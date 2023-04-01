Когда умирает надежда, начинается жизнь

Жизнь настоящая, которая прямо сейчас. С признанием того, что есть. Что имею, что могу. К чему пришла. Без фантазий, ожиданий, розовых соплей.

И святой веры, что когда-нибудь наступит момент и... "он вернется", " "он оставит жену и будет со мной", "он начнет зарабатывать", " он сможет заработать на жилье", " он бросит пить", " он поймет, что со мной так нельзя и изменится". Перлз говорил, что зрелость наступает тогда, когда человек переходит от ожидания внешней поддержки к оборетению поддержки внутренней. Но процесс взросления очень болезненный. Сродни перерождению, великой метаморфозе, он сопровождается потерей веры.

Как если бы малышу сказали, что Деда Мороза нет. Как нет?! А волшебство? А олени? А зайцы? А гномы? Не может быть!

С обрушением надежды обретается свобода

А если этой вере в "Деда Мороза " не три - пять лет, а двадцать пять? Если на протяжении десятилетий лелеется надежда, что вот - вот...

Если эта надежда лежит в основе взаимоотношений?

Женщина верит-мужчина обещает, и она надеятся. Если на этом держится их союз? Если она все эти годы ждет?

С обрушением надежды обретается свобода. Свобода от розовых очков. И свобода жить своей жизнью.

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Не ждать, не просить, не умолять, не надеятся, не заставлять себя верить, а просто жить.

Подвести итоги. Ревизию, что собственно имеем на сегодняшний день. И с этим жить.

Не спорю, похороны надежды процесс очень горький. А злости-то сколько! На того, на кого столько лет потрачено в ожидании. Сколько сил и времени вложено, сколько слез пролито, столько мечтаний было-то... и все зазря.

Но только похоронив и закопав надежду, можно обрести смелость жить.

Ждать-то больше нечего, можно брать и делать. То что нужно, важно, хочется.

Когда рушится надежда, приходит бессилие. Горькое, пустое, безнадежное.

" Я не могу изменить другого человека. Я не могу сделать так, чтобы он дал мне все, что мне нужно. Я не могу потребовать мне вернуть все мои годы ожидания. Я даже не могу убить его за то, что он так и не дал мне, то что мне нужно." Но самое страшное - "Того, о чем я так мечтала, того чего я так ждала - не будет".

Правды ради стоит сказать, что надежда усилием воли не рушится, должны произойти внешние события, против которых уже не попрешь.

Но когда путы надежды спадают, человек обретает свободу жить.

И люди действительно начинают делать очень важные вещи. То, к чему они не притрагивались годами, они начинают разгребать, решать, делать. Как если бы они решили больше не ждать, чтобы заняться своей жизнью.опубликовано econet

Автор Ирина Дыбова

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