.

Понятие сдвига симптомов было введено в традиционную медицину и психологию после признания того факта, что, устраняемые с помощью терапии, они внезапно возникают в другой форме. Иначе говоря, симптомы «блуждают» от органа к органу, а пациент – от специалиста к специалисту.

Так как данный механизм работает на уровне бессознательного, то нет смысла объяснять его больному на уровне сознания. Если человеку попытаться объяснить, что болезнь для него выгодна, он скорее всего с этим не согласится.

Особенно это характерно для истеричных людей, которые ходят по врачам в надежде излечиться. Однако, если они чувствуют, что выздоровление близко, как правило, находят уважительную причину, чтобы прервать лечение. В дальнейшем они будут жаловаться, что методы лечения или специалисты не смогли им помочь. Если же терапевт действует достаточно энергично и больной «пропускает» момент излечения от данного симптома или болезни, то, при возникновении нового недуга, о старой болезни он уже может и не вспомнить, как будто ее и не было.

С учетом данного механизма иногда лучше не излечивать человека полностью, а только лишь слегка облегчать его состояние. Это его скорее всего удовлетворит, так как он не нуждается в излечении, его интересует сам процесс, при помощи которого он демонстрирует свое страдание.

У такого заболевания, как сахарный диабет, психологи предполагают наличие целого списка вторичных выгод (Трифонова, 2003). В частности к ним относятся.

Страх потерять контроль.

Страх потерять контроль не только над диабетом, но и вообще контроль над событиями собственной жизни. Чрезмерная потребность в контроле типична для сверхобязательных, сверхнормативных людей. Она рождается из страха неизвестности, новизны, боязни совершить ошибку. Страх новизны связан с проблемами в изменении поведения, трудностями адаптации, неумением быстро перестраиваться.

В привычных ситуациях, в знакомых компаниях человек может чувствовать себя вполне свободно и непринужденно, но стоит ему попасть в незнакомое общество или столкнуться с чем-то новым, и тут его не узнать: он скован, замкнут, тревожен, поскольку не знает, как ему повлиять на ситуацию, чтобы держать ее под контролем. Иногда причина этого кроется в чрезмерной ориентации на нормы, мнение окружающих, боязни произвести неблагоприятное впечатление.

Страх ответственности за самореализацию и саморазвитие.

Нередко погружение в болезнь становится способом ухода от реальной жизни с ее трудностями и проблемами. Не чувствуя в себе сил, чтобы добиться поставленных целей, или потерпев неудачу в каком-то деле, человек может объявить себя слабым, тем самым снимая с себя ответственность за свою жизнь. В этом смысле болезнь – удобная лазейка.

Раскрытие собственных способностей, стремление к цели связаны – это определенные усилия. Работа над собой не всегда приносит ожидаемые результаты, способности не всегда отвечают притязаниям, а результаты – амбициям. Принять это и не сдаться, искать новые пути самосовершенствования, но не впадать в самоедство – вот что часто не получается у человека, ищущего успокоения в болезни.

Некоторые наивно полагают, что самореализация – это достижение идеала, и поэтому разочаровываются из-за собственного несовершенства. Самореализация – это процесс, в котором человек раскрывает свои возможности и способности, применяя их для достижения поставленной цели. Этот процесс иногда оказывается болезненным, поскольку связан с самопреодолением, но, как говорится, нет приятнее победы, чем победа над самим собой...

Страх неудачи в социальной, профессиональной, личной жизни.

Этот страх тесно связан со страхом ответственности. Болезнь служит хорошим объяснением неудач. И дело даже не в том, что человек сам несет ответственность за свои неудачи, во многих неудачах виноваты случай, стечение обстоятельств, какие-то внешние факторы. Дело в том, что болезнь становится универсальным объяснением, приобретая, таким образом, свою ценность.

Диабет действительно может стать препятствием, если вы хотите стать летчиком, пожарным или иметь много детей, но, если у вас не складываются отношения с любимым человеком, если затормозился карьерный рост, стоит поискать другие причины и попытаться найти пути улучшения ситуации.

Боязнь неопределенности.

Боязнь неопределенности идет рука об руку с потребностью в тотальном контроле, о которой мы уже говорили. В мире контроля и самоконтроля, где все зависит от тебя, неожиданности маловероятны, но тем более неприятны. Вот почему многие люди, погруженные в диабет, очень расстраиваются, если что-то идет не так, несмотря на все их старания. Режим делает жизнь более или менее предсказуемой, вносит определенность, которая отсутствует за порогом дома.

Потребность в опеке и внимании.

Потребность в сочувствии, понимании и поддержке есть у каждого человека. Это естественно. И в горе, и в радости нам хочется, чтобы кто-то разделил с нами наши чувства. Безразличие, особенно со стороны близких, очень горько и обидно. Иногда в голову приходит ребяческая мысль: «Вот умру, тогда посмотрим, как вы на моих похоронах будете сокрушаться...» К сожалению, посмотреть на это уже не удастся.

У каждого своя мера необходимой поддержки: одному достаточно понимающего взгляда, другого нужно утешать, отвлекать, убеждать в его достоинствах, третьему всего будет мало: он поглощает внимание и сочувствие, как черная дыра.

Иногда субъективный недостаток внимания со стороны окружающих заставляет неосознанно использовать запрещенные приемы – вызывать чувство вины, демонстрировать свою жертвенность или, наоборот, слабость, усталость, болезненность, хвататься за сердце и т.п. А иногда чувство ненужности приводит к замыканию, самоизоляции. Все это – результат невозможности наладить равноправные, зрелые взаимоотношения, основанные на удовлетворении потребности обеих сторон. Отсутствие ясных представлений о потребностях друг друга вызывает взаимные обиды и недопонимание.

Потеря смысла жизни, чувство пустоты.

Иногда смыслом жизни, как ни странно, становится болезнь и ее лечение: человек не видит ничего, что могло бы наполнить смыслом его существование. Это печально, поскольку дальнейший поиск смысла и целей прекращается. Болезнь остается единственным, что имеет значение и как-то упорядочивает жизнь.

Ощущение опасности окружающего мира.

Восприятие мира как источника угрозы активизирует инстинкты самосохранения до такой степени, что это оказывается единственным стоящим делом.

Чувство беспомощности, неуверенность в собственных силах.

Это чувство тесно связано с боязнью взять на себя ответственность, страхом неудачи, потребностью в опеке. Как правило, оказывается, что чувство беспомощности рождается от неумения разграничить то, что можно изменить, изменив себя и свое отношение, и то, к чему только можно изменить отношение (об этом говорится в разделе, посвященном игнорированию диабета).

Беспомощность может быть также результатом постановки заведомо недостижимых целей, неоправданно высокой планки. Часто потерю веры в свои силы вызывают ошибочные умозаключения – от частного к общему.

3. Эффект внушения.

В данном случае имеется в виду внушение со стороны другого человека. Если ребенку все время говорить, что он плохой, то велика вероятность, что он таким и вырастет. Предпочтительней при наказании говорить, что он хороший и умный, но поступил почему-то плохо или глупо.

То же может быть и со взрослыми людьми. Особенно опасно в этом смысле общение с врачами. Слово, сказанное врачом и неверно истолкованное пациентом, может глубоко проникнуть в подсознание и стать причиной развития или закрепления настоящей патологии.

4. « Элементы органической речи ».

Болезнь может быть физическим воплощением фразы. Например, слова «у меня сердце за него болит», «я от этого с ума схожу» – могут превратиться в реальные симптомы.

В этом случае болезнь рассматривается как своего рода способность выразить психологическую потребность в телесной форме. Возьмем пример человека, который запретил себе плакать. В этом случае он может «заплакать» телом, или он начнет потеть, или у него появятся постоянные «непонятные» позывы к мочеиспусканию. Потребность в безопасности может спровоцировать излишнее отложение жировых тканей («броня») или кожные заболевания («вторая кожа»).

5. Идентификация, попытка быть похожим на кого-то.

Человек выбирает себе идеал и пытается быть похожим на него, подобная имитация входит в привычку, и человек отстраняется от собственного тела. Растворяясь в другой ауре, он в конце концов начинает от этого страдать.

Особенно опасно бессознательное подражание родителям. Следование родительскому сценарию – одна из возможных причин наследственных заболеваний. Генетики могут возразить: наследственные болезни переносятся генами. Но они согласятся с тем, что гены многих заболеваний носят все люди, а далеко не все болеют.

Может, родительский сценарий и является фоном для развития наследственной патологии. Поэтому, если мы не хотим, чтобы наши дети болели теми же тяжелыми заболеваниями, что и их бабушки и дедушки, т.е. наши родители, именно мы должны изменить родительский сценарий. К сожалению, сценарные нарушения плохо поддаются психологической коррекции, может, поэтому их и отнесли к группе наследственных заболеваний: что заложено в генах, медицина изменить не может.

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6. Самонаказание.

Это происходит, когда за совершенный неблаговидный поступок человек начинает бессознательно наказывать себя. Часто это результат того, что он поступает не так, как его воспитывали, что приводит к возникновению чувства вины, а вина ищет наказания.

В качестве наказания может служить возникновение какой-то болезни, травмы. Кто-то за всю жизнь не получает ничего страшнее царапин и ушибов, а у кого-то в порядке вещей переломы конечностей и аварии. При обследовании травматологических отделений было выявлено, что некоторые их пациенты попадают туда регулярно. Возможно, человек бессознательно загоняет себя в травматическую ситуацию.

7. Болезненный, травматический опыт прошлого – самый серьезный, самый глубокий источник.

Как правило, это психические травмы раннего периода детства, вытесненные, забытые, но активно влияющие на поведение и здоровье человека из бессознательной части личности. Иногда они не забываются, а постоянно держатся в памяти и периодически всплывают.

Еще одной очень важной причиной психосоматических заболеваний может быть алекситимия. Алекситимия (от греч. a – отсутствие, lexis – слова, речь и thymos – чувство) буквально означает: «без слов для чувств», или, в близком переводе, «нет слов для названия чувств». Ограничение этой способности особенно выражено у психосоматических пациентов.опубликовано econet

Ирина Малкина-Пых "Диабет. Освободиться и забыть. Навсегда"

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