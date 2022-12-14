Как мы раздуваем скандал: 8 типичных ошибок 

Многие люди сталкиваются с гневными эмоциями своих друзей, коллег, партнеров и членов семьи, будучи совершенно неподготовленными к конфликту.

Когда мы не знаем, как поступить, столкнувшись с чужими негативными чувствами, мы склонны допускать ошибки. Наши вмешательства, направленные на то, чтобы справиться с чужим гневом, обычно контрпродуктивны и совершенно не эффективны. Они лишь продлевают ссору и увеличивают ее разрушительные последствия. Мы, сами того не желая, сыплем соль на рану.

Вот 8 наиболее распространенных ошибок, которые ведут к скандалу:

1. Мы защищаем нашу невиновность.

«Но я не делал этого, милая. Богом клянусь».

Этот ответ воспринимается как «вступление в борьбу», так как называя партнера «лжецом», вы начинаете противоборство с ним. Поэтому данная фраза отнюдь не несет в себе успокаивающий эффект.

Поймите, наша «невиновность» не обсуждается в данный момент. Нас не обвиняют в преступлении, и мы не требуем адвоката.

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Проблема в том, что другой человек злится, и гнев заставляет его страдать. Нам необходимо облегчить эту боль, а не сделать еще хуже.

2. Мы отдаем приказы и распоряжения.

«Возьми себя в руки, дорогой», «Соберись, держи себя в руках, детка», «Прекратите это немедленно».

Другой человек не будет слушать наши приказы. Он не хочет, чтобы его контролировали. Наши попытки «помочь» - совсем не то, что ему нужно прямо сейчас.

Старайтесь контролировать лишь самих себя. Если мы не присмотрим за собой, кто это сделает?

3. Мы принимает на себя ответственность за других.

Когда мы видим человека, который ведет себя безответственно, преисполненные добрых намерений, мы стремимся взять все на себя. Но это также будет воспринято как попытка контроля. Другой человек немедленно захочет отразить нашу атаку.

Наш выбор должен состоять в том, чтобы принять ответственность за собственное физическое и эмоциональное состояние, а не чужое.

4. Мы предсказываем будущее.

Когда наша жизнь в настоящем находится вне нашего контроля, мы пытаемся решить эту болезненную проблему, обращаясь в будущее.

Мы придумываем гипотетические решения, такие как: «Если ты не прекратишь так себя вести, у тебя начнутся проблемы», «Я уйду от тебя» или «Я вызову полицию».

Эти восклицания обычно воспринимаются как угрозы, блеф или сверхкомпенсация нашего собственного чувства неполноценности. Они не производят впечатления на другого человека. Его боль становится еще более сильной. Поэтому лучше оставаться в настоящем.

5. Мы взываем к логике.

Мы также допускаем ошибку, пытаясь разрешить эмоциональные проблемы логически. «Будь разумной, детка, думай головой».

Попытку воззвать к разуму посредством использования логического мышления можно в лучшем случае назвать лишь наивной. Она исходит из того, что люди подобны Мистеру Споку (персонаж телесериала «Звездный путь»), то есть предоставив им логические аргументы и достаточное количество информации, вы заставите их колебаться.

Это заблуждение приводит к тому, что мы бесцельно тратим время, доказывая очевидное и объясняя свою точку зрения, но безрезультатно. Мы не можем изменить чувства силой воли либо посредством логического убеждения. Люди не вычислительные машины.

6. Мы взываем к «пониманию».

Наша ошибка – это пытаться заставить партнера «образумиться», «понять» реальность ситуации, осознать свои «ошибки».

Он же воспринимает наши попытки воззвать к его «пониманию», как:

попытку контролировать его и управлять его поведением с помощью манипулятивной, бесполезной логики

попытку сбить его с толку, когда он «знает», что он «прав»

попытку заставить его подчиниться

попытку заставить его чувствовать себя или выглядеть глупо.

7. Мы отрицаем обоснованность гнева.

«Ты не имеешь права злиться на меня после всего, что я для тебя сделала».

Гнев – это не вопрос «права» в соответствии с Конституцией, это эмоция. Вот почему данный аргумент звучит абсурдно. Кроме того, отрицая чужой гнев, вы, как следствие, объявляете его необоснованным. Партнер принимает это на свой счет. Теперь ему действительно больно.

Повод для вспышки раздражения, например: «Ты пролил мой кофе» может показаться ничтожным. Но мы должны помнить, что за поверхностными проблемами скрывается груз неразрешенного гнева из прошлого.

Поэтому никогда не вступайте в препирательства относительно «серьезности» провоцирующего ссору фактора.

8. Мы используем «непринужденный» юмор.

«Гыы, ты выглядишь так смешно, как так краснеешь». Этот ответ не усмиряет гнев.

Это насмешка, которая предполагает, что вы не воспринимаете другого человека и его чувства серьезно. Для него гнев – весьма болезненная эмоция и он требует, чтобы к нему отнеслись серьезно.

Мы не можем потушить огонь, подливая в него керосин. Бывают ситуации, когда беззаботные шутки уместны и способны разрядить ситуацию. Но это не тот случай.

Мы реагируем так с добрыми намерениями, потому что никто никогда не учил нас, как справляться эмоциональными проблемами. Это не наша вина, что мы так поступаем. Однако, теперь, когда мы понимаем, что это способно разрушить наши отношения, нам стоит быть особенно внимательными и чуткими. опубликовано econet.ru.

By Aaron Karmin

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