2 столпа несчастья

Как перестать быть несчастным и обрести гармонию с внутренним и окружающим миром? В этом поможет комплекс мер: теория и практика. Мы обсудим два столпа несчастья, которые делают нашу жизнь невыносимой, и расскажем как избавиться от них и сделать свою жизнь счастливой.

Окружающие чувствуют несчастливых людей. Именно с этого пункта начинается путь к осмысленному счастью и без него он невозможен. Для начала примите и прочувствуйте, насколько противно быть несчастливым.

Каждый из нас тянется к добрым, счастливым и спокойным людям. Они в свою очередь – тоже. Но к несчастью притягивается еще большее горе, как в доказательство, что бывает и хуже. Только тот, кто искренне захочет выйти из этого круга, сможет это сделать путем исцеляющих действий.

Жалобы – главная нота в смраде несчастья

С несчастными людьми очень тяжело общаться. В разговоре то и дело прорываются жалобы: на начальника, семью, детей и мир в целом. Несчастным людям глубоко жаль себя и свою судьбу, но они в этом редко признаются даже себе. Поэтому изливают свою горечь на окружающий мир.

Есть и другая категория людей – те, кто начинает аргументировано доказывать, что мир к ним несправедлив. Во всех несчастьях у них виноваты все, кроме них самих.

Основной особенностью таких категорий людей является желание рассказать о своих горестях всем: коллегам, соседям, случайным попутчикам. В их оправдание можно только отметить, что сами они этого за собой не замечают. Во внутреннем мире каждого человека внимание направлено на что-то одно. Внутренний мир несчастных людей сконцентрирован только на их боли. Самое поразительное, что они постоянно находят все новые ее источники.

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Решение

Что делать, если вы узнали себя в описании? Отрезать старую привычку жаловаться. Жестко и категорично. Навсегда. Даже в тех случаях, когда это было правдой. Готовьтесь к тому, что ваша психика первое время будет яростно сопротивляться, ведь ее выкинули из привычной среды.

Так, в первые две-три недели вам покажется, что все вокруг будто сговорились для того, чтобы вам насолить. Это нормальная защитная реакция нашей психики – так она реагирует на перемены. Главное – продержаться этот период. И примерно через месяц она перестроится.

Это можно сравнить с занятиями спортом. После первого занятия ваши мышцы будут болеть. Но эта боль – хороший признак того, что вы все сделали правильно. Также и с жалобами – это постоянная работа над собой, требующая силы воли и терпения в начале пути. Но, решив перестроить себя, уже через полгода вы будете с удовольствием отмечать, что стали совершенно другим человеком.

“Ты мне должен”

Некоторые люди в общении и по своему поведению как бы дают понять, что вы им что-то должны. И вы это чувствуете, это практически осязаемое требование. Но в оправдание таких людей можно сказать, что они ведут себя так не специально. Просто они привыкли, что им все должны: родители, супруг, дети, начальство и даже президент.

Для них это естественный порядок вещей: родители и партнер “должны” принимать и любить, дети – слушаться, начальник – уважать и платить, а президент – подарить обеспеченную жизнь. Поэтому и вы должны. Заодно.

Проблема в том, что несчастные люди думают, что, получив что-то от других, они станут счастливыми. Любовь, уважение, признание и деньги – все то, чего нет у них самих, чтобы стать счастливыми. Вместо того, чтобы узнать себя и начать самому “производить” источники счастья, они ищут к кому бы пристроиться, чтобы получить его иллюзию.

Решение

Запомните: никто никому ничего не должен. Чтобы вас уважали, любили и ценили, вы должны не только брать, но и отдавать в ответ. А чтобы начать отдавать, нужно производить. Начните сами любить, ценить и уважать.

Любовь – это полоса одностороннего движения на общем трафике жизни. Это только то, что исходит от вас.

Ваше окружение, ваш жизненный путь – это отражение только вашего внутреннего мира. Если вы во всем видите несчастья, вы их притягиваете, и вы же их посылаете в мир. Чтобы это исправить, есть только один способ – перестать искать в других, а начать менять себя. опубликовано econet

Фото ©Ewa Cwikla

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