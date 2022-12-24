Свекольный чиа пудинг: идеальный завтрак выходного дня

Здоровые десерты завоевали любовь миллионов людей, так как они являются полноценной заменой калорийных вкусностей, не вередят фигуре и приносят пользу организму. Особенно стали популярными десерты на основе семян чиа. И это неспроста.
Семена чиа богаты антиоксидантами, которые препятствуют старению организма. Жирные кислоты омега-3 и Омега-6 в из составе предупреждают появление остеопороза, снижают уровень плохого холестерина в крови. Семена способны регулировать давление, разжижать кровь. Также они способствуют похудению. Благодаря большому количеству клетчатки, чиа заставят вас забыть о чувстве голода на продолжительное время. Калия в них содержится в три раза больше, чем в сухофруктах и бананах, кальция- в пять раз больше, чем в молочных продуктах, а растительного белка - в два раза больше, чем в других семенах и злаках. Свёкла обладает мощными антиоксидантными, противовоспалительными свойствами, богата витаминами А, С, В6, фолиевой кислотой, марганцем, магнием, калием, железом, цинком, медью и селеном. Свежевыжатый свекольный сок снижает кровяное давление, улучшает пищеварение, очищает организм от токсинов и шлаков, борется с воспалительными процессами.
Для топпинга: вишневое варенье, нарезанные бразильские орехи.
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Смешайте семена чиа с миндальным молоком, добавьте корицу, кленовый сироп, и выложите в две небольшие емкости.
Добавьте свекольный сок в одну из них.
Хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике минимум на 1 час, в течение этого времени переодически помешивайте. Выложите в стакан сначала красный слой, затем белый слой пудинга. Сверху украсьте вареньем, бразильскими орехами (или любыми другими ингредиентами).
Наслаждайтесь!
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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