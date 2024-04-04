Не позволяйте другим втягивать вас в свои невзгоды!

Прежде всего, необходимо научиться отличать свои собственные проблемы от проблем других людей. Кроме того, важно не поддаваться негативным мыслям и всегда стараться искать такие решения, которые удовлетворят нас и подарят чувство спокойствия.

Есть такие люди, которые сами создают себе проблемы, а потом плачут горькими слезами. Уверены, вы знакомы с таким типом личности. Они сами буквально загоняют себя в лабиринты, из которых потом едва ли могут выбраться без посторонней помощи. И самое опасное в данном случае то, что в большинстве случаев им удается «поймать в свои сети» окружающих и заразить их своими навязчивыми идеями, погрузить в свои личные проблемы и заставить переживать, решая их.

То есть они, по сути, перекладывают свою ответственность на плечи других людей, на наши плечи, и в результате нам приходится мучиться из-за чужих ошибок.

Это очень распространенная ситуация, особенно среди еще незрелых людей и тех, кто слишком зависит от чужого мнения. Но единственное, к чему это приводит, так это к нарушению спокойствия. И наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни уже сталкивался с подобным явлением (часто в период неуверенности, неопределенности, нестабильности).

Давайте же поразмышляем немного на эту тему.

Когда мы создаем бури в спокойное время

Бывают дни, когда мы становимся буквально одержимыми какими-то идеями, мыслями или вещами, не осознавая причины. «А если у меня вдруг не получится..? Что я буду делать? Другого выхода не будет!». «Определенно, я рожден, чтобы быть несчастным, я обречен, у меня ничего не получается».

Вот некоторые примеры мыслей, которые могут посещать нас в тот или иной момент. Но в них не нужно видеть что-то опасное или разрушающее.

Так называемые «экзистенциальные кризисы» — это жизненно важные моменты для каждого человека, они заставляют нас принимать решения, в том числе и очень важные.

Таким образом, все мы в определенный момент можем создавать свои собственные «бури», но, главное, чтобы это были короткие периоды слабости, когда наша самооценка должна помочь нам справиться, преодолеть свои страхи и поставить новые цели.

Так что не сокрушайтесь и не смотрите негативно на подобные мысли. Настоящее мужество и сила духа заключаются в том, чтобы признать, что «не все в порядке» и что после всех бурь мы должны обрести спокойствие и мир. То есть, важно научиться перестраивать свои мысли, не зацикливаться на проблемах.

Нужно научиться оставлять свои чувства и эмоции в стороне, чтобы не забывать, чего мы действительно заслуживаем. Ведь никто не заслуживает того, чтобы идти по жизни и думать, что весь окружающий мир настроен против него и что судьба или «злой рок» закрыли перед ним все двери к счастью.

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Когнитивное реструктурирование

Когнитивное реструктурирование — это очень полезная психологическая практика, или даже стратегия, помогающая преодолеть эти ментальные «бури», от которых все мы страдает в тот или иной жизненный момент.

Иногда в нашем сознании соединяются эмоциональные переживания и так называемые «автоматические» мысли (неосознанные), что в результате приводит к ухудшению нашего состояния и самоощущения. Поэтому важно иметь в виду следующие факты:

Любая эмоция и мысль (даже автоматическая) формируются в нашем мозге.

Поэтому когда вы понимаете, что вам «нехорошо», возьмите тетрадь и постарайтесь записать то, что происходит у вас в голове.

Используйте для этого короткие слова и фразы. Пишите то, что чувствуете, что видите.

После этого наступит время для того, чтобы «оспорить» все эти идеи и мысли.

«Как я злюсь», «Люди плохие, они несправедливы» — «Но почему я злюсь?», «Почему я думаю, что все люди плохие?», «Почему кто-то сделал мне больно?», «Что я могу сделать, чтобы мне стало лучше?» — «Я должна поговорить с собой о том, что чувствую к этому человеку, решить проблему и перестать злиться».

Как только вы смогли определить свои эмоции и негативные мысли, вы должны сконцентрироваться на поиске решения проблемы. Главное, необходимо интегрировать в свое сознание позитивное мышление, освобождение от всего плохого и гнетущего, уверенность в том, что вы все сможете преодолеть.

Защищайте себя от чужих «бурь» и переживаний

Итак, мы действительно способны сами накручивать себя и заставлять переживать из-за чего-то. Но мы знаем, что это наш личный, внутренний процесс, и здесь только на нас лежит ответственность за нахождение решения проблемы.

Однако в современном обществе распространена и другая ситуация, когда другие, посторонние люди втягивают нас в свои личные дела и проблемы, когда «бури» для нас создают они.

Конечно, у всех у нас бывают тяжелые, кризисные времена, но есть люди, для которых это состояние стало хроническим, у них «всегда все плохо».

Как правило, это неуверенные в себе люди, которые при этом тоже хотят признания, внимания и заботы, потому что сами они просто не в состоянии справиться со своими проблемами, а вот создавать их — всегда пожалуйста.

У нас могут быть такие друзья, родственники или даже наш партнер по жизни может относиться к такому типу личности.

Но тогда мы погружаемся в атмосферу негативных эмоций и отрицательных мыслей и при этом чувствуем, что «обязаны» решать, по сути, чужие проблемы.

Лучший способом действовать в таких случаях — это поддерживать внутреннее равновесие и научиться устанавливать ограничения.

Мы поможем своим близким настолько, насколько это в наших силах, но при этом важно дать им понять, что все эмоциональные «бури», которые они создали, должны решаться в их головах, но никак не в вашей.

Поддержите, постарайтесь поднять им настроение, но оставьте им возможность самим принять решение и найти выход из сложившейся ситуации. Потому что если мы сделаем это за них, то, скорее всего, они останутся неудовлетворенными.

Старайтесь сохранять соответствующую эмоциональную дистанцию. Ведь у вас есть и свои собственные проблемы и обязанности. Не нагружайте себя проблемами других, иначе это сильно ограничит вас в действиях и уж тем более в личностном развитии и росте (у вас просто не останется на это свободного времени, если вы будете погружены в чужие дела).

Так что, будьте осторожны и заботьтесь о себе и о своем эмоциональном состоянии.опубликовано econet

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