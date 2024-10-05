2 психологические техники для преодоления трудных жизненных ситуаций

Часто в жизни людей возникают ситуации, когда, казалось бы, все складывается удачно, нет особых претензий или проблем, но радости это не приносит. Терзают непонятные обиды на судьбу, претензии к окружающим, возникают неправильные ситуации или непонятные поступки окружающих, создающие трудности. Как их преодолеть?

В психотерапии для таких ситуаций существует термин – незавершенный или незакрытый гештальт. Им обозначают цепь незавершенных событий, которые эмоционально связывают с каким-либо объектом или ситуацией, не получившим логического завершения. Например, расставание с любимым человеком по совершенно глупой или непонятной причине.

Психотехники, которые помогут преодолеть трудности

Само неприятное событие человек старается забыть или игнорировать, поскольку воспоминания о нем каждый раз наносят эмоциональную травму. Но оно осталось, и негативно влияет на настоящее, каждый раз отравляя радость от жизни.

Поэтому, его следует осознать, проработать до конца, отпустить и забыть. Осознать ситуацию, которая портит настоящую жизнь не сложно, для этого надо вспомнить событие, которое давно мучает или оставляет неприятный осадок. Теперь остается его отпустить.

Техника «Шарик»

Эта практика поможет избавиться от любой проблемы, которая мучает и не дает спокойно двигаться дальше. Приобретите красивый гелиевый шарик. Важно воспринимать эту технику всерьез, как радостный способ избавиться от того, что мешает. Напишите на нем негативное событие или имя человека, от которого хотите освободиться.

Подержите его в руках и «зарядите» всеми отрицательными эмоциями, которые накопились в душе. Теперь отпускайте его в небо и наблюдайте, как вместе с ним улетают и ваши разочарования, боль и сожаления. А еще можно его проколоть и увидеть, как лопнула проблема. И теперь, когда воспоминания привычно нахлынут, скажите себе, что вы их отпустили и уничтожили, поэтому можете жить дальше.

Техника «Ластик»

Для этой практики вам понадобится листок бумаги, простой карандаш и ластик. Представьте, что неприятная картинка из прошлого нарисована на бумаге или нарисуйте ее сами. Возьмите ластик, и тщательно стирайте мысленный образ или нарисованную картинку. Удаляя ее, представляйте, как стираете ее из своей судьбы, прощаетесь с ней навсегда.опубликовано econet

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