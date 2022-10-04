2 техники, которые помогут при панических атаках

Дыхательная техника «порционных выдохов» помогает быстро расслабиться и успокоиться при панических атаках.
При возникновении реальной угрозы, в организме включаются определенные биологические процессы, которые основаны на стремлении выживать и защищаться. Тело мобилизует все свои силы, учащается сердцебиение и увеличивается потребность в кислороде, поэтому дыхание становится частым.
Также происходит и обратный процесс при панических атаках – слишком частое поверхностное дыхание может провоцировать приступ паники. Очень важно контролировать свое дыхание и возвращать его к привычному, спокойному ритму.
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Повторяйте упражнение, пока ваше состояние не придет в норму.
Вначале у вас могут возникнуть сложности с техникой дыхания. Парадоксальный эффект поверхностного дыхания основывается на том, что чем чаще человек дышит, тем больше ему кажется, что воздуха недостаточно. Старайтесь не поддаваться желанию вдохнуть кислорода как можно больше и контролируйте себя, напоминайте, что дыхание должно быть спокойным.
Конечно, дыхательные техники не смогут полностью решить проблему с паническими атаками, но помогут не допустить развития приступа или позволят быстрее остановить единичный случай. Старайтесь действовать осознанно и подбирайте техники или их комбинации, которые помогут именно вам.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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