2 техники для улучшения партнерских отношений

В этой статье психолог Амалия Макаренко расскажет о техниках, которые помогут улучшить ваши отношения.

Распознавание эмоций

Чем лучше человек распознает свои эмоции, чем точнее выделяет в них самое важное, чем яснее отправляет эмоциональные сигналы, тем лучше отношения с партнером.

Положите перед собой ручку и лист бумаги и посидите немного молча. Затем вспомните ситуацию, когда вы испытывали боль или страх из-за действий вашего партнера.

Попробуйте сфокусироваться на моменте, когда эти эмоции развернулись в полную силу. Что послужило триггером? Было ли это какое-то слово, жест, выражение? Запишите.

Попробуйте определить ощущения в теле, паническую мысль о себе или отношениях и импульс – Вам хотелось убежать, спрятаться или начать драку. Запишите все, что сможете назвать.

Что Вы сделали? Старайтесь сфокусироваться только на действии, используя глаголы.

Можете ли вы подобрать новое или «идеальное» слово для выражения своих эмоций в тот момент?

Как вы думаете, как интерпретировал ваше поведение партнер? Понимал ли он (она), что вы действительно чувствуете на более глубоком уровне, или же видел только ваше раздражение или равнодушие? Показали вы свои настоящие эмоции или скрыли их под маской гнева (презрения т.п.) ?

Как вы думаете, что произошло, если бы сказали партнеру о своих подлинных чувствах? Что это говорит о ваших отношениях?

Если вы внимательно проанализируете, как ваши эмоции раскрываются во взаимодействии с партнером, вы сможете понять шаблонные модели своего поведения, а это очень важно. Определив последовательность, вы сумеете лучше контролировать свои реакции и понятно доносить до партнера, какой реакции хотите от него/нее.

Незаконченные предложения для развития эмоционального контакта партнеров

Подходящей метафорой для наших отношений является…

Когда я думаю, что ты злишься на меня я…

В самые лучшие времена нам было…

Хорошо, что мы…

Есть вещи, которые мы …

Я испытываю признательность за то, что ты…

Мне смешно, когда вспоминаю как мы…

Я всегда удивлялся (ась), как тебе удается…

Я испытываю сомнение, когда ты… Я не понимаю, почему ты…

Когда я думаю, что мы вместе состаримся я…

Больше всего я не понимаю, почему мы…

Когда я тебя не понимаю, я воспринимаю себя …

Мне кажется, что преодолей этот кризис мы…

Мне кажется, что самый большой вклад в наши отношения это…

Когда ты меня не понимаешь я…

Я боюсь тебя, когда ты…

Я радуюсь, когда ты…

Все можно преодолеть, потому что мы …

Мне тревожно от того, что мы…

Я думаю, что когда я злюсь или раздражаюсь ты…

Мы вместе, потому что…

Я вижу сильную сторону наших отношений в…

Для меня невыносима мысль, что мы…

Я испытываю нечто похожее на «тупик», когда ты…

Во время выполнения этого упражнения я…

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Техника «Парный диалог»

Цель: осознание способов взаимодействия в реальной жизни с партнером.

Материалы: ватман, размер которого стоит рассчитать, исходя из количества участников (для двоих половина ватмана А1), краски, карандаши, фломастеры и т.д. Упражнение выполняется молча. У вас есть один лист бумаги на двоих и, например, карандаши – это пространство и средства диалога партнеров. На таймере выставить время выполнения упражнения – 15-20 минут.

Варианты работы.

Рисование по очереди. Один из партнеров первый начинает вести рисуночный диалог: начинает рисунок, рисует что захочет – солнце, цветок, квадрат, бабочку, линию и пр. Затем рисует второй – то, что ему захочется; это может быть как продолжение рисунка партнера, так и совершенно свободный от него, свой рисунок. И так по очереди, в течение всего времени, выделенного на рисование. Посмотрите, что в итоге у вас получилось.

Можно ли ваше рисование назвать единым цельным рисунком, или получилось что-то разрозненное и хаотичное? Проанализируйте с партнером такие вопросы: – Какие цвета преобладают на рисунке? О чем они говорят? – О чем получилась ваша совместная картина? – Кто вёл в рисунке, задавая смысловую нагрузку? – Кто кого корректировал или дополнял рисунок второго в процессе рисования? – Стремились ли вы понять замысел партнера? Насколько это удавалось? Поделитесь своими впечатлениями и вместе осмыслите, где в реальном взаимодействии вы ведёте себя подобным образом, как и в рисовании, и что вам следует в нем изменить.

Одномоментное рисование. Перед вами общий лист и общее задание – нарисовать настроение. Каждый из партнеров свободен в выборе необходимой ему территории для рисования. Каждый рисует своё настроение в течение 3 мин., по истечении которых партнеры меняются местами, затем продолжают рисунок партнера в течение 3 минут, и снова меняются местами.

Каждый из партнеров смотрит на свой рисунок и анализирует следующие вопросы: – Нравится ли то, как продолжил рисунок партнер? – Что хочется сделать: продолжить начатый рисунок или начать исправлять нарисованное партнером? Затем партнеры снова продолжают рисование, через 3 минуты партнеры опять меняются местами, и так до тех пор, пока весь лист не будет зарисован. После завершения рисования совместно с партнером анализируются и обсуждаются следующие вопросы: – Что в итоге у вас получилось? – Видны или границы между рисунками и как они выражены? – Нравится ли результат совместного рисования одного рисунка? – Какие чувства, мысли вы в себе обнаруживали, когда возвращались к своему рисунку? – Понятен ли был замысел партнера?

Далее вместе осмыслите ваше рисование, обсудите ваше реальное взаимодействие на примере рисуночного.опубликовано econet

Автор Амалия Макаренко

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet