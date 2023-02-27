Почему интеллигентные женщины часто предпочитают оставаться одни?

Найти подходящего по всем параметрам партнера — не так то просто: кто-то встречает его совершенно случайно, а кто-то ищет методично и с применением дедукции. Однако зачастую интеллигентные и образованные женщины остаются одни. Давайте разберемся, почему это происходит.

Понятие интеллигентности довольно размыто: кто-то считает, что интеллигентность бывает только врожденной, а кто-то убежден, что ее можно обрести. Кроме того, нет твердой связи интеллигентности и высшего образования — люди бывают мудрыми и эрудированными и без университетского диплома, а его наличие вовсе не гарантирует, что человек интеллигентен и обладает широким кругозором. Однако это скорее исключения, нежели правило. По статистике, чаще всего высшее образование получают женщины, поэтому по мнению исследователей из Йельского университета, женщинам сложнее найти партнера их уровня интеллекта.

Почему интеллигентным женщинам сложно найти партнера

Результаты одного исследования позволяют взглянуть на этот вопрос и с другой стороны: чаще всего мужчины чувствуют себя неуверенно с женщиной, которая училась больше их и получила диплом (или несколько) о высшем образовании, интересующейся серьезными вопросами и не скрывающей этого. Рядом с такими женщинами многие мужчины чувствуют себя менее мужественными. Это не значит, что они предпочитают необразованных женщин, но их больше привлекают те дамы, которые об этом не говорят.

Но если отложить статистику в сторону, то одним из главных факторов, влияющих на то, почему интеллигентные женщины остаются одни, являются их ожидания и представления о своем партнере. Впрочем, давайте поговорим обо всем по порядку.

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Интеллигентные женщины не любят размениваться по мелочам

Интеллигентные женщины предпочитают мужчин, которые уже давно не публикуют в социальных сетях якобы смешные картинки, развлекательные видео или не держат своего слова. Это вовсе не значит, что им чуждо веселье, однако если они выбирают флирт, то остроумный, если ведут беседы, то со смыслом, а не о погоде, телепередачах и скидках в магазинах.

Такие женщины ценят свое время и поэтому, когда ищут партнера, тщательно "отсеивают" тех, кто им не кажется подходящим уже на первый взгляд. Да, такой подход имеет и свои недостатки, например, если по каким-то причинам женщина отказывается познакомиться с мужчиной получше, поскольку уже с самого начала увидела черты, которые считает неприемлемыми.

Интеллигентные женщины самодостаточны

Кто-то может назвать интеллигентных женщин слишком разборчивыми, но они хорошо знают себя, понимают свои приоритеты и, если для достижения своих целей им придется расстаться с другом сердца, они сделают этот выбор, потому что им достаточно хорошо и в собственной компании, а жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на кого-то другого.

К тому же, женщины, как и мужчины, очень устают, если в поиске партнера они терпят неудачи одну за другой. В таких случаях устройство личной жизни откладывается далеко на полку, фокус нацелен на саморазвитие, отдых, карьеру. Правда, нередко этот этап слишком затягивается и вернуться к общению с мужчинами и свиданиям бывает довольно тяжело.

Современные женщины умеют и могут делать все. А реализовавшаяся в карьере женщина, как правило, уверена в себе, самодостаточна, требовательна и точно знает, чего хочет. Часто мужчины считают это помехой к их проявлению мужественности и предпочитают прекратить эти отношения, как можно скорее.

Их не волнует чужое мнение

Интеллигентные женщины отличаются независимостью — их совершенно не задевает слово "старая дева", они не придают значение мнению окружающих и уж точно никогда не пойдут у него на поводу. Да, в жизни женщины может наступить момент, когда ей захочется отношений, но она будет искать их только тогда, когда она сама этого захочет.

И отношения она будет заводить только с теми, кто ей нравится, и не будет обращать внимания на "сватовство" родителей или друзей. С возрастом человек становится опытней и только он сам лучше знает, с каким человеком хочет быть вместе. Интеллигентную женщину сложно обмануть, поскольку красивыми речами ее не удивишь.

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Их жизнь достаточно увлекательна

Помимо отношений, семьи или детей, в жизни есть миллион вещей, доставляющих удовольствие. Интеллигентные женщины любят свою работу, хобби, друзей, поэтому часто не испытывают потребности в партнере и привыкают жить в свое удовольствие.

Для женщин, у которых есть дети от прошлых партнеров, крайне важно, чтобы их новый спутник нашел общий язык с их детьми. Это не всегда бывает легко и часто отношения рушатся именно из-за этого.опубликовано econet

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