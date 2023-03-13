ПИСЬМО-ОСВОБОЖДЕНИЕ: Техника избавления от негатива

Как часто в нашей голове застревают негативные мысли, которые мешают не только заснуть, но и двигаться вперед к назначенной цели. А негативные эмоции поселяются в теле, создавая зажимы, блоки, вызывая болезни. Всё это мало приятно и совершенно не способствует нашему развитию, а также мешает создавать свою жизнь такой, какой нам хочется. Сегодня я поделюсь с вами хорошей техникой, которую открыл нам Колин К.Типпинг в книге "Радикальное прощение".

ПИСЬМО-ОСВОБОЖДЕНИЕ - это хороший способ для очищения, которым можно пользоваться при любом случае.

Письмо-освобождение оповещает наше высшее Я и все части нашего существа, что мы позволяем им освободиться от любых следов и проявлений не прощения, связанных с любыми ситуациями, в этой или других жизнях. Письмо также служит инструментом само-прощения, поскольку в нем мы признаем, что сами создали свой опыт ради собственного обучения и роста. Письмо-освобождение рекомендуется писать рукой на бумаге, погружая все внимание внутрь себя. лучше если это будет нерабочая рука (левая - для правшей, правая - для левшей*).

Письмо-освобождение

Дата:_______________ Имя:_______________________

Дорогое Высшее «Я»,

Я,_______________, данным письмом подтверждаю, что Ты, мое Высшее «Я», моя Душа, мое Сверхсознание, моя ДНК, моя клеточная память и любые части меня, которые по какой-то причине держатся за непрощение, — все вы можете освободиться от любых заблуждений, необоснованных убеждений, ложных интерпретаций и ошибочных эмоций, где бы они ни находились — в теле, в подсознании, в ДНК, в сознании, в бессознательном, в чакрах или даже в душе. И я прошу у всех, кто желает мне добра, помощи в этом деле.

Я,_______________, благодарю тебя, моя душа, за то, что ты дала мне опыт непрощения, и понимаю, что на каком-то уровне все эти ситуации способствовали моему обучению и росту. Я принимаю весь этот опыт без осуждения и посредством этого письма отпускаю его в небытие, — откуда он и пришел.

Я,_______________, прощаю посредством этого письма__________. Я отпускаю его с пожеланиями добра. Я благодарю этого человека за то, что он согласился быть моим учителем. Я рву все нездоровые связи с этим человеком и заявляю о своей безусловной любви к нему и готовности прийти на помощь.

Я,_______________, прощаю посредством этого письма себя и принимаю себя таким, какой я есть, и без всяких предварительных условий люблю себя такого — могущественного и великолепного.

Я,_______________, посредством этого письма освобождаю себя для обретения высшего блага и заявляю о своем намерении быть счастливым и здоровым, добиваться исполнения своих желаний и процветания, достигать целей, самовыражаться и творить

Подпись:_________________________ Дата:____________

Засвидетельствовал:________________ Дата_____________

Лучше всего писать такое письмо рано утром или поздно вечером, когда наш ум еще не проснулся или уже спит и не мешает отпускать и писать искренне, «из сердца». Письмо сжечь сразу же после написания.

*Если писать левой рукой - результат увеличивается раза в три! Т.к. 1-е - левая рука связана с правым полушарием — полушарием чувств и эмоций, 2е - приходится потрудится и так еще больше чувствуешь, как хорошо «отработал» прощение.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet