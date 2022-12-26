5 вещей, которые НИКОГДА НЕ НУЖНО говорить своим детям

Быть родителем вовсе не легко. Мы приходим к этой роли в своей жизни, таща за собой значительный багаж: наш собственный детский опыт, наши личностные особенности, способности справляться со своими чувствами и адекватно выражать их, способности к эмпатии… Этот список можно продолжать бесконечно. Понятно, что далеко не всегда этот «багаж» играет позитивную роль в построении наших отношений с собственными детьми.

К сожалению, мы все прекрасно знаем, как много взрослых довольно сильно травмированы своим детским опытом, психологически нездоровыми взаимодействиями с своими родителями. Причем, к несчастью, довольно часто этот негативный опыт буквально передается из поколения в поколение, отравляя жизнь семьи на протяжении многих десятилетий.

Как быть хорошим родителем: чего не стоит говорить своему ребенку

Как разорвать этот порочный круг? Что значит быть хорошим родителем? Понятно, что на этот вопрос не может быть однозначного ответа, «хороший родитель» - существо слишком сложное и многогранное. Но сегодня мне бы хотелось поговорить о том, что частично быть хорошим родителем означает избегать поведения, которое может нанести вред собственному ребенку. К сожалению, психологические исследования подтверждают идею о том, что «зло сильнее добра», то есть негативные воздействия на личность приводят к более значимым последствиям, чем позитивные.

Давайте подумаем, какие родительские послания однозначно будут оказывать на ребенка деструктивное воздействие.

Использование слов как оружия

Когда мы называем плачущего ребенка «нытиком», «слабаком», когда мы, в сердцах, бросаем, что он «тупой», или «жирный», или «лентяй», мы наносим эмоциональный урон. Современные исследования показывают, что эмоциональная боль, психологическое насилие, вербальная агрессия зачастую не менее разрушительны для ребенка, чем физические наказания.

Поэтому давайте не будем себя обманывать: словами можно ударить. Очень больно. Слова оставляют глубокие, пусть и не всегда сразу заметные шрамы на душе вашего ребенка.

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Выговоры, начинающиеся словами «ты всегда…»

Конечно, дети (как и все люди) совершают ошибки, иногда они ведут себя откровенно плохо. И конечно же, нам, родителям, иногда бывает нужно поругать ребенка. Но почему не стоит начинать выговор со слов, написанных выше? Потому что в этом случае мы ругаем уже не поведение, а самого ребенка, его личность.

Такого рода взаимодействие наносит серьезный ущерб и отношениям взрослых. Помните, как Вы хотели поругать мужа за то, что он не вынес мусор, а в результате припомнили ему все грехи, совершенные за ..дцать лет супружеской жизни?

Для ребенка такой «переход на личности» будет гораздо более разрушительным, убеждая его в том, что он вообще «не тот» и «не такой», каким должен быть, чтобы его любили.

Отрицание чувств ребенка

Эта деструктивная стратегия проявляется в том, что, в ответ на эмоциональную реакцию ребенка (чрезмерную, с нашей точки зрения), мы говорим ему что-то вроде «ты просто слишком чувствительный». Особенно опасно, если родитель использует такую стратегию, когда ребенок «взбрыкнул» в ответ на его (родителя) действие. Тем самым родитель снимает ответственность и вину с себя самого и перекладывает их на ребенка.

Ребенок не обладает достаточно зрелыми психологическими механизмами, позволяющими понять, что именно происходит, он будет считать, что действительно «сам виноват». Довольно часто ребенок будет верить в свою «чрезмерную чувствительность», что приведет к тому, что он просто перестанет доверять своим чувствам и оценкам ситуации.

По сути, это более легкий вариант эмоционального насилия, очень разрушительного, в результате которого ребенок может получить такие послания, например, как «то, что ты чувствуешь, никого не интересует» или «ты сам виноват, потому что это ты сам какой-то неправильный».

Сравнение одного ребенка с другим

Сравнение детей друг с другом далеко не безопасно даже в рамках одной семьи. К сожалению, соперничество между братьями и сестрами – далеко не такая безобидная с психологической точки зрения вещь, как может показаться на первый взгляд.

Фразы типа «Ну почему ты не можешь быть таким, как Саша?» или «Посмотри, какая молодец Аня. Ну почему ты хотя бы что-то не можешь сделать правильно?» совсем не будут мотивировать вашего ребенка к каким-либо свершениям. Любящему родителю очень важно помнить, что каждый ребенок – это уникальная индивидуальность, как бы банально это ни звучало.

Игнорирование личного пространства ребенка и его границ

Ребенок растет и развивается, родителю важно уметь к этому приспосабливаться: то, что уместно при взаимодействии с начинающим ходить малышом вряд ли сработает с подростком, жаждущим свободы. Важно уважать границы ребенка, давать ему личное пространство (так, чтобы это было сообразно его возрасту), предоставлять возможность выражать чувства и высказывать мысли без опасения натолкнуться на нравоучения и критику. Это не только позволяет ребенку быть самим собой, но и учит тому, что уважение границ другого – важная часть эмоционально близких отношений.

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Нарушение границ ребенка может проявляться по-разному. Конечно, в первую очередь здесь приходит в голову образ авторитарного родителя, желающего держать «все и вся» под неусыпным контролем. Так же и родитель, который живет «через ребенка», считает его продолжением себя не может, по определению, уважать границы и личное пространство своего сына или дочери.

Обычно выросшие в таких условиях люди испытывают значительные трудности в установлении здоровых межличностных отношений: либо они приучились постоянно защищаться, выстраивая вокруг себя стены, которые ошибочно принимают за границы, и избегая глубоких привязанностей, либо являются чрезмерно тревожными, склонными к формированию эмоциональных зависимостей.опубликовано econet

Автор Полина Румянцева

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