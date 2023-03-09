2 десятка родительских ошибок, которые портят детям будущее

Не все родители обладают педагогическим талантом, но никто не желает причинить вред своим детям. Однако, есть целый перечень типичных родительских ошибок, которые могут причинить ребенку реальный вред в будущем. Вот эти ошибки мам и пап.

Все родители преисполнены благих намерений по отношению к своим детям. Но никто не застрахован от ошибок. Только за эти приходится со временем дорого платить.

Чего не следует делать родителям

Если вы не хотите причинить вред своему ребенку, не надо:

1. Предоставлять им излишнюю свободу выбора

Родители уверены, что чем больше всего они могут дать ребенку, тем ему лучше. Но в реальности дети могут «захлебнуться» в этом море ненужного изобилия.

2. Хвалить их за любые дела

Многие дети просто зависимы от похвалы. Без поощрения они и шагу не ступят.

3. Стремиться сделать детей счастливыми

Они должны сами научиться искать свое счастье. От вашей воли тут мало зависит.

4. Излишне баловать

В результате из ребенка вырастает Потребитель. И его жизнь становится какой-то гонкой за целями, но их достижение, к сожалению, не приносит внутреннего удовлетворения.

5. Чрезмерно загружать их

Речь идет о всевозможных кружках, секциях, клубах. Это может привести к выгоранию и даже немотивированной агрессии.

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6. Считать, что интеллектуальное развитие – это основное

Родители часто заставляют ребенка добиваться интеллектуальных успехов, чтобы потешить свое самолюбие. Но такие дети имеют риск стать высокомерными и заносчивыми.

7. Считать, что жесткое религиозное воспитание даст верные жизненные установки и убережет от всего дурного

Если вы выбрали такой путь, будьте искренними до конца, иначе ваше лицемерие разрушит веру ребенка в родительский авторитет.

8. Замалчивать некоторые темы (например, секс)

Многие родители просто не знают, как говорить о сексе, и избегают такого рода разговоров. Результат этого может быть самым непредсказуемым.

9. Излишне критиковать ребенка за промахи

Требовательность хороша в меру. А постоянные замечания и нравоучения могут напрочь лишить ребенка мотивации и сделают из него невротика.

10. Стыдить, игнорировать, ставить условия

Бывает, что родители говорят ребенку: «Я не буду тебя любить, если ты…». Эта и другие виды манипуляций формируют у детей искаженное представление об общении, травмируют их.

11. Делать ребенка ответственного не по возрасту

Типичный пример – когда на старшего брата или сестру взваливают присмотр и уход за младшими детьми.

12. Позволять им проводить много времени у телевизора / планшета

Речь также идет о бесконечных видеоиграх. Дети в таком случае не развивают навыки коммуникации, они не умеют дружить. Не говоря уже о колоссальном вреде для их здоровья.

13. Не давать им скучать

Некоторые родители убеждены, что дети должны быть все время заняты всевозможными делами и не заскучали. В таком случае у ребенка не развивается креативное мышление и навык справляться со скукой.

14. Снимать с них ответственность за свои действия

Родители из благих побуждений стараются избавить детей от переживаний, вызванных потерями (сразу же покупают новую игрушку, если старая сломалась). У подростка возникли проблемы с законом? Родители пойдут на все, чтобы помочь ему уйти от ответственности. В результате вырастает человек, который не отвечает за свои действия.

15. Не разрешать им играть в «небезопасные» игры

Дети, общаясь с природой, занимаясь спортом, более закалены и приспособлены к жизненным условиям.

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16. Не задавать им вопросы

Ребенок ощущает себя любимым, хорошо спит, когда родители интересуются, как он провел день, что с ним произошло за это время, какие возникли проблемы.

17. Не читать книги вслух

Если родители читают малышу читают, он учится сидеть спокойно, слушать, включать свое воображение.

18. Рано лишать малыша соски

Придет время, и необходимость в соске отпадет естественным образом.

19. Перекармливать

Организм ребенка сам подает сигналы голода или насыщения. А перекармливание вызывает развитие психосоматических проблем.

20. Шлепать

Телесные наказания не воспитывают. В результате дети могут вырасти агрессивными, лицемерными, запуганными. опубликовано econet

Иллюстрации Norman Rockwell

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