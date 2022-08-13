Зависеть от нас ребёнку должно быть приятно и спокойно

Делайте так, чтобы зависимость от вас не была болезненной. Привязанность должна быть надёжной, безопасной, свободной от уязвимости.

Мы часто забываем, что у ребёнка есть своя точка зрения на наши отношения, и она может совершенно не совпадать с нашей. Ребёнок может не читать наши мысли о том, как мы его любим. Если мы на него постоянно орём для его же пользы, то, скорее всего, у него будут ощущения несколько иные, чем у нас, в отношениях. Насколько это вообще приятно – зависеть? Это положительный опыт для ребёнка или ему приходится защищать себя от неприятных переживаний, связанных с зависимостью?

Это, кстати, и в партнёрских отношениях очень хорошая лакмусовая бумажка: «Насколько приятно зависеть в наших отношениях с тобой?», «Насколько тебе приятно зависеть от меня и насколько мне приятно зависеть от тебя в отношениях?»

Зависимость ребёнка в наших с ним отношениях

Ребёнок не захочет зависеть от нас, если не будет чувствовать, что мы всегда за него, а не против. Что мы заботимся о нём ради него самого.

И надо постараться, конечно, чтобы вопросы дисциплины, стычки из-за поведения не порождали у ребёнка ощущение, что сейчас родители могут зависимостью воспользоваться против него.

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— Ах, раз ты так ведёшь себя, значит всё, к другу ты сегодня не пойдёшь! Звони, отказывайся. К другу ты сегодня не пойдёшь!

— Папа (или мама), я же договорился уже! Они меня ждут! Мы там будем что-то вместе делать. Они ждут, когда я принесу свой ноутбук. Мы договорились!

— Всё! Я тебе сказала – прекрати. Звони, отказывайся! Раз ты так себя ведёшь!

Не пользуемся сведениями о ребёнке, тем, что мы знаем о нём, его слабостями, его привязанностями, для того, чтобы пытаться надавить, для того, чтобы условно «отомстить» за его непослушание или плохое поведение.

Откусываем себе язык, как только хочется это сделать.

Я знаю, что часто сил нет и единственное, что приходит на ум – это припугнуть чем-то таким, показать, что всё-таки я сильнее, у меня есть больше власти. Не делаем этого!

Это так же, как и в личных отношениях. Представьте, у вас всё хорошо, замечательно, например, с подругой.

Потом вы поссорились, что-то вы сделали такое, что она не одобрила: не пришли к ней на день рождения, опоздали, что-то не так сказали, обидели каким-то образом.

И она начинает о вас рассказывать другим людям все слабости, которыми вы с ней поделились, и все тайны, которыми вы с ней поделились. Как вы будете себя ощущать в отношениях?

Потом она приходит и мирится с вами: «Ну, всё, ну, хватит! Ладно, перестань уже! Я тебя простила!».

И дальше что? Насколько вы будете дальше делиться, показывать своё мягкое розовое брюшко ей?

Зависимость, достойная доверия, свободна от враждебности и негативизма.опубликовано econet.ru.

Автор Ольга Писарик

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