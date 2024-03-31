13 вещей, которые не делают родители детей со здоровой психикой

Чтобы вырастить ребенка со здоровой психикой, необходимо избегать распространенных родительских ошибок. Каких именно - читайте в статье.

Формирование у ребенка здоровой психики не означает, что он не будет плакать, когда ему грустно, или что он никогда не будет переживать из-за неудач. Психическое здоровье не тождественно толстокожести и бесчувственности. На самом деле, все ровно наоборот. Психическое здоровье — это то, что позволяет детям приходить в себя после неудач и продолжать делать что-то важное и ценное, даже если одолевает неуверенность в себе. Крепкая психика — ключ к тому, чтобы дети могли реализовать свой жизненный потенциал.

Однако чтобы вырастить ребенка со здоровой психикой, необходимо избегать распространенных родительских ошибок. Я перечисляю эти типичные ошибки в своей книге «13 вещей, которые не делают родители психически здоровых детей». Вот они:

Ошибки родителей, которые влияют на психику ребёнка

1. Поощряют синдром жертвы

Проигрыш в спортивной игре или провал школьной контрольной не делают ребенка убогим неудачником. Отвержение, неудачи и несправедливость — это часть жизни.

Утешайте и поддерживайте ребенка, когда ему это нужно, но не поощряйте в нем чрезмерное желание жалеть себя. Научите его, что даже в самых несправедливых обстоятельствах он может предпринять какие-то конструктивные действия.

2. Воспитывают виной

Постоянное внушение ребенку чувства вины учит его только тому, что чувство вины невыносимо.

А дети, которые думают, что вина — это ужасно, не в состоянии сказать “нет” кому-то, кто говорит им: «будь другом, дай списать» или «если ты меня любил, то сделал бы это для меня».

Покажите ребенку, что даже несмотря на то, что вы сами время от времени испытываете вину — что, вообще говоря, свойственно всем хорошим родителям — вы не позволяете этому неприятному чувству мешать вам принимать мудрые и здравые решения.

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3. Превращают ребенка в центр вселенной

Если ваша жизнь вертится только вокруг ваших детей, они вырастут в уверенности, что все вокруг должны их обслуживать. Эгоцентричные, заносчивые дети вряд ли преуспеют в жизни.

Научите ребенка больше фокусироваться на том, что он может предложить миру, нежели на том, что он может взять.

4. Позволяют страхам влиять на свои родительские решения

Да, если вы на всю жизнь поместите ребенка в безопасный кокон, это убережет вас от многих тревог, но это не научит вашего ребенка жить реальной жизнью и обходиться с собственными страхами. Всякий раз в тревожной ситуации он будет прятаться.

Покажите детям, что лучший способ победить свой страх — встретиться с ним лицом к лицу, и вы вырастите смелых детей, готовых выходить за пределы своей зоны комфорта.

5. Дают своим детям власть над собой

Позволяя детям диктовать, что семья будет есть на ужин или куда поедет в отпуск, мы даем им больше власти, чем они готовы выдержать исходя из своего возраста и уровня развития. Отношение к детям как равным (и тем более главным) — вот что разрушает их психическую устойчивость.

Давайте детям возможность принимать самостоятельные решения в простых вопросах, уча их прислушиваться к себе (что я хочу, а чего не хочу), но соблюдайте четкую семейную иерархию в более важных вещах.

6. Ждут совершенства

Ожидать от своих детей успехов — вполне здоровая вещь. Но требовать от них, чтобы они были идеальными, чревато плохими последствиями. Научите детей, что потерпеть в чем-то неудачу — это нормально, и не быть самым лучшим во всем, что ты делаешь, — тоже нормально.

Дети, которые стремятся стать лучшей версией самих себя, а не лучшими во всем, — не делают свою самооценку зависимой от других людей.

7. Позволяют детям избегать ответственности

Позволить детям не помогать по дому и не делать уроки может быть большим соблазном. В конце концов, все мы хотим, чтобы у наших детей было беззаботное детство.

Но ребенок, который выполняет соответствующие его возрасту обязанности, отнюдь не перегружен. Наоборот, он развивает в себе навыки, необходимые, чтобы в дальнейшем стать ответственным взрослым.

8. Чрезмерно оберегают своих детей от боли

Обиды, печали, тревоги — все это часть жизни. Позволяя детям испытывать эти болезненные чувства, мы тренируем их навык выдерживания неприятного.

Обеспечьте детям достаточно поддержки, чтобы они смогли справляться с болью и благодаря этому обрели уверенность в своей способности встречать неизбежные жизненные трудности.

9. Считают себя ответственными за эмоции своих детей

Если вы постоянно подбадриваете ребенка, когда он грустит, или успокаиваете, когда он расстроен, то вы берете на себя ответственность за регуляцию его эмоций. Однако дети постепенно должны сами развить этот навык управления своими чувствами.

Покажите ребенку пример здоровых способов обхождения с эмоциями, чтобы они научились этому сами и в дальнейшем не перекладывали эту задачу на других.

10. Не дают детям совершать ошибки

Исправление родителями домашнего задания по математике, проверка, положил ли ребенок свой школьный завтрак в рюкзак, и постоянное напоминание о домашних обязанностях не принесут ему никакой пользы. Естественные последствия поступков, вероятно, лучший учитель жизни.

Позвольте вашим детям ошибаться и покажите им, как учиться на своих ошибках, чтобы стать мудрее и сильнее.

11. Путают дисциплину с наказанием

Цель наказания — заставить ребенка страдать за свой проступок. Дисциплина же учит тому, как поступить лучше в следующий раз.

Воспитать ребенка, который боится наказания, — не то же самое, что воспитать ребенка, который хочет поступать хорошо по собственному выбору. Чтобы научить ребенка самодисциплине, используйте метод естественных последствий.

12. Ищут легких путей, чтобы избежать дискомфорта

Да, когда вы уступаете капризничающему ребенку или моете посуду вместо него (хотя это его обязанность), это упрощает вашу жизнь прямо сейчас, но формирует у детей не самые здоровые привычки.

Пусть ребенок видит, что вы сами делаете то, что требуется от вас сейчас, и можете отложить желанное удовольствие на потом. Ваш пример научит ребенка тому, что у него достаточно сил и упорства, чтобы доделать что-то до конца.

13. Упускают из виду передачу собственных ценностей

Многие родители не прививают своим детям ценности, которые им дороги. Они настолько погружены в повседневный жизненный хаос, что забывают о более длительной перспективе воспитания.

Убедитесь, что ваши сегодняшние приоритеты отражают то, что вы цените в мире больше всего, и вы дадите своим детям ресурс жить наполненной и осмысленной жизнью.опубликовано econet

Автор Эми Морин

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