Подарки: Как мы их дарим и принимаем

Желание дарить и умение принимать подарки характеризует человека гораздо больше, чем принято считать. Ведь здесь затрагиваются глубинные механизмы взаимодействия с миром, в которых видимый процесс – собственно дарение, только верхушка айсберга.

Все знают о том, что любой живой организм постоянно взаимодействует со своим окружением. Человек, отнюдь не исключение, и то, каким образом каждый из нас этот обмен осуществляет, может служить показателем для вступления в близкие отношения или наоборот, отстранения. Конечно же, одним из главнейших «товаров» для обмена между людьми является эмоциональная энергия. Но энергия эта – понятие неосязаемое, ведь она невидима. Поэтому ей можно подобрать материальные эквиваленты. Одним из них являются подарки.

Как люди дарят и принимают подарки

Все знают фразу, что дорог не подарок, а внимание? Так вот, это о том, какие чувства люди испытывают в момент вручения и принятия подарка. А сама вещь впоследствии является символом испытанных чувств, и что самое удивительное – каждый раз при взгляде на нее эти чувства будут возрождаться. Поэтому подарок является еще и «хранилищем» эмоциональной энергии.

Все было бы проще, если бы дарения сопровождалось исключительно положительными эмоциями. Но далеко не всегда так бывает. И потому в простом с виду действии-дарении запечатлевается удивительное эмоциональное разнообразие.

Давайте понаблюдаем, как люди дарят и принимают подарки в зависимости от того, какие чувства они носят в своей душе.

Есть на свете "счастливо-бессовестные" люди, которые принимают все, как должное. Это касается и хорошего отношения к ним со стороны окружающих, и различного рода подарков вне зависимости от их стоимости. Любые знаки внимания в свой адрес они расценивают так: когда человек искренне хочет сделать им приятное, то он и сам при этом испытывает удовольствие.

Получается, что счастливый товарищ самим фактом своего существования дает возможность окружающим получить радость от жизни. Вы же помните, что дарить от души всегда очень приятно? В этом случае между дарителем и получателем устанавливается энергетический баланс и оба заряжаются позитивными чувствами.

Кстати, человек, который с радостью принимает подарки, дарить тоже будет с радостью. Вернее, дарить он будет только тогда, когда захочет сделать подарок. И подарит искренне, от души.

Будто бы в противовес им, на свете живут "совестливо-несчастные" товарищи. Они все делают наоборот. Если им перепал подарок «просто так», от искреннего человека, да еще и неожиданно – душевные мучения им обеспечены.

Во-первых, появится подспудное чувство вины – ведь совестливый человек не верит в то, что он достоин подарка «просто так». Во-вторых, начнутся метания в поисках ответного подарка, чтобы сравнять энергетический дисбаланс – такой человек не любит ходить в «должниках». Он думает, что вернув подарок, он вернет себе душевное равновесие.

Но не тут то было! Он же делает подарок не от души, а по необходимости. Ну а если даритель не был искренен, и сделал подарок под влиянием обстоятельств или некоторой корысти, то вместо радости его ждет энергетический перекос в виде обиды и разочарования.

Вот и получается, что ни подарить толком, ни принять дары такой человек не может без ущерба для своего эмоционального равновесия. Да, дополнительным расходом энергии является изображение радости в момент дарения и получения, и сокрытие истинных эмоций вины и раздражения.

Конечно же, вышеописанные портреты – это крайние полюса шкалы эмоций. В реальной жизни в зависимости от обстоятельств люди испытывают сложные чувства, которые могут включать в себя и радость и от получения подарка, и вину за то, что человек считает себя недостойным, и страх не соответствовать критериям дарителя. Это привычка эмоционального реагирования, свойственная каждому конкретному человеку. Диапазон эмоциональных реакций, сопровождающих его по жизни.

Если вы понаблюдаете за собой, то наверняка сможете проследить в воспоминаниях свои реакции на подарки. И реакции ваших близких тоже сможете отследить. А зачем, спросите вы, какой в этом смысл?

А смысл в том, чтобы увидеть свою личную схему взаимодействия с миром. Помните, мы с этого начали? Подарки – это мелочь на фоне судьбы. Но наши судьбоносные взаимодействия и чувства, которые мы испытываем при этом – будут точно такими же!

Другими словами, подарок от коллеги и подарок от судьбы вы воспримете с одинаковыми по своему качеству чувствами. Различаться они могут лишь по силе. А ваша привычная схема эмоционального реагирования обеспечит либо радость, либо досаду.

Можно ли изменить привычную схему эмоционального реагирования на события? Как показывает практика – это вполне возможно. Психолог может помочь вам осознать первопричины ваших повторяющихся реакций и освободиться от их.опубликовано econet

Автор Елена Белик

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet