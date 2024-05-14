Психосоматический характер ЛИШНЕГО веса

Человек, сам того не осознавая, придает еде совсем иные смыслы и значения, нежели обычное питание организма. И в такой ситуации похудеть не удастся никогда.

Ожирение. Почти в 100% случаев человек, желающий похудеть, садится на диету. И вроде бы логично. Но мало кто знает, что примерно в 80 % случаев – этого не достаточно, так как ожирение – не просто неправильный баланс между приходом и расходом калорий, а стойкий механизм взаимодействия тела и психики. Вот заключение ученных, 10 лет проводивших исследования личностных психологических особенностей людей, больных ожирением (Ротов А. В. - профессор кафедры психиатрии, наркологии, психотерпаии и медицинской психологии, и Медведев М. А. - зав. кафедрой нормальной физиологии, профессор, доктор медицинских наук).

Ожирение: психолог полезнее диетолога?

«… В настоящее время экзогенно-конституциональное (алиментарное) ожирение является одной из самых распространенных форм патологии среди населения, приводящей к появлению и развитию многих заболеваний, сокращающих продолжительность жизни человека.

Данная проблема становится еще более актуальной в связи с низкой эффективностью существующих и широко рекламируемых методов лечения ожирения, игнорирующих психосоматическую составляющую…

Между тем, в ряде современных работ указывается на приоритетное значение психологических факторов в генезе ожирения и психосоматический характер данного заболевания.

Анализ пищевого поведения 10 000 человек выявил разнообразные психологические факторы, провоцирующие гиперфагические реакции: 84% больных реагировали перееданием на психоэмоциональное напряжение, обусловленное конфликтами в семье и на работе, бытовой неудовлетворенностью…»

Говоря о психосоматике ожирения, безусловно необходимо исключить органические заболевания, вызывающие ожирение: болезнь Кушинга, гиперинсулинизм, аденома гипофиза и др. Эти заболевания, требуют немедленного вмешательства врачей соответствующего профиля и медикаментозного лечения.

(Хотя при определенных условиях и возникновение данных заболеваний можно связать с психогенными факторами).

Однако нас интересуют те 84 % больных, у которых ожирение связано именно с психологическими факторами.

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Работа психотерапевта в данном случае заключается в поиске ответа на вопрос: Что заставляет человека есть больше, чем ему необходимо?

Согласно исследованиям доктора Н. Пезешкиана, таких факторов несколько:

1. Опыт раннего детства, когда еда виделась ребенку как нечто большее, нежели просто поступление питательных веществ: успокоение, внимание матери, переключение с негативных эмоций (наверняка каждый из нас наблюдал, как плачущему ребенку подсовывают конфетку; орущему младенцу бутылочку со смесью или материнскую грудь).

2. Концепции воспитания:«кто много ест – тот большой и сильный»; пока не поешь – телевизор смотреть не будешь (гулять не пойдешь) и т.д.

3. Устои и традиции, требующие застолий где надо и где не надо: «путь к сердцу мужчины лежит через желудок», «хорошего человека должно быть много».

Ранее детство. Не переработанный взрослением опыт раннего детства опасен тем, что ребенок не просто усваивает некие модели удачного для него поведения, а не способен при взрослении осознавать наличие таковых и их разрушающее воздействие.

Голод для ребенка одно из самых болезненных ощущений. Еда выступает обезболивающим средством в полном смысле этого слова. Но вскоре едой начинают заглушать и недовольство ребенка чем-то другим: холод, колики, страх, обида — все это вызывает плач, а в ответ на плач — молоко матери или смесь.

Не хочет засыпать — еда. Испугался — еда. Разозлился — еда. Чуть постарше: надо дать маме поговорить по телефону — на печеньку. Рассказать стишок — на конфетку.

Будучи взрослым, человек придает еде извращенное значение: «побаловать себя» в случае стресса; «заслужить внимание и благодарность» в случае нехватки любви и т.д.

Безусловно, нет ничего плохого в том, если вы любите иногда зайти в любимую кондитерскую и съесть кусочек любимого торта. Но если это становится способом разрешения конфликта совсем в другой сфере – любовных отношений, неудач на работе – это проблема, видимый аспект которой — ожирение.

Концепции воспитания также действуют «по-партизански». Жизнь достаточно сложна и периодически нам надо держать удар. Но почему одни держат этот удар через занятия спортом, оттачивание неких навыков коммуникации, профессиональных знаний, а другие просто покрываются жирком?

«Чтобы быть большим и сильным, надо много кушать»

«Будешь мало есть — тебя будут обижать»

«Хорошего человека должно быть много»

А как часто еда выступает подменой отношений:

«Путь к сердцу мужчины лежит через желудок»

«Я весь день у плиты проторчала, а ты есть не хочешь?»

«Мы не настолько богаты, чтобы на тарелках еду оставлять»

Таким образом человек, сам того не осознавая, придает еде совсем иные смыслы и значения, нежели обычное питание организма. И в такой ситуации похудеть не удастся никогда, ибо еда это: безопасность, любовь, внимание, релакс, и т.д.

Подвох подобных неверных сцеплений тела и психики еще и в том, что само по себе такое «пищевое» разрешение непищевых ситуаций создает внутреннее неосознаваемое напряжение.

Напряжение – это стресс. Стресс – это фантастическая игра гормонов, которые в результате заставляют каждый грамм съеденного откладываться в жировой запас.

Можно предположить, что ожирение преодолевается просто: сидим на строгой диете всю жизнь.

Но во-первых – еще никому это не удавалось, во-вторых это вызовет вторичный эффект: само по себе такое напряжение вызовет неблагоприятную реакцию организма, который с каждым понижением суточной дозы калорий понижает и активность систем организма. Вы либо заболеете, либо сорветесь.

Рассчитывать на стойкое изменение веса можно только разобравшись с психосоматическими причинами:

неподконтрольностью желания есть;

стрессовыми изменениями обмена веществ.

Кто в этом поможет? Безусловно, можно попытаться под стаканчик красного разобраться с подружкой на кухне (тем более что это принятый тип психотерапии в нашей стране). Но есть одно но.

Тело реагирует тогда, когда разум не осознает. Зачастую пусковые механизмы психосоматических проблем выводятся на подсознательный уровень.

Иными словами – вы не вспомните где, когда и почему берет начало процесс, заставляющий вас накапливать жир. Здесь мало логики и памяти. Здесь нужно знать механизм работы сознательного и подсознательного и техники их «раскрытия».

Но и добравшись до истоков, надо иметь четкое понимание как с этим быть. Ведь жирок — это своего рода костыль, поддерживающий человека. И выдернуть этот костыль, не предложив новую опору (что собственно и происходит при жесткой диете) — обречь человека на новые неудачи и травмы.опубликовано econet

Автор Оксана Фортунатова

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