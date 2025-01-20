Злость ребенка — это будущее право на границы

Сейчас мне кажется забавным тот факт, что когда-то я была уверена, что мои дети не могут злиться на меня, потому что я очень стараюсь ради них. И когда мой 5-летний сын разозлился так, что стал ломать и портить мои вещи, я была шокирована. Никак не ожидала, что такое возможно.
Моя дочь замахнулась на меня… Что делать? Она агрессивная? Мой сын пытался меня ударить… Чем я заслужил? Нам весьма трудно выйти из такой картины мира, в которой ребенок может только любить своих родителей, и не может злиться на них. Между тем, все с точностью до наоборот. Если он может показать свою злость, значит принятия в семье достаточно, чтобы он мог быть спонтанным. Если принятия нет, ребенок начинает пугаться своей злости, подавлять и вытеснять ее.
И потому мы встречаем много добрых людей, которые как будто не злятся. На самом деле они не злятся открыто, потому что боятся быть плохими, но в отношениях они практикуют пассивную агрессию.
Между тем ребенок замахивается, бросает вещь на пол, обзывается - потому что злится. Злость означает, что ему что-то не нравится, или силы его исчерпаны, и он не выдерживает, или он чувствует, что по отношению к нему поступают зло и недоброжелательно. Да, именно так. Он реагирует агрессией на агрессию.
Но взрослые редко об этом задумываются. Легче всего отдать ответственность самому ребенку, и объявить его плохим, злым или виноватым.
Он подчинится и согласится с такой оценкой, ибо у него выбора нет. Но право на защиту границ у него не сформируется. Он останется запуганным и зависимым от оценки других, таких же подавленных, людей.
Для начала не нужно делать далеко идущих выводов о его характере, а обратить внимание на то, что он проживает в настоящий момент. И для начала понять самой, что с ним.
Устал? Разочарован? Переживает тщетность? Протестует против токсичности?
Однако его злость быстро сойдет на нет, если он увидит что вы услышали его, заметили его чувства, и отреагировали как родитель, на которого он может положиться.опубликовано econet
Автор Вероника Хлебова
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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