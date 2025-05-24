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Хорошо там, где нас нет, или Когда приходит счастье

Источник: facebook.com 24 мая 2025 6690
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Пустота и Счастье - одно и то же. Но до осознания этого парадокса Вам предстоит пройти свой Путь. Уязвимыми, обнаженными, открытыми всем своим тайнам. Это и есть величайшее приключение в жизни.

Хорошо там, где нас нет, или Когда приходит счастье

Люди считают, что счастье приходит в момент достижения цели. Вырабатывается дофамин и наступает блаженство. Но истина в том, что в момент достижения цели некоторое время отсутствует новая цель и наступает... Пустота!

Пустота и Счастье - одно и то же

Не результат вызывает ощущение счастья, а Пустота. Были ли Вы в Пустоте - там, где нет ничего, даже Вас?

Только там понимаешь поговорку: "Хорошо там, где нас нет".  И там, в Пустоте, действительно хорошо!

Именно поэтому любимое состояние человека - небытие. Мы все хотим не быть, но для этого нужно отказаться от Личности, что для нас невозможно, потому что означает смерть. Личность воспринимает Пустоту, как смерть и борется с ней изо всех сил, но эта борьба лишает счастья.

"Быть или не быть" - реально один из важнейших вопросов человечества, на который невозможно дать ответ обычному сознанию. Быть и одновременно не быть - возможно лишь тем, кто достиг просветления.

Я прыгал в Пустоту и могу уверить, что Она - честна. Пустоту может испытать лишь тот, кто честен с собой. Если есть хоть что-то в Вас, чего вы не готовы в себе принять, Пустота не откроет Вам свои объятия. И Вы не ощутите истинной силы, мощи, наполненности и любви, которую Она даёт. 

Хорошо там, где нас нет, или Когда приходит счастье

Парадокс в том, что Пустота наполняет. Она стирает Ваши травмы и мгновенно соединяет со всем, что есть во всей во Вселенной.

Пустота исцеляет любую опустошенность, или указывает на те сегменты жизни, которые предстоит наполнить.

Пустота и Счастье - одно и то же. Но до осознания этого парадокса Вам предстоит пройти свой Путь. Уязвимыми, обнаженными, открытыми всем своим тайнам. Это и есть величайшее приключение в жизни.опубликовано econet

©Марк Ифраимов

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Источник: https://econet.ua/

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