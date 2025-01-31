Сиблинговая ревность: типичные ошибки родителей

«Мама, давай отнесем его обратно в роддом» - кивает трехлетняя Маша на маленького братика, появления которого она, казалось бы, еще совсем недавно с таким нетерпением ждала.

Ревность между братьями и сестрами – это явление, знакомое, наверное, практически всем родителям, в семье которых растет не единственный ребенок. И чаще всего этому явлению подвержены именно старшие дети, которые в один прекрасный момент обнаруживают, что перестали быть объектом неразделимого внимания родителей и центром жизни всей семьи. И это действительно очень серьезные переживания. Для их описания в психологии существует даже специальный термин «детронизация», то есть свержение с трона.

Ревность между братьями и сестрами: несколько практичных советов

Проявляться эта проблема может по-разному: в эмоциональной неустойчивости ребенка, его возвращении к тем формам поведения и проблемам, которые он, вроде бы, уже перерос; в ссорах и конфликтах с родителями; иногда даже в психосоматических заболеваниях; а порой дело доходит и до агрессивных проявлений в адрес «коварного узурпатора», то есть младшего брата или сестры.

Во многом чувства старшего ребенка являются понятными и естественными. Ему действительно нужно пережить объективно сложную для себя ситуацию, привыкнуть к ней, найти в ней какие-то положительные моменты.

Но легче это приспособление будет происходить при более-менее бережном отношении родителей, использовании ими правильной стратегии поведения на этом этапе жизни семьи. К сожалению, иногда этого не происходит, и состояние ребенка, наоборот, усугубляется не совсем правильными поступками мамы и папы (которые, кстати, зачастую действуют из самых хороших побуждений). Попробую описать некоторые типичные ошибки.

Формирование у ребенка неадекватных ожиданий

Сережа с нетерпением ждал, когда мама вернется из больницы с обещанным братиком. Еще бы! Теперь ему будет с кем бегать на площадке, играть в футбол и строить космодромы из лего. К сожалению, его постигло жесткое разочарование: домой принесли маленький сверток, даже не очень похожий на человека, который был способен только плакать, спать и часами «висеть» на материнской груди.

К сожалению, довольно часто родители, стремясь создать у ребенка позитивное отношение к появлению младшего члена семьи, создают у него в голове нереалистичную картину. Конечно, брат или сестра смогут стать партнерами по играм, но ведь это произойдет далеко не сразу.

Ребенку важно объяснить, что младенец – это существо не очень приспособленное для совместных развлечений. Здесь полезно, кстати, посмотреть младенческие фотографии самого будущего старшего брата, рассказать о том, как он вел себя, когда был совсем-совсем маленьким. Это не только поможет сформировать более адекватные ожидания, но и создаст у ребенка правильную временную перспективу («я тоже был беспомощным и плаксивым младенцем, а потом ничего, вырос»).

Нарушение естественной возрастной иерархии

Трехлетний Миша и шестилетний Вова играют в настольный футбол. Вова все время выигрывает. Миша расстраивается и плачет. В комнату вбегает рассерженная мама: «Ты что, ему уступить не можешь? Он же маленький, маленьким нужно уступать».

Зачастую дров в печку ревности старших братьев и сестер подбрасывает тот факт, что, получив статус старшего, ребенок приобретает кучу новых обязанностей, но никаких прав. Очень часто можно услышать от родителей фразу: «Он старше, с него и спрос больше». Но ведь и возможностей тоже объективно больше.

Возникает вопрос, почему старший ребенок должен все время скрывать эти возможности, не получая никаких связанных с ними естественных преимуществ? Такое положение дел, кстати, неполезно и для младшего ребенка, потому что он привыкает получать выгоды от своей инфантильной позиции и, закономерным образом, совсем не будет стремиться с ней расстаться, иногда прекрасно осваивая роль так называемого «слабого манипулятора», которая может закрепиться на долгие годы.

На мой взгляд, очень важно, чтобы родители показывали старшему ребенку преимущества его статуса, подчеркивали их (например, «Мише пора ложиться спать, а ты, Вова, можешь поиграть еще немного, ты же старше»), тогда и ревность будет гораздо ниже и, соответственно, проявлять снисходительность к младшему старший ребенок будет с гораздо большей вероятностью самостоятельно и добровольно.

Отказ старшему ребенку в возможности участвовать в подготовке к появлению младшего и в уходе за ним

Мама семилетнего Игоря рассказывает: «Когда мы три года назад ждали рождения Анечки, мы отправили Игоря на месяц с бабушкой на море. За это время сделали ремонт, купили все для малышки. Нам казалось, так будет лучше. Но отношения между ними сразу не заладились».

Возникновение достаточно сильной ревности в этом случае совершенно не удивительно. Представим себе чувства ребенка, которого «выслали» из дома, а потом он вернулся в резко изменившуюся квартиру, в которой еще к тому поселилось некое существо, целиком и полностью занявшее ранее принадлежащее ему место.

Гораздо дальновиднее привлекать старшего ребенка к подготовке к появлению сестрички или братика: пусть он выскажет свое мнение по поводу выбора кроватки, коляски, участвует в покупке одежды и игрушек. Так у ребенка сложится ощущение, что происходит важное семейное дело, в котором участвуют все.

После рождения ребенка стоит привлекать старшего к уходу за ним (конечно, только по мере его возможностей и желания!). При правильном подходе это поможет сформировать эмоциональную связь между детьми, наполнит старшего ощущением своей значимости и гордости («я мамин помощник»). Но еще раз повторюсь, здесь важно не переусердствовать, для многих моих взрослых клиентов воспоминания о том, как их превратили в настоящую няньку для малыша, до сих пор вызывают обиду и гнев.

Отсутствие индивидуального внимания, уделяемого старшему ребенку

Разговариваю с пятилетней Катей, родители которой обеспокоены тем, что дочка последние недели явно старается есть поменьше. «Я не хочу расти, становиться взрослой, хочу, чтобы мама меня, как Олечку, держала на ручках и кормила своим молочком».

К сожалению, эта ошибка очень часто имеет под собой вполне объективные причины: уход за младенцем действительно требует очень много времени и сил. Но все же критически важно не забывать об эмоциональных потребностях старшего ребенка (ведь недостаток внимания он будет переживать прежде всего как потерю родительской любви), стараться находить возможность побыть с ним вдвоем.

В случае с младенцем, кстати, иногда это бывает не так уж сложно: со старшим можно «по-взрослому» поговорить во время прогулки с коляской, можно почитать ему книжку во время длинных кормлений и т.д..

На самом деле, тема причин сиблинговой ревности практически неисчерпаема. Я остановилась лишь на наиболее значимых, со своей точки зрения, проблемных моментах.опубликовано econet

Автор Полина Румянцева

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