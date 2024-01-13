ЕСЛИ БЫ Я СЕБЯ ЛЮБИЛА…

В Библии сказано: «Возлюби ближнего, как самого себя». И мы когда начинаем развиваться, то приходим глубинному пониманию этой фразы, понимаем насколько это необходимо для построения любых близких отношений.

Вроде бы фраза простая и смысл ее очевиден, но… А что это такое – любить себя? Можем ли мы дать кому-то что-либо, если совсем не знаем о чем это ? Знаем ли мы, что это такое – по-настоящему любить себя? Не показательно, на публику, кому-то что-то доказывая – они еще у меня узнают! Он поймет, кого он потерял!.. А глубоко и искренне, для самой себя. Даже если вы остаетесь дома с собой - один на один?

Что это такое – любить себя

Современная культура, психологи твердят: надо полюбить себя, жить для себя. Реклама кричит: ведь ты этого достойна! …

Мы стараемся, стараемся изо всех сил, но почему-то не получается…

И тут просто руки опускаются – как быть в такой ситуации…

А между тем, известно еще и такое утверждение: никто тебя не полюбит больше, чем ты сама себя любишь…

И для нашей культуры, с тотальным дефицитом любви и горячим желанием любой ценой выжать, по капле выдавить ее из окружающих - это становится настоящей проблемой.

Любите меня! Восхищайтесь мной! Верьте в меня! Может тогда и я в себя поверю….

Но загнанное выражение из глаз ничем не скроешь – ни дорогой одеждой, ни солнцезащитными очками престижной фирмы…

Вот, смотришь, идет по улице девушка… Вся такая из себя, цокает высокими каблучками модных туфель, окруженная шлейфом духов, элегантно отбрасывает назад волосы, уложенные дорогим парикмахером в стильную стрижку, окидывает всех презрительным взглядом свысока… А если к ней, не дай Бог, кто-то обратится на улице, что-то спросить или даже познакомиться (не перевелись еще настоящие герои) - она просто обольет недостойного ледяным презрением и гордо прошествует мимо…

Когда-то я тоже хотела такой стать – чтобы «всем им» что – то доказать…

Но счастлива ли она? От кого она закрывается с помощью доспехов своего образа? От кого убегает? Наверное, от той маленькой девочки, которую очень сильно обидели, ранили, причинили боль… И теперь она для всех закрыта, никого не подпускает близко.

Или другая картинка. По той же улице идет девушка. Совершенно на вид обычная, без Гуччи и Версаче, она идет и искренне улыбается.

Ее глаза горят счастьем и интересом к миру – такое впечатление, что чудеса и волшебные события поджидают ее на каждом шагу.

И она радуется мелочам – солнечному лучику, голубому небу, пролетающим мимо голубям, брызгам воды из фонтана, нечаянно попавшим на ее личико, популярной песенке, раздавшейся вдруг из проезжающей мимо машины…

Она открыта и счастлива и глаза невольно провожают ее, хочется пойти за ней, вместе с ней, чтобы разгадать, в чем же ее секрет.

А ее секрет очень прост. Она счастлива от того, что любит себя, принимает себя в любых состояниях и мир вокруг, как зеркало, отражает ей эту любовь и принятие.

Когда ты счастлива, любишь и уважаешь себя, тебе не захочется играть на публику, никому ничего доказывать… А если по-другому, значит тут что-то не так.

Ну а корни этого всего традиционно растут из детства, из того, как с нами обращались наши родители.

Вот я от мамы часто слышала, что я жуткая эгоистка. Хочу, чтобы все всегда было по-моему (что часто соответствует действительности).

Честно говоря, я думала, что я все это давно уже пережила, но недавно слушала лекцию Руслана Нарушевича, в которой он говорит, что женщина не может быть эгоисткой – просто по своей природе. Она создана по-другому, из любви, преданности и служения. Она получает счастье и чтобы пойти и тут же поделиться им с близкими людьми, с окружающими, со всем миром.

Вот представьте такую ситуацию. Вы узнали какие-то очень приятные новости или случилось что-то очень-очень хорошее. Вы сидите и молчите в тряпочку, упиваясь этим сокровенным знанием? Уверена, что нет – к тому моменту, как я закончу эту заметку, вы бы уже успеете обзвонить маму, папу, сестру, 10 подружек и оповестить обо всем случившемся соседку с нижнего этажа. Просто потому, что вам так хорошо, что эта энергия счастья просто распирает и невозможно удержать ее в себе…

И когда я слушала эту лекцию, я плакала…

Плакала от того, что потихонечку соприкоснулась этим волшебным состоянием – любви к себе, которое долгие годы подавляла, не считая себя достойной.

Мне стало так больно, что хотелось топать ногами, кричать, разбрасывать все вокруг , рвать на мелкие кусочки.

Этот огромный ресурс так долго жил во мне, а я – давила его в себе «до тех пор, пока не добьюсь чего-то значительного в жизни, стану президентом России или, в крайнем случае, крупной компании с тысячами сотрудников. Вот тогда наконец-то мои родные смогут гордиться мной и полюбят, и я наконец-то буду иметь право любить и уважать себя…

Как-будто меня нельзя любить просто так, уже за т о, что я есть .. Бррр… Как вспомню это свое состояние….

Матери девочек, запомните пожалуйста: девочка не может быть эгоисткой! Она просто всем своим поведением просит вашей любви и внимания, признания ее совершенной, божественной природы…

И надо ей не так много – ласковые объятия, слова любви, похвала.

А все остальное – это уже извращенные формы, когда вы не можете этого дать…

А то, что у нас порой нет ресурса, чтобы дать ей любовь – это совершенно не ее проблемы.

И не надо из-за этого на нее кричать, наказывать. Лучше давайте займемся наконец-то собой и научимся любить себя.

А как это – любить себя? Что мы делаем для человека, которого любим? Правильно, мы о нем заботимся – говорим ему ласковые слова, покупаем подарки, кормим вкусной едой, балуем, потакаем маленьким прихотям…

И не раз в месяц – иначе это просто неуклюжая взятка, чтобы загладить свою вину, а каждый день. Много раз в день….

И в этом может помочь замечательная практика, подсказанная мне Гопали (Благодарю тебя за нее от всей души!).

А если бы я себя любила….

А если бы я себя любила, я бы надела это платье? Привычное, удобное, но потерявшее форму и все в каких-то подозрительных комочках? Я бы ходила по дому в старом, выцвевшем, растянувшемся халате с пятнами?

Потратила бы деньги, отложенные на маникюр, на продукты – потому что «дома нечего есть» (читай, не все захотят есть то, что приготовлено дома).

Если бы я себя любила, я бы работала на нелюбимой работе, на которой меня ни во что не ставят и уже 3 года откладывают обещанное повышение?

Если бы я себя любила, тащила бы я из магазина в каждой руке по восьмикилограммовому пакету с продуктами?

Если бы я себя любила, слушала бы я каждый день жалобы на жизнь и правительство от случайной знакомой? Или аккуратно перевела бы тему?

Ждала бы я звонка от мужчины, который ни во что меня не ставит и постоянно обманывает, давала бы я второй, третий шанс человеку, который причиняет мне только боль?

Обедала бы я фаст-фудом или сникерсом или готовила себе вкусный полезный обед каждый день?

Общалась бы я с подругой, которая за моей спиной говорит гадости обо мне и моем муже?

Наконец, позволила бы я другим решать за меня – что мне любить, с кем общаться, во что одеваться, на что тратить свое свободное время и деньги – если бы я любила себя?

Этот простой вопрос… Но как важен на него ответ! Сколько сил, энергии, он дает!

Эта простая фраза может поменять вашу жизнь. Попробуйте, вам обязательно понравится!

В следующий раз, когда вас попросят о чем-то вам лично ненужном и даже неприятном, или с грустью отойдете в магазине от понравившейся вам кофточке только потому, что у ребенка всего четыре пары обуви и ему срочно нужна пятая, или до ночи будете намывать квартиру, вместо того, чтобы просто посидеть и почитать книгу, спросите себя, а как бы я поступила в этой ситуации, если бы я себя любила?

Сначала это может быть странно и непривычно, даже больно. С непривычки можно «слегка перегнуть палку», но это поправимо.

Осмелитесь попробовать? Или дальше будете «заслуживать» любовь?

Конечно, есть страх, как на это наше новое состояние отреагируют близкие люди. Они отреагируют нормально, если это будет идти изнутри вас, а не демонстративно, просто чтобы кому-то что-то в очередной раз доказать. И еще больше начнут ценить и уважать вас.

У них просто не будет другого выхода – ведь мир – это большое зеркало.

Если ВЫ внутренне готовы полюбить и принять себя, вас полюбят и начнут уважать окружающие. Потому, что это будет естественно и органично, ведь все так и должно быть в природе.

Ведь все мы – дети Бога, в каждом из нас живет частичка нашего Небесного отца. Каждый из нас достоин любви, любить и быть любимым.

А начинается это с позволения себе любить себя, любить по-настоящему, вне зависимости от внешних событий и обстоятельств.

И только возлюбив себя, мы сможем по-настоящему полюбить наших ближних, помочь им стать счастливыми, разделить с ними свою радость и любовь к миру.

Я искренне желаю нам всем начать учиться любить себя – уже сегодня! Сделать наконец что-то для себя – то что хотелось, но по какой-то причине все время откладывается. Может даже какую-то мелочь – поужинать мороженным и улечься спать с мягкой игрушкой в обнимку, например. Или купить То самое платье… Или отложить нудный учебник по бухучету и прочитать роман..

И кто знает, какое в вашей жизни случится чудо! опубликовано econet

Тамара Архипова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet