Выяснение отношений с мужчиной: 7 правил

У всех иногда возникают недопонимания, разногласия, конфликтные ситуации с противоположным полом. Хотите научиться выходить из них настоящей победительницей?
Эта статья в основном для тех, кто:
твердо знает, что дорожит отношениями с конкретным мужчиной,
верит, что, несмотря на возникшие сложности, все получится наладить,
хочет сохранить отношения и развивать их.
В данной статье предлагаю сделать акцент на общении именно с мужчиной, но никто не мешает Вам применять это и к другим людям. Постараюсь все «упомнить», уложить свой опыт в этот текст.
Это не просто вежливость, хотя и она тоже. Это Ваше преимущество. Ведь, теперь, освободив распирающий изнутри поток слов, мужчина готов и Вас услышать. Плюс давая выговориться, Вы уже одним этим разряжаете обстановку, повышая шансы на достижение взаимопонимания.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Ни в коем случае не перебивайте, даже если Вам кажется, что он несет полную чушь.
Я раньше сама этим страдала! У меня не хватало терпения дослушать до конца тираду второго бывшего мужа, и я перебивала его. Это неуважение и большая ошибка, т.к. ведет к скандалу. Помню, однажды эта моя черта так взбесила его, что он всерьез попросил набрать в рот воды и просто помолчать, пока он будет говорить! Я набрала. Но в какой-то момент не сдержалась, проглотила воду и снова перебила, начав тараторить как пулемет…
Считаю, что допустимо подсказать слово, если он никак не может его подобрать или внести коррективы в его выражения (например, грубые). Жестко пресекайте мат и неуважение к себе, но делайте это кратко или же откажитесь общаться вовсе. Не устраивайте «базар», даже если он Вас оскорбил. Или уходите, или напоминаете ему о том, что мат должен быть исключен, если он хочет с Вами общаться.
Пока он говорит, мотайте на ус, а не продумывайте свои аргументы, пропуская мимо ушей его слова. А его слова сейчас – это не просто «бла-бла-бла», это ценнейшая информация. Это – ключ, пароль. Когда он высказывается, он произносит те слова, которые наилучшим образом отражают суть, с его точки зрения. И не просто суть, а его ведущий канал восприятия (глаза, уши или осязание).
Запоминайте основные слова и в своем ответе используйте их, вплетая в свою ответную речь. Увидите, что произойдет. Он раскроется. Один из талантов женщины – плести кружева правильной речи.
Если Вы эмоциональны, то, скорее всего, во время перепалки начинаете тараторить, постепенно набирая темп, и к самому пику «разборки» он достигает такой скорости, что собеседник уже не в силах что-либо понять, успеть за полетом Вашей мысли. Так растет непонимание. Плюс к непониманию растет и раздражение, ведь собеседник начинает чувствовать себя дураком или считать Вас истеричной балаболкой.
Сперва приведите свое эмоциональное состояние в порядок. Возьмите за правило разговаривать с мужчиной, когда Вы уже немного остынете! Но только не в гневе! Этим вы его оттолкнете и, возможно, подтолкнете в чужие объятия! В ласковые, женские объятия…
Если вечером Вы разозлились на него, постарайтесь отвлечься и уснуть, а утром, на свежую голову, решать стоит ли вообще заводить разговор. Бывает, что утром смотришь на вещи уже иначе. Проще. Не зря говорят, что «с этим надо переспать».
Учтите, что мужчина замечает и ценит Вашу способность признать свои ошибки. Нет смысла до последнего отстаивать свою правоту, если уже и сами сомневаетесь. Скажите, как есть, но нейтральными словами: без крайностей, говорите о себе хорошо. Если чувствуете, что стоит признать свою ошибку, подбирайте мягкие слова с использованием частицы «не».
Например: «Я повела себя как полная дура!» - «я повела себя не слишком умно/не очень красиво».
Выражаясь вот так, Вы не просто разряжаете атмосферу, Вы заявляете мужчине о том, что принимаете себя такой, какая есть. Что Вы любите и уважаете себя, даже если «накосячили». И он поймет, что даже если он ошибется, он тоже может признать свою ошибку, Вы не заклюете его за это. Это вызывает доверие.
Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!
Некоторые девушки привыкли побеждать в спорах любой ценой. Если это про Вас, то спросите себя, хотите ли Вы быть правой или счастливой? На самом деле, даже если Вы переспорите мужчину, загнав его в тупик, он вполне может затаить обиду на Вас, ведь его мужское самолюбие будет ущемлено, проиграть женщине – значит быть слабым, и при любой возможности он будет искать повод, чтобы свергнуть вас с пьедестала, причем сделает он это не особо церемонясь, возможно даже грубо и несправедливо. А все потому что когда-то Вам не хватило мудрости уступить ему.
Женщина побеждает неожиданно сдаваясь. Победить кого-то борьбой невозможно. Отвечать агрессией на агрессию – это как заливать костер маслом. Помните, что мы становимся тем, чему сопротивляемся.
Вот несколько метафор на эту тему:
А. Один мужчина дожил до 100 лет, его спросили:
«Как вы так долго прожили?»
«Я никогда ни с кем не спорю».
«ЧТО? Никогда ни с кем не спорите?!!!»
«Спорю, спорю, спорю...»
Б. Китайца спросили: что сильнее - твердое или мягкое? Китаец открыл беззубый рот и сказал: зубов не осталось, а язык все еще болтается.
Понимайте
Еще одна метафора:
Монах убил змею. Второй наябедничал: «он лишил жизни живое существо!» и привел к настоятелю. Убивший змею сказал в свое оправдание: «Но она – зло, она разоряет птичьи гнезда и поедает птенцов!» Настоятель всех выслушал, и заключил, что оба правы.
Третий монах возмутился: «Учитель, я не понял, и тот прав, и тот прав, так кто прав?»
«И ты прав» ответил настоятель.
К чему это я?
Не бывает, что один на 100% виноват, а второй на 100% прав. Даже если Вам непонятно поведение партнера, все равно у него есть причины так себя вести, даже если Вы их не видите. Поэтому не стоит обвинять и обижаться.
Принимайте
Помните, что в каждой ситуации скрыт урок. Ваш парень/муж выступает в роли учителя, на эту роль его утвердила сама Жизнь. Постарайтесь понять какой урок скрыт в Вашей проблемной ситуации? Чему Жизнь пытается научить Вас через Вашего мужчину? Иногда, поняв урок, ситуация решается сама собой.
Прощайте
Обижаться вредно и бессмысленно. Те, кто часто обижаются, рано или поздно начинают раздражать и их обиды больше не воспринимаются всерьез.
Будьте конструктивны. Наметьте для себя желаемый исход «ссоры» и двигайтесь к нему, четко озвучив чего бы Вам хотелось и как именно.
Так, вместо «ты такой невнимательный!» можно сказать: «мне бы хотелось, чтобы ты был чуточку более внимательным ко мне». А еще лучше назвать конкретные признаки его внимательности. «Мне было бы приятно, если бы ты …»
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Притча:
Пришла женщина к мудрецу, жалуется, что семья рушится, развестись хочет. Он сказал: «Развестись всегда успеешь, но сперва испеки-ка ты пирог, но все продукты она должна взять не из дома, а у соседей. Женщина удивилась, но совету решила последовать, мудрец как ни как.
Приходит к одной соседке за мукой. Та удивляется: дам, конечно, а что у тебя муки нет?
Да вот есть, но так-то и так-то, - рассказала ей свою историю. Стала ее соседка расспрашивать про мужа – что не так с ним? Отчего ругаетесь? Женщина ответила, что он много работает, внимания уделяет мало и т.д. Соседка вздохнула: «Мне бы такого мужа! Твой хоть работает!»
Взяла она муку и пошла к следующей двери. Стучится, дают продукт, расспрашивают, жалуются на своего мужа, а ей «завидуют». Идет дальше, все повторяется. Собрала она все продукты, пришла домой, печь принялась. А пока пекла, поняла, как ей повезло с мужем и что она попросту его не ценит… Тут и муж подоспел, попили они чаю с пирогом, поговорили, и помирились.
Давайте ценить наших мужчин, хвалить их почаще, поменьше пилить и упрекать, припоминать обиды… Словом – любить их! Потому что «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (Библия, Новый завет, 1-е послание Коринфянам 13:4-7a).опубликовано econet.ru.
Автор Софи Лемус
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий