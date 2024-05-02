Попал так попал: Упражнение для тех, кто в панике и в отчаянии

Упражнение, снижающее интенсивность отчаяния и активизирующее наше мышление в стрессовой ситуации.

Это упражнение для снятия стресса из серии «Учимся думать головой под наблюдением психотерапевта». Никаких визуализаций, никаких техник телесно-ориентированной терапии. В психологии используется не только правое полушарие головного мозга, но (иногда) и левое. Умение логически мыслить развивается не только на уроках математики, но и на «уроках психологии». Вот этим мы сейчас и займёмся.

Стрессовые ситуации

Бывают такие ситуации, когда мы - в панике и в отчаянии... И тогда мы начинаем употреблять громкие выражения для того, чтобы ещё глубже загнать себя в пучину скорби...

Мы говорим: «потерян смысл существования», «нет надежды на будущее» и прочие громкие слова всех паникёров в стрессе...

А паникёров, между прочим, в военное время (время наибольшего стресса) расстреливали. Чтобы они не разрушали моральный дух армии.

Вместо произнесения этих громких фраз нужно (попав в схожую - стрессовую ситуацию) просто спокойно выполнять данное упражнение для снятия стресса.

Но как же выполнять данное упражнение, если ты не умеешь? А учиться загодя!

Поэтому мы с Вами будем тренироваться плавать «на сухом месте»... (Вначале...) Чтобы потом, попав в конфликтную или стрессовую ситуацию, мы уже знали как себя вести и вели себя - правильно.

Когда у нас возникает законный стресс? Когда кто-то (или что-то) нарушает наши планы. Вот главный и практически единственный механизм возникновения стресса.

Когда мы смиримся с тем, что будет очевидно по-другому, нежели мы себе напланировали, тут-то и стресс проходит. Начинается обыкновенная жизнь.

Итак, перед тем, как перейти непосредственно к упражнению для снятия стресса, повторю:

Чтобы найти самое оптимальное решение в любой кризисной ситуации (а не метаться как хомячок по клетке) нужно:

снизить интенсивность стресса (отчаяния),

активизировать мышление.

А что же для этого нужно делать-то? Всё очень просто, на самом деле.

Какой бы громадной и неразрешимой ни казалась Вам Ваша проблема, Вы должны отыскать в ней ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ.

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Технически это выполняется следующим образом:

Возьмите лист бумаги и расчертите его вертикальной чертой напополам.

В одной колонке напишите подзаголовок ЗЛО

В оставшейся колонке сделайте подзаголовок ДОБРО

А теперь (по пунктам и подумав) распишите все негативные моменты, которые сулит свалившаяся проблема.

Далее (так же тщательно) в колонке ДОБРО распишите все положительные моменты, все так называемые «плюсы» от данной ситуации.

Вы начнёте, конечно, с иронии и ёрничества... Но чем дальше Вы будете думать и записывать обдуманное, тем больше дельных озарений Вас посетит...

Вас должно посетить главное озарение: что есть действительно хорошего в данной ситуации. От чего более плохого уберегла Вас она? Чему Вы можете научиться, попав в такое место?

В помощь выполняющему данное упражнение и работающему над колонкой ДОБРО

Когда Вы будете подыскивать «плюсы» своей ситуации, воспользуйтесь, пожалуйста, одним психологическим инструментом. Он называется: стратегия «Сравнение, идущее вниз»

Это очень просто. Вы должны сравнить себя с другими людьми, людьми, которые находятся в ЕЩЁ БОЛЕЕ ХУДШЕЙ ситуации, чем Вы сейчас...

Ой как многие не любят эту психологическую стратегию!

Да, у неё есть побочные эффекты, поэтому данную стратегию никогда (рекомендуют психологи) не нужно использовать без ВТОРОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ: стратегии «Сравнение, идущее вверх»

Используйте эти две стратегии как качели: «вверх - вниз, вниз - вверх».

Сравнение, идущее вверх - это вспоминание и перечисление ВСЕХ своих успехов и положительных качеств. Ключевое слово здесь всё-таки - своих.

Смысл этой стратегии - ощущать себя «великим» не только за счёт униженного положения многих других людей, но и за счёт поиска ресурсов «счастья» в своей собственной личности. Это ответ на вопрос: «Ну, а сами-то чем богаты?»

Ведь на постоянном созерцании нищих и убогих долго не протянешь - надо искать ресурсы гордости в себе самом.

А они у Вас, поверьте, есть.

Где мы будем плавать на сухом месте?

Вернёмся к упражнению. Заполнили две колонки? Отлично. Осталось только довести навык выполнения такого упражнения-анализа - до автоматизма.

Где будем тренироваться? А вот, например, в очереди... Вот где лучшее место - потренироваться!

Представьте себе: Вы отстояли очередь, подали свои бумаги, а Вам говорят: «Не те бумаги! Эти - просроченные, эти - не по той форме. А это не ко мне, а вон в то окно».

А вот теперь в тот самый миг нам нужно ...Вспомнить про упражнение для снятия стресса! И выполнить его!

Сложно? Сложно тем, кто не тренируется постоянно.опубликовано econet

Автор Елена Назаренко

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